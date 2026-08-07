Parný čistič SG 4/2 Classic

Veľmi kompaktný a ľahko použiteľný: Parný čistič SG 4/2 Classic od spoločnosti Kärcher s jedinečným dizajnom krabice all-in-one a funkciou VapoHydro na čistenie a sanitáciu bez chemikálií.

Vďaka jedinečnému dizajnu boxu all-in-one je veľmi kompaktný, robustný a odolný, je tiež značne vybavený a veľmi ľahko použiteľný: Parný čistič SG 4/2 Classic zapôsobí vynikajúcimi výsledkami čistenia, vynikajúcim pomerom ceny a výkonu a maximálnou účinnosťou. Ľahký stroj s hmotnosťou len 7,5 kilogramu je najkompaktnejším profesionálnym parným čističom vo svojej triede, je pripravený na použitie len za 3 minúty a s tlakom pary 4 bary ponúka viac ako dostatok rezerv na hĺbkové čistenie a sanitáciu bez použitia chemikálií. Pulty, dávkovacie zariadenia, dlaždice, varné dosky, rúry a oveľa viac sa starostlivo čistia priamo do najmenšej špáry - bez ohľadu na úroveň kontaminácie. V obzvlášť ťažkých prípadoch spojovateľná funkcia VapoHydro pomáha s horúcou vodou a účinne odstraňuje ťažkú kontamináciu a mastnotu, nádrž na vodu môže byť kedykoľvek odstránená a naplnená. Príslušenstvo, ako je parná hadica, ručná tryska, tryska, výkonová tryska, okrúhla kefa, plochá kefa, parná škrabka a kryt z mikrovlákna, sú uložené priamo v stroji - ako možnosť je k dispozícii aj podlahová tryska.

Vlastnosti a výhody
Parný čistič Parný čistič SG 4/2 Classic: Kompaktný dizajn krabice all-in-one
Kompaktný dizajn krabice all-in-one
Veľmi hospodárny stroj vďaka vysokej odolnosti a dlhej životnosti. Priestorovo úsporné a pohodlné skladovanie príslušenstva v samotnom stroji. Dá sa ľahko prepravovať jednou rukou vďaka nízkej hmotnosti (7,5 kg).
Parný čistič Parný čistič SG 4/2 Classic: Koncept jednoduchej obsluhy
Koncept jednoduchej obsluhy
Pohodlný tlakový spínač na zapnutie a vypnutie parného čističa. LED diódy indikujú pripravenosť na použitie, nedostatok vody a servisný interval.
Parný čistič Parný čistič SG 4/2 Classic: Funkcia VapoHydro - kombinácia horúcej pary a horúcej vody pre odstránenie aj tých najodolnejších nečistôt
Funkcia VapoHydro - kombinácia horúcej pary a horúcej vody pre odstránenie aj tých najodolnejších nečistôt
Výkonná čistiaca kombinácia pary a teplej vody. Rozpustené nečistoty sa ľahko opláchnu. Zvyšuje čistiacu silu na veľmi odolných nečistotách.
Komplexné príslušenstvo
  • Multifunkčné príslušenstvo na čistenie rôznych povrchov.
  • Priestorovo úsporné a pohodlné skladovanie príslušenstva v samotnom stroji.
  • Podlahová tryska, okenná tryska a textilná tryska sú k dispozícii ako možné príslušenstvo.
Odnímateľná nádrž na vodu
  • Nádrž na čistú vodu môže byť naplnená kedykoľvek počaa doby čistenia.
  • Dlhé čistiace aplikácie s funkciou pary alebo VapoHydro bez prerušenia.
Je pripravený na rýchle použitie kedykoľvek
  • Pripravený do 3 minút od zapnutia.
  • Ku všetkému príslušenstvu je možné pristupovať kedykoľvek vďaka dizajnu boxu all-in-one.
Špecifikácie

Technické údaje

Výkon kotla (l) 0,5
Objem nádrže (l) 1,5
Tlak pary (bar) max. 4
Vykurovací výkon (W) 2250
Teplota kotla (°C) max. 145
Dĺžka kábla (m) 5
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 9,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 460 x 298 x 265

Balenie obsahuje

  • Ručná hubica s kefou: 165 mm
  • Parná hadica s pištoľou: 2.5 m
  • Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna
  • Sieťová taška na príslušenstvo

Výbava

  • Ergonomické držadlo
  • Power tryska
  • Tryska bodového prúdu, dlhá

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
  • Na čistenie všetkých typov sanitárnych priestorov v turistických zariadeniach
  • Na čistenie pracovných plôch, umývadiel, odsávačov, batérií v kuchyniach
  • Hygienické čistenie a sanitácia bez chemických prostriedkov
  • Na čistenie silne frekventovaných priestorov, ako sú bufety, vitríny alebo pulty
  • Na čistenie umývadiel, spŕch, kúpeľní, zrkadiel a okien
  • Ideálne na kempy, výletné lode a v dovolenkových domoch
Príslušenstvo
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