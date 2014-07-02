Automat na čistenie kobercov BRC 30/15 C
Kompaktný automat na čistenie kobercov na rýchle a hospodárne tepovanie malých plôch, aj na cielené čistenie škvŕn a príležitostné čistenie kobercov prednástrekom čistiaceho prostriedku I-Capsol. Ekonomický na plochách od 200 do 800 m².
BRC 30/15 C je perfektným strojom na základné čistenie malých kobercových plôch až do hĺbky vlákien. Vďaka plávajúco uloženej kefe je možné aj na nerovných plochách dosiahnuť perfektný výsledok čistenia. BRC 30/15 sa okrem toho môže používať aj flexibilne na príležitostné čistenie kobercov s prednástrekom čistiaceho prostriedku I-Capsol alebo na bodové čistenie fľakov.
Vlastnosti a výhody
Vysoký výkon čistenia
- Valcová kefa podporuje hĺbkové čistenie.
- Plávajúco uložená valcová kefa a teda rovnomerný čistiaci výkon.
- Vlákna sa vyrovnajú a vzhľad koberca bude rovnomerný.
Kompaktné rozmery
- Ideálny na plochy od 200 do 800 m².
- Jednoduché skladovanie
- Jednoduchá preprava.
Špecifikácie
Technické údaje
|Plošný výkon (základné čistenie / medzičistenie iCapsol) (m²/h)
|150
|Prietok vzduchu (l/s)
|46
|Vysávanie (mbar/kPa)
|300 / 30
|Tlak nástreku zákl. čistenie (bar)
|3,5
|Rozstrekovaný objem zákl. čistenie (l/min)
|1
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|315
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|15 / 17
|Výkon turbíny (W)
|1130
|Výkon motora kief (W)
|76
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|36
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|35,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|920 x 360 x 750
Balenie obsahuje
- Počet valcov: 1 Kus(y)
Výbava
- Pracovný smer: dozadu
Video