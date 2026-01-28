Univerzálny výmenný nadstavec pre WB 130

Ideálne na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je farba, sklo alebo plast: Vymeniteľný univerzálny nástavec pre rotačnú umývaciu kefu WB 130.

Priehľadné štetiny nástavca umývacej kefy je možné použiť kdekoľvek v extrémne širokom rozsahu čistiacich úloh. Vymeniteľný univerzálny nástavec pre rotačnú umývaciu kefu WB 130 sa ideálne hodí na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je farba, sklo alebo plast.

Vlastnosti a výhody
Mäkké priehľadné štetiny
  • Šetrné, jemné a efektívne čistenie
Univerzálne použiteľný
  • Na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast.
Príslušenstvo na objednávku
  • Viac univerzálnosti pre rotačnú umývaciu kefu WB 130.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 113 x 113 x 46
Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Zimné záhrady
  • Garážové brány
  • Žalúzie/rolety
  • Maskovacie prvky
  • Balkónové obloženia
  • Parapety