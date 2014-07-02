Čistič suchým ľadom IB 15/120

Ice Blaster IB 15/120 je jedným z najvýkonnejších strojov na otryskávanie suchým ľadom na trhu. Presviedča robustnosťou, spoľahlivou technikou a najlepšími výsledkami pri otryskávaní suchým ľadom.

Zariadenie na otryskávanie suchým ľadom IB 15/120 sa prezentuje silným výkonom, robustnosťou a maximálnou spoľahlivosťou. Aj múdre detailné riešenia, ako vyprázdňovanie ľadu, držiaky a odkladacie priečinky zvyšujú komfort obsluhy a radosť pri práci. A aj po technickej stránke spočíva riešenie v detaile. Optimalizovali sme prúdenie vzduchu v stroji, hadici, pištoli a tryske. Výsledkom je mimoriadny čistiaci výkon. Napriek svojej veľkosti je zariadenie IB 15/120 veľmi mobilné a môže ním bez problémov hýbať iba jedna osoba napr. aj po schodoch. Stručne: otryskávanie suchým ľadom v najlepšej forme!

Vlastnosti a výhody
IB Čistič suchým ľadom IB 15/120: Držiak kufra na trysky
Držiak kufra na trysky
Otryskávacie trysky a náradie je vždy poruke na stroji. Kufor na trysky je umiestnený na boku stroja, čím je chránený pred znečistením.
IB Čistič suchým ľadom IB 15/120: Maximálna mobilita
Maximálna mobilita
Optimálne vyváženie stroja pre pohodlné manévrovanie na nerovnom teréne. Držiak vpredu a vzadu na stroji pre ľahké prekonávanie schodov.
IB Čistič suchým ľadom IB 15/120: Automatické vyprázdňovanie zvyšného ľadu
Automatické vyprázdňovanie zvyšného ľadu
Vyprázdňovanie zvyškov ľadu z nádrže stlačením tlačidla po ukončení práce zabraňuje zamrznutiu stroja. Stroj nezamrzne.
Nádoba na suchý ľad GFK
  • Optimálna izolácia suchého ľadu.
  • Nedochádza k tvorbe kondenzovanej vody.
  • Stroj nezamŕza.
Efektívne vedenie vzduchu v stroji
  • Suchý ľad sa nepoškodený prepravuje od stroja ku tryske.
  • Maximálny čistiaci výkon na tryske.
Integrovaný navíjač zemniaceho lanka
  • Jednoduché uzemnenie otryskávaného objektu.
  • Ochrana pred preskočením iskry z používateľa na objekt.
  • Zlepšenie kvality otryskávania.
Integrovaný odlučovač vody a oleja
  • Stroj nezamŕza.
Rafinovaný držiak pištole
  • Pištoľ je vždy perfektne odložená.
  • Ideálna pozícia (napr. pre výmenu trysky).
Integrovaný priečinok na trysky a náradie
  • Všetko je vždy poruke – priamo na stroji.
Špecifikácie

Technické údaje

Príkon (kW) 0,6
Kryt / rám antikoro (1.4301)
Dĺžka kábla (m) 7
Tlak vzduchu (bar/MPa) 2 - 16 / 0,2 - 1,6
Kvalita vzduchu Suchý a bez oleja
Objemový prietok vzduchu (m³/min) 2 - 12
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 125
Kapacita suchého ľadu (kg) 40
Pelety suchého ľadu (priemer) (mm) 3
Spotreba suchého ľadu (kg/h) 30 - 120
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Napätie (V) 220 - 240
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 91
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 101,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 1000 x 800 x 1300

Balenie obsahuje

  • Kufrík na trysky s penovou vložkou
  • Mazivo pre závit trysky
  • Tryska s plochým prúdom
  • Tryska na vodu s plochým prúdom: 8 mm
  • Vidlicový kľúč (na výmenu trysiek): 2 Kus(y)
  • Kruhová otryskávacia tryska, XL, dlhá
  • Otryskávacia hadica, s elektrickým riadiacim vedením a rýchlospojkou
  • Otryskávacia pištoľ (ergonomická a bezpečná)

Výbava

  • Spínač „iba vzduch“ alebo „ľad a vzduch“ na pištoli
  • Elektronické ovládanie
  • Vrát. navijaka zemniaceho lanka
  • Odlučovač oleja a vody

Video

Oblasti využitia
  • Čistenie odlievacích foriem a nástrojov.
  • Odhrotovanie plastových dielov
  • Čistenie kováčskeho náradia
  • Čistenie plniacich a miešacích zariadení
  • Čistenie dopravných, prepravných a manipulačných zariadení
  • Čistenie pecí
  • Čistenie tlačiarenských strojov a ich periférie
  • Čistenie drevospracujúcich strojov
  • Čistenie generátorov, turbín, rozvodných skríň a výmenníkov tepla
Príslušenstvo