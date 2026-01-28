Rotujúca umývacia kefa WB 130

Vždy v pohybe: Rotačná umývacia kefa s vymeniteľným nástavcom čistí hladké povrchy, ako je farba, sklo alebo plast. Rýchla výmena nástavca vďaka integrovanej uvoľňovacej páke.

V kombinácii s vymeniteľným univerzálnym nadstavcom je rotačná umývacia kefa WB 130 od Kärcher obzvlášť vhodná na povrchy ako lak, sklo alebo plast. Výkonná rotácia zaisťuje efektívne a dôkladné čistenie. Umývacia kefa má uvoľňovaciu páku pre rýchlu a jednoduchú výmenu nadstavca bez kontaktu s nečistotami a dodáva sa s priehľadným krytom pre pôsobivý zážitok z čistenia. V prípade potreby je možné použiť aj čistiaci prostriedok a aplikovať ho pomocou kefy pripojenej k tlakovému čističu. Umývacia kefa je vhodná na použitie so všetkými tlakovými čističmi Kärcher v radoch K 2 až K 7. Dva vymeniteľné nadstavce Car & Bike a Home & Garden, dostupné samostatne, sú špeciálne prispôsobené pre jemné alebo odolné povrchy.

Vlastnosti a výhody
Rotujúca kefová hlava
  • Šetrné, jemné a efektívne čistenie
  • Pohodlné a pohodlné čistenie.
Výmena nadstavca pomocou uvoľňovacej páčky
  • Rýchla a jednoduchá výmena nadstavca bez kontaktu so špinou.
  • Ruky majte vždy čisté.
  • Vyberte si správnu prílohu pre rôzne aplikácie.
Aplikácia čistiaceho prostriedku pomocou kefy pripojenej k tlakovému čističu
  • Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Priehľadný kryt
  • Zážitok z čistenia vďaka priehľadnému krytu.
Integrované klzisko so štetinami
  • Znižuje striekajúcu vodu a chráni používateľa aj okolie.
Kompatibilný s adaptérom pre záhradnú hadicu
  • Pripojenie na záhradnú hadicu, možno použiť bez tlakového čističa.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 305 x 156 x 137

Pri otázkach k predchádzajúcemu modelu WB 120 sa obráťte na nášho servisného partnera alebo predajcu Kärcher.

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Zimné záhrady
  • Garážové brány
  • Žalúzie/rolety
  • Maskovacie prvky
  • Balkónové obloženia
  • Parapety
Príslušenstvo
Rotujúca umývacia kefa WB 130 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher