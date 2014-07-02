Čistič suchým ľadom IB 7/40 Adv

Zariadenie na otryskávanie suchým ľadom IB 7/40 Avanced disponuje otryskávacou pištoľou s integrovaným diaľkovým ovládaním a zaručuje najlepšie výsledky aj pri nízkych tlakoch vzduchu.

Premyslený koncept, mnoho šikovných detailov, dlhá životnosť a veľmi kvalitné spracovanie charakterizujú naše zariadenie na otryskávanie suchým ľadom IB 7/40 Advanced. Toto zariadenie najnovšej generácie je koncipované na tvrdé a nepretržité nasadenie a má vynikajúcu výbavu. Sériovo je vo vybavení navijak zemniaceho lanka, vyprázdňovanie zvyšného ľadu, ktoré zabraňuje zamrznutiu stroja po skončení práce, ako aj odlučovač oleja a vody pre spoľahlivú prevádzku. Vedenie vzduchu je optimalizované tak, aby sa aj pri nízkych tlakoch a nízkej spotrebe vzduchu (max. 3,5 m³/min) dosahovali veľmi dobré výsledky čistenia a aby sa súčasne minimalizovala pracovná hlučnosť. O vysoký komfort práce sa stará otryskávacia pištoľ s diaľkovým ovládaním na nastavovanie parametrov otryskávania, plynulá regulácia otryskávacieho tlaku a prietoku ľadu pomocou tlačidla (na želanie sa dá vypnúť) a prehľadný displej na odčítavanie všetkých prevádzkových parametrov. Okrem toho je možné vyvolať aj štatistické hodnoty, ako je prevádzková doba, priemerná spotreba ľadu za hodinu a spotreba ľadu celkom.

Vlastnosti a výhody
IB Čistič suchým ľadom IB 7/40 Adv: Prehľadný displej
Prehľadný displej
Jednoduché odčítanie nastavených hodnôt; jednoduchá obsluha s veľkými tlačidlami a elektronickým ovládaním.
IB Čistič suchým ľadom IB 7/40 Adv: Automatické vyprázdňovanie zvyšného ľadu
Automatické vyprázdňovanie zvyšného ľadu
Vyprázdňovanie zvyškov ľadu z nádrže stlačením tlačidla po ukončení práce zabraňuje zamrznutiu stroja.
IB Čistič suchým ľadom IB 7/40 Adv: Integrovaný odlučovač vody a oleja
Integrovaný odlučovač vody a oleja
Stroj nezamŕza.
Integrovaný navíjač zemniaceho lanka
  • Jednoduché uzemnenie otryskávaného objektu.
  • Ochrana pred preskočením iskry z používateľa na objekt.
  • Zlepšenie kvality otryskávania.
Efektívne vedenie vzduchu v stroji
  • Suchý ľad sa nepoškodený prepravuje od stroja ku tryske.
  • Maximálny čistiaci výkon na tryske.
Maximálna mobilita
  • Optimálne vyváženie stroja pre pohodlné manévrovanie na nerovnom teréne.
  • Držiak vpredu a vzadu na stroji pre ľahké prekonávanie schodov.
Nádoba na suchý ľad GFK
  • Optimálna izolácia suchého ľadu.
  • Nedochádza k tvorbe kondenzovanej vody.
  • Stroj nezamŕza.
Rafinovaný držiak pištole
  • Pištoľ je vždy perfektne odložená.
  • Ideálna pozícia (napr. pre výmenu trysky).
Integrovaný priečinok na trysky a náradie
  • Všetko je vždy poruke – priamo na stroji.
Špecifikácie

Technické údaje

Príkon (kW) 0,6
Kryt / rám antikoro (1.4301)
Dĺžka kábla (m) 7
Tlak vzduchu (bar/MPa) 2 - 10 / 0,2 - 1
Kvalita vzduchu Suchý a bez oleja
Objemový prietok vzduchu (m³/min) 0,5 - 3,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 99
Kapacita suchého ľadu (kg) 15
Pelety suchého ľadu (priemer) (mm) 3
Spotreba suchého ľadu (kg/h) 15 - 50
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Napätie (V) 220 - 240
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 78
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 81,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 768 x 510 x 1096

Balenie obsahuje

  • Mazivo pre závit trysky
  • Tryska s plochým prúdom
  • Vidlicový kľúč (na výmenu trysiek): 2 Kus(y)
  • Otryskávacia hadica, s elektrickým riadiacim vedením a rýchlospojkou
  • Otryskávacia pištoľ (ergonomická a bezpečná)
  • Brašna na náradie

Výbava

  • Nastavenie množstva ľadu priamo na otryskávacej pištoli
  • Nastavenie tlaku vzduchu priamo na otryskávacej pištoli
  • Spínač „iba vzduch“ alebo „ľad a vzduch“ na pištoli
  • Elektronické ovládanie
  • Vrát. navijaka zemniaceho lanka
  • Odlučovač oleja a vody

Video

Oblasti využitia
  • Čistenie odlievacích foriem a nástrojov.
  • Odhrotovanie plastových dielov
  • Čistenie kováčskeho náradia
  • Čistenie plniacich a miešacích zariadení
  • Čistenie dopravných, prepravných a manipulačných zariadení
  • Čistenie pecí
  • Čistenie tlačiarenských strojov a ich periférie
  • Čistenie drevospracujúcich strojov
  • Čistenie generátorov, turbín, rozvodných skríň a výmenníkov tepla
Príslušenstvo