Čistič suchým ľadom IB 7/40 Adv
Zariadenie na otryskávanie suchým ľadom IB 7/40 Avanced disponuje otryskávacou pištoľou s integrovaným diaľkovým ovládaním a zaručuje najlepšie výsledky aj pri nízkych tlakoch vzduchu.
Premyslený koncept, mnoho šikovných detailov, dlhá životnosť a veľmi kvalitné spracovanie charakterizujú naše zariadenie na otryskávanie suchým ľadom IB 7/40 Advanced. Toto zariadenie najnovšej generácie je koncipované na tvrdé a nepretržité nasadenie a má vynikajúcu výbavu. Sériovo je vo vybavení navijak zemniaceho lanka, vyprázdňovanie zvyšného ľadu, ktoré zabraňuje zamrznutiu stroja po skončení práce, ako aj odlučovač oleja a vody pre spoľahlivú prevádzku. Vedenie vzduchu je optimalizované tak, aby sa aj pri nízkych tlakoch a nízkej spotrebe vzduchu (max. 3,5 m³/min) dosahovali veľmi dobré výsledky čistenia a aby sa súčasne minimalizovala pracovná hlučnosť. O vysoký komfort práce sa stará otryskávacia pištoľ s diaľkovým ovládaním na nastavovanie parametrov otryskávania, plynulá regulácia otryskávacieho tlaku a prietoku ľadu pomocou tlačidla (na želanie sa dá vypnúť) a prehľadný displej na odčítavanie všetkých prevádzkových parametrov. Okrem toho je možné vyvolať aj štatistické hodnoty, ako je prevádzková doba, priemerná spotreba ľadu za hodinu a spotreba ľadu celkom.
Vlastnosti a výhody
Prehľadný displejJednoduché odčítanie nastavených hodnôt; jednoduchá obsluha s veľkými tlačidlami a elektronickým ovládaním.
Automatické vyprázdňovanie zvyšného ľaduVyprázdňovanie zvyškov ľadu z nádrže stlačením tlačidla po ukončení práce zabraňuje zamrznutiu stroja.
Integrovaný odlučovač vody a olejaStroj nezamŕza.
Integrovaný navíjač zemniaceho lanka
- Jednoduché uzemnenie otryskávaného objektu.
- Ochrana pred preskočením iskry z používateľa na objekt.
- Zlepšenie kvality otryskávania.
Efektívne vedenie vzduchu v stroji
- Suchý ľad sa nepoškodený prepravuje od stroja ku tryske.
- Maximálny čistiaci výkon na tryske.
Maximálna mobilita
- Optimálne vyváženie stroja pre pohodlné manévrovanie na nerovnom teréne.
- Držiak vpredu a vzadu na stroji pre ľahké prekonávanie schodov.
Nádoba na suchý ľad GFK
- Optimálna izolácia suchého ľadu.
- Nedochádza k tvorbe kondenzovanej vody.
- Stroj nezamŕza.
Rafinovaný držiak pištole
- Pištoľ je vždy perfektne odložená.
- Ideálna pozícia (napr. pre výmenu trysky).
Integrovaný priečinok na trysky a náradie
- Všetko je vždy poruke – priamo na stroji.
Špecifikácie
Technické údaje
|Príkon (kW)
|0,6
|Kryt / rám
|antikoro (1.4301)
|Dĺžka kábla (m)
|7
|Tlak vzduchu (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Kvalita vzduchu
|Suchý a bez oleja
|Objemový prietok vzduchu (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|99
|Kapacita suchého ľadu (kg)
|15
|Pelety suchého ľadu (priemer) (mm)
|3
|Spotreba suchého ľadu (kg/h)
|15 - 50
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Napätie (V)
|220 - 240
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|78
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|81,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|768 x 510 x 1096
Balenie obsahuje
- Mazivo pre závit trysky
- Tryska s plochým prúdom
- Vidlicový kľúč (na výmenu trysiek): 2 Kus(y)
- Otryskávacia hadica, s elektrickým riadiacim vedením a rýchlospojkou
- Otryskávacia pištoľ (ergonomická a bezpečná)
- Brašna na náradie
Výbava
- Nastavenie množstva ľadu priamo na otryskávacej pištoli
- Nastavenie tlaku vzduchu priamo na otryskávacej pištoli
- Spínač „iba vzduch“ alebo „ľad a vzduch“ na pištoli
- Elektronické ovládanie
- Vrát. navijaka zemniaceho lanka
- Odlučovač oleja a vody
Video
Oblasti využitia
- Čistenie odlievacích foriem a nástrojov.
- Odhrotovanie plastových dielov
- Čistenie kováčskeho náradia
- Čistenie plniacich a miešacích zariadení
- Čistenie dopravných, prepravných a manipulačných zariadení
- Čistenie pecí
- Čistenie tlačiarenských strojov a ich periférie
- Čistenie drevospracujúcich strojov
- Čistenie generátorov, turbín, rozvodných skríň a výmenníkov tepla