Parný čistič SG 4/2 Classic
Veľmi kompaktný a ľahko použiteľný: Parný čistič SG 4/2 Classic od spoločnosti Kärcher s jedinečným dizajnom krabice all-in-one a funkciou VapoHydro na čistenie a sanitáciu bez chemikálií.
Vďaka jedinečnému dizajnu boxu all-in-one je veľmi kompaktný, robustný a odolný, je tiež značne vybavený a veľmi ľahko použiteľný: Parný čistič SG 4/2 Classic zapôsobí vynikajúcimi výsledkami čistenia, vynikajúcim pomerom ceny a výkonu a maximálnou účinnosťou. Ľahký stroj s hmotnosťou len 7,5 kilogramu je najkompaktnejším profesionálnym parným čističom vo svojej triede, je pripravený na použitie len za 3 minúty a s tlakom pary 4 bary ponúka viac ako dostatok rezerv na hĺbkové čistenie a sanitáciu bez použitia chemikálií. Pulty, dávkovacie zariadenia, dlaždice, varné dosky, rúry a oveľa viac sa starostlivo čistia priamo do najmenšej špáry - bez ohľadu na úroveň kontaminácie. V obzvlášť ťažkých prípadoch spojovateľná funkcia VapoHydro pomáha s horúcou vodou a účinne odstraňuje ťažkú kontamináciu a mastnotu, nádrž na vodu môže byť kedykoľvek odstránená a naplnená. Príslušenstvo, ako je parná hadica, ručná tryska, tryska, výkonová tryska, okrúhla kefa, plochá kefa, parná škrabka a kryt z mikrovlákna, sú uložené priamo v stroji - ako možnosť je k dispozícii aj podlahová tryska.
Vlastnosti a výhody
Kompaktný dizajn krabice all-in-oneVeľmi hospodárny stroj vďaka vysokej odolnosti a dlhej životnosti. Priestorovo úsporné a pohodlné skladovanie príslušenstva v samotnom stroji. Dá sa ľahko prepravovať jednou rukou vďaka nízkej hmotnosti (7,5 kg).
Koncept jednoduchej obsluhyPohodlný tlakový spínač na zapnutie a vypnutie parného čističa. LED diódy indikujú pripravenosť na použitie, nedostatok vody a servisný interval.
Funkcia VapoHydro - kombinácia horúcej pary a horúcej vody pre odstránenie aj tých najodolnejších nečistôtVýkonná čistiaca kombinácia pary a teplej vody. Rozpustené nečistoty sa ľahko opláchnu. Zvyšuje čistiacu silu na veľmi odolných nečistotách.
Komplexné príslušenstvo
- Multifunkčné príslušenstvo na čistenie rôznych povrchov.
- Priestorovo úsporné a pohodlné skladovanie príslušenstva v samotnom stroji.
- Podlahová tryska, okenná tryska a textilná tryska sú k dispozícii ako možné príslušenstvo.
Odnímateľná nádrž na vodu
- Nádrž na čistú vodu môže byť naplnená kedykoľvek počaa doby čistenia.
- Dlhé čistiace aplikácie s funkciou pary alebo VapoHydro bez prerušenia.
Je pripravený na rýchle použitie kedykoľvek
- Pripravený do 3 minút od zapnutia.
- Ku všetkému príslušenstvu je možné pristupovať kedykoľvek vďaka dizajnu boxu all-in-one.
Špecifikácie
Technické údaje
|Výkon kotla (l)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|1,5
|Tlak pary (bar)
|max. 4
|Vykurovací výkon (W)
|2250
|Teplota kotla (°C)
|max. 145
|Dĺžka kábla (m)
|5
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|460 x 298 x 265
Balenie obsahuje
- Ručná hubica s kefou: 165 mm
- Parná hadica s pištoľou: 2.5 m
- Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna
- Sieťová taška na príslušenstvo
Výbava
- Ergonomické držadlo
- Power tryska
- Tryska bodového prúdu, dlhá
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
- Na čistenie všetkých typov sanitárnych priestorov v turistických zariadeniach
- Na čistenie pracovných plôch, umývadiel, odsávačov, batérií v kuchyniach
- Hygienické čistenie a sanitácia bez chemických prostriedkov
- Na čistenie silne frekventovaných priestorov, ako sú bufety, vitríny alebo pulty
- Na čistenie umývadiel, spŕch, kúpeľní, zrkadiel a okien
- Ideálne na kempy, výletné lode a v dovolenkových domoch
Príslušenstvo
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