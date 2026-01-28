Rotujúca umývacia kefa WB 130
Vždy v pohybe: Rotačná umývacia kefa s vymeniteľným nástavcom čistí hladké povrchy, ako je farba, sklo alebo plast. Rýchla výmena nástavca vďaka integrovanej uvoľňovacej páke.
V kombinácii s vymeniteľným univerzálnym nadstavcom je rotačná umývacia kefa WB 130 od Kärcher obzvlášť vhodná na povrchy ako lak, sklo alebo plast. Výkonná rotácia zaisťuje efektívne a dôkladné čistenie. Umývacia kefa má uvoľňovaciu páku pre rýchlu a jednoduchú výmenu nadstavca bez kontaktu s nečistotami a dodáva sa s priehľadným krytom pre pôsobivý zážitok z čistenia. V prípade potreby je možné použiť aj čistiaci prostriedok a aplikovať ho pomocou kefy pripojenej k tlakovému čističu. Umývacia kefa je vhodná na použitie so všetkými tlakovými čističmi Kärcher v radoch K 2 až K 7. Dva vymeniteľné nadstavce Car & Bike a Home & Garden, dostupné samostatne, sú špeciálne prispôsobené pre jemné alebo odolné povrchy.
Vlastnosti a výhody
Rotujúca kefová hlava
- Šetrné, jemné a efektívne čistenie
- Pohodlné a pohodlné čistenie.
Výmena nadstavca pomocou uvoľňovacej páčky
- Rýchla a jednoduchá výmena nadstavca bez kontaktu so špinou.
- Ruky majte vždy čisté.
- Vyberte si správnu prílohu pre rôzne aplikácie.
Aplikácia čistiaceho prostriedku pomocou kefy pripojenej k tlakovému čističu
- Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Priehľadný kryt
- Zážitok z čistenia vďaka priehľadnému krytu.
Integrované klzisko so štetinami
- Znižuje striekajúcu vodu a chráni používateľa aj okolie.
Kompatibilný s adaptérom pre záhradnú hadicu
- Pripojenie na záhradnú hadicu, možno použiť bez tlakového čističa.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|305 x 156 x 137
Pri otázkach k predchádzajúcemu modelu WB 120 sa obráťte na nášho servisného partnera alebo predajcu Kärcher.
Video
Kompatibilné stroje
- Batériový vysokotlakový čistič K 2 Battery
- Vysokotlakový čisič K 7 Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Classic
- Vysokotlakový čistič K 2 Home T150
- Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Classic
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Veranda BB
- Vysokotlakový čistič K 4 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 4 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Go!Further
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home & Wood
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 Basic
- Vysokotlakový čistič K 5 Classic Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Connect
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Connect Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Garden
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 5 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Home&Brush
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex Stairs
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex WSK
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home Flex Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium
- Vysokotlakový čistič K 5 WCM Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 6 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 6 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 6 Special
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect Facade
- Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex WSK
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM Car&Home BB
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K Mini
- Vysokotlakový čistič K Mini Plus
- Vysokotlakový čistič K Silent Anniversary Edition
- Vysokotlakový čistič K Silent eco!Booster
- Vysokotlakový čistič batériový K 2 Battery Set
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home
- K 2 Car & Home + súprava na čistenie potrubí
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T150
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Control T150 & Pipe
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Home + súprava na čistenie potrubí
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Full Control Flex Car
- K 4 Full Control Home + rotačná kefa GRÁTIS
- K 4 Full Control PS 40 + WB 60
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Home + rotačná kefa
- K 5 Compact
- K 5 Full Control Flex Car
- K 5 Full Control Home + súprava na čistenie potrubí
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus Flex Black
- K 5 Premium Home
- K 7 Compact
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Flex Car
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Car & Home
- K 7 Premium Home
- K4 FC Home+ súprava na čistenie potrubia
- K5 Full Control Home + penovacia tryska + rotačná kefa + autošampón
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition
- Vysokotlakový čistič K 25 Silent Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Full Control Home T150
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact UM Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control *EU
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home Splash
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium FC Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Car&Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home & Brush AE
- Vysokotlakový čistič K 5
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact FJ 6 Set
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home&Splash Guard
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Black
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Car&Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 UM Car
- Vysokotlakový čistič K 7
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Power
- Vysokotlakový čistič K 7 Power Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Flex Car
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control WSK
- Vysokotlakový čistič K7 Premium Smart Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact
- Vysokotlakový čistič benzínový G 7 180
Oblasti využitia
- Autá
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Zimné záhrady
- Garážové brány
- Žalúzie/rolety
- Maskovacie prvky
- Balkónové obloženia
- Parapety
Príslušenstvo
Rotujúca umývacia kefa WB 130 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher