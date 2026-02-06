Čistič suchým ľadom IB 10/8 L2P
Model IB 10/8 L2P je prvý stroj na otryskávanie suchým ľadom na svete s integrovanou výrobou suchého ľadu z tekutého CO₂. Perfektné pre krátkodobé čistenie bez komplikovanej logistiky.
Spontánne čistenie suchým ľadom pri údržbe strojov a vozidiel, pri čistení vo výrobnom procese alebo pri úprave vozidiel bolo doposiaľ sotva mysliteľné, pretože potrebná logistika suchého ľadu je pre rýchle použitie príliš nákladná. S IB 10/8 L2P, celosvetovo prvým zariadením na otryskávanie suchým ľadom so zabudovaným výrobníkom suchého ľadu z kvapalného CO₂, je to teraz možné bez problémov. Vďaka inovatívnemu postupu sa v prípade potreby získavajú pelety suchého ľadu okamžite z kvapalného CO₂ – L2P je skratka pre „Liquid-to-Pellet“. Keďže má CO₂ v plynových fľašiach prakticky neobmedzenú trvanlivosť, odpadá časovo náročná logistika suchého ľadu. Veľmi nízka spotreba stlačeného vzduchu okrem toho výrazne znižuje náklady na infraštruktúru. Výhody technológie suchého ľadu značky Kärcher ostávajú súčasne plne zachované. IB 10/8 L2P čistí obzvlášť šetrne – aj zložité kontúry, ako sú drážky, ložiská alebo výrezy, či zatvrdnuté vrstvy špiny. Spoľahlivo sa predchádza zvyškom abrazívneho média.
Vlastnosti a výhody
Ergonomicky tvarovaná otryskávacia pištoľRýchla a ľahká výmena trysiek vďaka rýchloupínacím spojkám. S integrovaným osvetlením. Tlačidlo zapnutia / vypnutia ľadu priamo na pištoli.
Intuitívna a jednoduchá obsluhaTlak vzduchu, prevádzkové hodiny, servisný čas zobrazený na displeji. Množstvo suchého ľadu je možné nastaviť pomocou tlačidla. Integrované zobrazovanie stavu a asistenčné systémy, napr. na sledovanie tlaku.
Bezpečné otryskávanie suchým ľadomCO₂ sa odvádza výfukovou hadicou. Bezpečné zaobchádzanie, žiadny kontakt s peletami suchého ľadu. Samosvorná spúšť pištole.
Kompaktný a mobilný dizajn
- Kolesá a rukoväť umožňujú mobilitu a bezpečnú prepravu.
- Samostatné skladovanie pre všetky komponenty. Integrovaná domáca základňa.
Špecifikácie
Technické údaje
|Príkon (kW)
|1
|Kryt / rám
|Plastové rotačné telo
|Testovaný (kým) podľa
|CE
|Dĺžka kábla (m)
|5,5
|Tlak vzduchu (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Kvalita vzduchu
|Suchý a bez oleja
|Objemový prietok vzduchu (m³/min)
|0,07 - 0,8
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|95
|Pelety suchého ľadu (priemer) (mm)
|2,5
|Spotreba suchého ľadu (kg/h)
|2 - 8
|Spotreba kvapalného CO2 (kg/h)
|20 - 60
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Napätie (V)
|220 - 230
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|92
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|103,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|870 x 450 x 970
Balenie obsahuje
- Tryska s plochým prúdom, krátka
- Otryskávacia hadica, s elektrickým riadiacim vedením a rýchlospojkou
- Otryskávacia pištoľ (ergonomická a bezpečná)
Výbava
- Spínač „iba vzduch“ alebo „ľad a vzduch“ na pištoli
- Elektronické ovládanie
Video
Oblasti využitia
- Na čistenie strojov, komponentov motora, foriem a tesniacich plôch
- Na čistenie rozvádzačov, elektrických komponentov a ovládacích prvkov
- Na čistenie čalúnenia a textílií
- Na čistenie záhradného náradia a robotických kosačiek na trávu