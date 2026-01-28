Univerzálny výmenný nadstavec pre WB 130
Ideálne na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je farba, sklo alebo plast: Vymeniteľný univerzálny nástavec pre rotačnú umývaciu kefu WB 130.
Priehľadné štetiny nástavca umývacej kefy je možné použiť kdekoľvek v extrémne širokom rozsahu čistiacich úloh. Vymeniteľný univerzálny nástavec pre rotačnú umývaciu kefu WB 130 sa ideálne hodí na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je farba, sklo alebo plast.
Vlastnosti a výhody
Mäkké priehľadné štetiny
- Šetrné, jemné a efektívne čistenie
Univerzálne použiteľný
- Na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast.
Príslušenstvo na objednávku
- Viac univerzálnosti pre rotačnú umývaciu kefu WB 130.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|113 x 113 x 46
Oblasti využitia
- Autá
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Zimné záhrady
- Garážové brány
- Žalúzie/rolety
- Maskovacie prvky
- Balkónové obloženia
- Parapety