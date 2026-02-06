Automat na čistenie kobercov BRC 40/22 C
Kompaktný automat na čistenie kobercov BRC 40/22 C na ekonomický a rýchly nástrek s extrakciou alebo medzičistenie kobercových plôch od 250 do 1000 m².
V porovnaní s bežnými strojmi na nástrek a extrakciu je práca s automatom na čistenie kobercov BRC 40/22 C až o 30 percent rýchlejšia a zaručene až do hĺbky vlákien. Umožňuje to jednoduchá manévrovateľnosť a princíp stálej práce smerom dopredu, čím sa predchádza zbytočným prechodom naprázdno. Integrovaná nádoba na nečistoty počas toho spoľahlivo pozbiera špinu, ako sú vlasy alebo uvoľnené kobercové vlákna. Stroj sa ideálne hodí na základné čistenie kobercov na malých až stredne veľkých plochách do 1000 m² môže sa flexibilne využívať na nástrek s extrakciou alebo na medzičistenie kobercov. Pri používaní nami odporúčaného čistiaceho prostriedku iCapsol RM 768 na medzičistenie sa skracuje doba schnutia koberca na približne pol hodinu, čím sa táto metóda čistenia ideálne hodí pre silno frekventované kobercové plochy. Čistiaca hlava s kefou na čistenie kobercov otočná pomocou volantu okrem toho výrazne zjednodušuje a urýchľuje čistenie plôch husto zastavanými predmetmi.
Vlastnosti a výhody
Čistiaca hlava otočná o 200°Valcová kefa na koberce podporuje dôkladné čistenie. Extrémne jednoduché manévrovanie ja na plochách zastavaných predmetmi.
Na základné čistenie a medzičistenie kobercovMôže sa použiť tak na základné čistenie ako aj na medzičistenie kobercov. Základné čistenie pomocou čistiaceho valca podporuje čistenie kobercových vlákien.
Ručná hubica na objednávkuNa čistenie kútov alebo na tepovanie stoličiek a čalúnenia.
Integrovaná zametacia zásuvka
- Spoľahlivo pozbiera uvoľnené kobercové vlákna, vlasy alebo iné čiastočky ležiace na koberci.
- Redukuje blokády sacej lišty a znižuje tak servisné náklady.
Výlučne práca smerom dopredu
- Predchádzanie zbytočným prechodom naprázdno.
- Až o 30 percent vyšší plošný výkon ako bežné automaty na nástrek a extrakciu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Plošný výkon (základné čistenie / medzičistenie iCapsol) (m²/h)
|500 / 900
|Prietok vzduchu (l/s)
|47
|Vysávanie (mbar/kPa)
|290 / 29
|Tlak nástreku medzičistenie (bar)
|3,5
|Tlak nástreku zákl. čistenie (bar)
|7
|Rozstrekovaný objem medzičistenie (l/min)
|0,38
|Rozstrekovaný objem zákl. čistenie (l/min)
|2,5
|Pracovná šírka vysávania (cm)
|48
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|22 / 19
|Výkon turbíny (W)
|1200
|Výkon motora kief (W)
|400
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|44,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|50,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|889 x 470 x 1118
Balenie obsahuje
- Počet valcov: 1 Kus(y)
- Valcová kefa: 1 Kus(y)
Výbava
- Pracovný smer: dopredu
- Prevádzka iCapsol
