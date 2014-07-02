Súprava papierových filtračných vreciek pre SE 5100/6100, 5 ks
5 papierových filtračných vreciek (2-vrstvové) s vynikajúcim filtračným výkonom. Vrecká sa vyznačujú vysokou odolnosťou a spoľahlivo zadržia aj jemný prach. Vrátane 1 mikrofiltra.
5 papierových filtračných vreciek (2-vrstvové) s vynikajúcim filtračným výkonom, vrátane 1 mikrofiltra. Papierové filtračné vrecká sa vyznačujú vysokou odolnosťou a spoľahlivo zadržia aj jemný prach. Prach a špina tak nemajú žiadnu šancu.
Vlastnosti a výhody
2-vrstvové
- Odolné voči roztrhnutiu
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|5
|Farba
|Hnedá
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|240 x 150 x 8
Oblasti využitia
- Suché nečistoty