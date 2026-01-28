Rotujúca umývacia kefa WB 130 Car&bike

Šetrné čistenie áut a motocyklov: Rotačná umývacia kefa s inovatívnym odnímateľným nástavcom Car & Bike z mikrovlákna. Možno prať v práčke na 60 °C.

Rotačná umývacia kefa WB 130 Car & Bike od Kärcher je vhodná najmä na čistenie áut a motocyklov vďaka mäkkému mikrovláknu a vďaka priehľadnému krytu poskytuje pôsobivý výsledok čistenia. Výkonná rotácia zaručuje efektívne a dôkladné čistenie. Inovatívny a vymeniteľný nástavec Car & Bike je možné rýchlo, jednoducho a bez kontaktu s nečistotami vymeniť vďaka uvoľňovacej páke. Vďaka šikovnému zapínaniu na suchý zips možno látkovú časť dvojdielneho nástavca po vyčistení vybrať a vyprať v práčke pri 60 °C. Rotačná umývacia kefa je vhodná pre všetky tlakové čističe Kärcher triedy K 2 až K 7. V prípade potreby je možné použiť aj čistiaci prostriedok a aplikovať ho pomocou kefy pripojenej k tlakovému čističu. Dva vymeniteľné nástavce Universal a Home & Garden, dostupné samostatne, pre rotačnú umývaciu kefu WB 130 sú vhodné pre všetky hladké povrchy a obzvlášť vhodné pre odolné povrchy.

Vlastnosti a výhody
Rotujúca kefová hlava
  • Šetrné, jemné a efektívne čistenie
Výmena nadstavca pomocou uvoľňovacej páčky
  • Rýchla a jednoduchá výmena nadstavca bez kontaktu so špinou.
  • Vaše ruky zostanú vždy čisté.
  • Vyberte si správnu prílohu pre rôzne aplikácie.
Inovatívny nástavec z mikrovlákna so suchým zipsom, odnímateľný a prateľný
  • Pranie v práčke pri max. 60 °C.
  • Nástavec je rýchlo a bez veľkej námahy opäť pripravený na použitie.
Obzvlášť šetrné čistenie
  • Ideálny na čistenie chúlostivých povrchov, ako je napríklad lak.
Aplikácia čistiaceho prostriedku pomocou kefy pripojenej k tlakovému čističu
  • Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Priehľadný kryt
  • Zážitok z čistenia vďaka priehľadnému krytu.
Integrované klzisko so štetinami
  • Znižuje striekajúcu vodu a chráni používateľa aj okolie.
Kompatibilný s adaptérom pre záhradnú hadicu
  • Pripojenie na záhradnú hadicu, možno použiť bez tlakového čističa.
Špecifikácie

Technické údaje

Zloženie textilných vlákien 75 % Polyester, 25 % Polyamid
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 305 x 156 x 137

Pri otázkach k predchádzajúcemu modelu WB 120 sa obráťte na nášho servisného partnera alebo predajcu Kärcher.

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
Príslušenstvo