Batériový tepovač Puzzi 2/1 Bp
Maximálna voľnosť pohybu pri odstraňovaní škvŕn až do hĺbky vlákien všetkých druhov textílií: prenosný, výkonný 36 V batériový tepovač s ergonomickou hubicou na čalúnenie.
Robustný, odolný, výkonný, flexibilný: náš batériový tepovač Puzzi 2/1 Bp. Tepovač možno použiť na tepovanie, aj na čistenie jednotlivých škvŕn a ich odstraňovanie, čím uľahčuje prácu s čerstvými alebo zaschnutými škvrnami na textíliách, ako sú čalúnené stoličky, pohovky, autosedačky a mnoho ďalších. Puzzi 2/1 Bp okamžite odstráni všetky škvrny vďaka vynikajúcemu výkonu vysávania, ktorý tiež zaisťuje rýchle schnutie. Vďaka kompaktnému dizajnu, nízkej hmotnosti a ergonomickej rukoväti sa stroj ľahko prenáša jednou rukou. Pre čo najlepšie výsledky odstraňovania škvŕn sa čistiaci roztok aplikuje pod tlakom hlboko do textilných vlákien, následne sa opäť vysaje spolu s uvoľnenými nečistotami. Štandardne dodávané: hubica na čalúnenie, striekacia/sacia hadica, samostatné nádoby na čerstvú a špinavú vodu a integrovaný úložný priestor pre príslušenstvo. Pri objednávaní tejto verzie stroja majte na pamäti, že výkonnú 36 V batériu Kärcher Battery Power+ a príslušnú rýchlonabíjačku je potrebné objednať samostatne.
Vlastnosti a výhody
Výborný čistiaci výkon.Vynikajúce čistenie s jasným efektom „pred a po“. Vysoký podtlak pre vynikajúci sací výkon. Mimoriadne jemný a rovnomerný vzor striekania z hubice na čalúnenie.
Kompaktný dizajn a vysoká mobilitaIdeálne aj do stiesnených priestorov alebo na ťažko dostupné miesta. Bezdrôtová voľnosť pohybu a flexibilné použitie. Vďaka kompaktnému dizajnu sa dá skladovať kdekoľvek.
Profesionálna kvalita: obzvlášť robustná a odolnáEfektívna turbína so životnosťou 1000 hodín. Veľmi robustné a odolné membránové čerpadlo. Kompaktná, extra krátka a odolná hubica na čalúnenie.
Plná flexibilita: 36-voltová platforma Kärcher
- Kompatibilné: všetky 36 V batérie Kärcher Battery Power+/Power.
- Praktické zobrazenie zostávajúcej doby chodu na samotnej batérii.
- Výkonná batéria sa rýchlo a jednoducho vymení.
Obzvlášť užívateľsky prívetivý koncept obsluhy
- Praktický otočný spínač na zapnutie/vypnutie.
- Ergonomická hubica na čalúnenie sa dá ovládať iba jedným prstom.
- Nádoby sa dajú rýchlo naplniť a vyprázdňovať.
Ergonomicky navrhnutá a extra krátka tryska na čalúnenie
- Robustný dizajn vhodný na použitie v stiesnených priestoroch, ako sú interiéry vozidiel.
- Vynikajúci prúd striekania so zníženou spotrebou vody.
- Ergonomický dizajn s pohodlnou dvojdielnou rukoväťou.
Jednoduchá preprava
- S ergonomickou rukoväťou pre väčšie pohodlie.
- Určené na nosenie po schodoch a schodoch jednou rukou.
- Prenosnosť: napr. na čistenie interiérov vozidiel alebo dovolenkových domov.
Odnímateľné nádoby
- Nádrže na čistú a špinavú vodu sú ľahko vyberateľné.
- Plnenie vodou je rýchle vďaka Quick & Easy uzáveru.
- Nádrž na špinavú vodu sa ľahko vyprázdni a vyčistí.
Integrované odkladanie príslušenstva
- Pripevňuje sa pomocou pevnej gumičky a háčika.
- Žiadne riziko straty sacej hadice a hubice na čalúnenie pri preprave.
- Stroj vrátane príslušenstva sa dá ľahko uskladniť.
Možnosť: dostupné kompatibilné čistiace prostriedky
- Naplňte nádobu čerstvou vodou podľa pokynov.
- Vynikajúce odstraňovanie škvŕn na čalúnení a textíliách.
- Čistiaci roztok sa odsaje a vysáva späť spolu s nečistotami.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|1,7 / 2,9
|Prietok vzduchu (l/s)
|16
|Vysávanie (kPa)
|16
|Objem nástreku (ml/min)
|350
|Tlak nástreku (MPa)
|0,16 - 0,22
|Výkon turbíny (W)
|350
|Výkon čerpadla (W)
|4
|Príkon (W)
|350
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|72
|Vnút. priemer príslušenstva ( )
|ID 30
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Normálny režim: / 46 (7,5 Ah) Normálny režim: / 37 (6,0 Ah)
|Nabíjací prúd (A)
|6
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|410 x 235 x 250
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Hadica na nástrek a extrakciu: 1.9 m
- Krátka hubica na čalúnenie s rukoväťou
- Nádrž na čerstvú vodu
- Nádrž na špinavú vodu
- Čistiace prostriedky: RM 764 N, 125 ml
Výbava
- Prepravný zámok na hadicu
- Integrované odkladanie príslušenstva
- Nástavec trysky: Hubica na čalúnenie, Oranžová
Oblasti využitia
- Odstraňovanie škvŕn na čalúnenom a čalúnenom nábytku
- Cielená úprava lazúr na koberce
- Odstraňovanie škvŕn na textilných sedadlách vozidiel
- Čistenie všetkých textilných povrchov
