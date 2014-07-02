Automat na čistenie kobercov BRC 30/15 C

Kompaktný automat na čistenie kobercov na rýchle a hospodárne tepovanie malých plôch, aj na cielené čistenie škvŕn a príležitostné čistenie kobercov prednástrekom čistiaceho prostriedku I-Capsol. Ekonomický na plochách od 200 do 800 m².

BRC 30/15 C je perfektným strojom na základné čistenie malých kobercových plôch až do hĺbky vlákien. Vďaka plávajúco uloženej kefe je možné aj na nerovných plochách dosiahnuť perfektný výsledok čistenia. BRC 30/15 sa okrem toho môže používať aj flexibilne na príležitostné čistenie kobercov s prednástrekom čistiaceho prostriedku I-Capsol alebo na bodové čistenie fľakov.

Vlastnosti a výhody
Vysoký výkon čistenia
  • Valcová kefa podporuje hĺbkové čistenie.
  • Plávajúco uložená valcová kefa a teda rovnomerný čistiaci výkon.
  • Vlákna sa vyrovnajú a vzhľad koberca bude rovnomerný.
Kompaktné rozmery
  • Ideálny na plochy od 200 do 800 m².
  • Jednoduché skladovanie
  • Jednoduchá preprava.
Špecifikácie

Technické údaje

Plošný výkon (základné čistenie / medzičistenie iCapsol) (m²/h) 150
Prietok vzduchu (l/s) 46
Vysávanie (mbar/kPa) 300 / 30
Tlak nástreku zákl. čistenie (bar) 3,5
Rozstrekovaný objem zákl. čistenie (l/min) 1
Pracovná šírka vysávania (mm) 315
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 15 / 17
Výkon turbíny (W) 1130
Výkon motora kief (W) 76
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 36
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 35,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 920 x 360 x 750

Balenie obsahuje

  • Počet valcov: 1 Kus(y)

Výbava

  • Pracovný smer: dozadu

Video

Príslušenstvo
Čistiace prostriedky