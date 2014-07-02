Čistič suchým ľadom IB 15/120
Ice Blaster IB 15/120 je jedným z najvýkonnejších strojov na otryskávanie suchým ľadom na trhu. Presviedča robustnosťou, spoľahlivou technikou a najlepšími výsledkami pri otryskávaní suchým ľadom.
Zariadenie na otryskávanie suchým ľadom IB 15/120 sa prezentuje silným výkonom, robustnosťou a maximálnou spoľahlivosťou. Aj múdre detailné riešenia, ako vyprázdňovanie ľadu, držiaky a odkladacie priečinky zvyšujú komfort obsluhy a radosť pri práci. A aj po technickej stránke spočíva riešenie v detaile. Optimalizovali sme prúdenie vzduchu v stroji, hadici, pištoli a tryske. Výsledkom je mimoriadny čistiaci výkon. Napriek svojej veľkosti je zariadenie IB 15/120 veľmi mobilné a môže ním bez problémov hýbať iba jedna osoba napr. aj po schodoch. Stručne: otryskávanie suchým ľadom v najlepšej forme!
Vlastnosti a výhody
Držiak kufra na tryskyOtryskávacie trysky a náradie je vždy poruke na stroji. Kufor na trysky je umiestnený na boku stroja, čím je chránený pred znečistením.
Maximálna mobilitaOptimálne vyváženie stroja pre pohodlné manévrovanie na nerovnom teréne. Držiak vpredu a vzadu na stroji pre ľahké prekonávanie schodov.
Automatické vyprázdňovanie zvyšného ľaduVyprázdňovanie zvyškov ľadu z nádrže stlačením tlačidla po ukončení práce zabraňuje zamrznutiu stroja. Stroj nezamrzne.
Nádoba na suchý ľad GFK
- Optimálna izolácia suchého ľadu.
- Nedochádza k tvorbe kondenzovanej vody.
- Stroj nezamŕza.
Efektívne vedenie vzduchu v stroji
- Suchý ľad sa nepoškodený prepravuje od stroja ku tryske.
- Maximálny čistiaci výkon na tryske.
Integrovaný navíjač zemniaceho lanka
- Jednoduché uzemnenie otryskávaného objektu.
- Ochrana pred preskočením iskry z používateľa na objekt.
- Zlepšenie kvality otryskávania.
Integrovaný odlučovač vody a oleja
- Stroj nezamŕza.
Rafinovaný držiak pištole
- Pištoľ je vždy perfektne odložená.
- Ideálna pozícia (napr. pre výmenu trysky).
Integrovaný priečinok na trysky a náradie
- Všetko je vždy poruke – priamo na stroji.
Špecifikácie
Technické údaje
|Príkon (kW)
|0,6
|Kryt / rám
|antikoro (1.4301)
|Dĺžka kábla (m)
|7
|Tlak vzduchu (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Kvalita vzduchu
|Suchý a bez oleja
|Objemový prietok vzduchu (m³/min)
|2 - 12
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|125
|Kapacita suchého ľadu (kg)
|40
|Pelety suchého ľadu (priemer) (mm)
|3
|Spotreba suchého ľadu (kg/h)
|30 - 120
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Napätie (V)
|220 - 240
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|91
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|101,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Balenie obsahuje
- Kufrík na trysky s penovou vložkou
- Mazivo pre závit trysky
- Tryska s plochým prúdom
- Tryska na vodu s plochým prúdom: 8 mm
- Vidlicový kľúč (na výmenu trysiek): 2 Kus(y)
- Kruhová otryskávacia tryska, XL, dlhá
- Otryskávacia hadica, s elektrickým riadiacim vedením a rýchlospojkou
- Otryskávacia pištoľ (ergonomická a bezpečná)
Výbava
- Spínač „iba vzduch“ alebo „ľad a vzduch“ na pištoli
- Elektronické ovládanie
- Vrát. navijaka zemniaceho lanka
- Odlučovač oleja a vody
Video
Oblasti využitia
- Čistenie odlievacích foriem a nástrojov.
- Odhrotovanie plastových dielov
- Čistenie kováčskeho náradia
- Čistenie plniacich a miešacích zariadení
- Čistenie dopravných, prepravných a manipulačných zariadení
- Čistenie pecí
- Čistenie tlačiarenských strojov a ich periférie
- Čistenie drevospracujúcich strojov
- Čistenie generátorov, turbín, rozvodných skríň a výmenníkov tepla