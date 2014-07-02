Súprava papierových filtračných vreciek pre SE 5100/6100, 5 ks

5 papierových filtračných vreciek (2-vrstvové) s vynikajúcim filtračným výkonom. Vrecká sa vyznačujú vysokou odolnosťou a spoľahlivo zadržia aj jemný prach. Vrátane 1 mikrofiltra.

5 papierových filtračných vreciek (2-vrstvové) s vynikajúcim filtračným výkonom, vrátane 1 mikrofiltra. Papierové filtračné vrecká sa vyznačujú vysokou odolnosťou a spoľahlivo zadržia aj jemný prach. Prach a špina tak nemajú žiadnu šancu.

Vlastnosti a výhody
2-vrstvové
  • Odolné voči roztrhnutiu
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 5
Farba Hnedá
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 240 x 150 x 8
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Suché nečistoty