Maximálna voľnosť pohybu pri odstraňovaní škvŕn až do hĺbky vlákien všetkých druhov textílií: prenosný, výkonný 36 V batériový tepovač s ergonomickou hubicou na čalúnenie.

Robustný, odolný, výkonný, flexibilný: náš batériový tepovač Puzzi 2/1 Bp. Tepovač možno použiť na tepovanie, aj na čistenie jednotlivých škvŕn a ich odstraňovanie, čím uľahčuje prácu s čerstvými alebo zaschnutými škvrnami na textíliách, ako sú čalúnené stoličky, pohovky, autosedačky a mnoho ďalších. Puzzi 2/1 Bp okamžite odstráni všetky škvrny vďaka vynikajúcemu výkonu vysávania, ktorý tiež zaisťuje rýchle schnutie. Vďaka kompaktnému dizajnu, nízkej hmotnosti a ergonomickej rukoväti sa stroj ľahko prenáša jednou rukou. Pre čo najlepšie výsledky odstraňovania škvŕn sa čistiaci roztok aplikuje pod tlakom hlboko do textilných vlákien, následne sa opäť vysaje spolu s uvoľnenými nečistotami. Štandardne dodávané: hubica na čalúnenie, striekacia/sacia hadica, samostatné nádoby na čerstvú a špinavú vodu a integrovaný úložný priestor pre príslušenstvo. Pri objednávaní tejto verzie stroja majte na pamäti, že výkonnú 36 V batériu Kärcher Battery Power+ a príslušnú rýchlonabíjačku je potrebné objednať samostatne.

Vlastnosti a výhody
Vynikajúce čistenie s jasným efektom „pred a po“. Vysoký podtlak pre vynikajúci sací výkon. Mimoriadne jemný a rovnomerný vzor striekania z hubice na čalúnenie.
Ideálne aj do stiesnených priestorov alebo na ťažko dostupné miesta. Bezdrôtová voľnosť pohybu a flexibilné použitie. Vďaka kompaktnému dizajnu sa dá skladovať kdekoľvek.
Efektívna turbína so životnosťou 1000 hodín. Veľmi robustné a odolné membránové čerpadlo. Kompaktná, extra krátka a odolná hubica na čalúnenie.
Plná flexibilita: 36-voltová platforma Kärcher
  • Kompatibilné: všetky 36 V batérie Kärcher Battery Power+/Power.
  • Praktické zobrazenie zostávajúcej doby chodu na samotnej batérii.
  • Výkonná batéria sa rýchlo a jednoducho vymení.
Obzvlášť užívateľsky prívetivý koncept obsluhy
  • Praktický otočný spínač na zapnutie/vypnutie.
  • Ergonomická hubica na čalúnenie sa dá ovládať iba jedným prstom.
  • Nádoby sa dajú rýchlo naplniť a vyprázdňovať.
Ergonomicky navrhnutá a extra krátka tryska na čalúnenie
  • Robustný dizajn vhodný na použitie v stiesnených priestoroch, ako sú interiéry vozidiel.
  • Vynikajúci prúd striekania so zníženou spotrebou vody.
  • Ergonomický dizajn s pohodlnou dvojdielnou rukoväťou.
Jednoduchá preprava
  • S ergonomickou rukoväťou pre väčšie pohodlie.
  • Určené na nosenie po schodoch a schodoch jednou rukou.
  • Prenosnosť: napr. na čistenie interiérov vozidiel alebo dovolenkových domov.
Odnímateľné nádoby
  • Nádrže na čistú a špinavú vodu sú ľahko vyberateľné.
  • Plnenie vodou je rýchle vďaka Quick & Easy uzáveru.
  • Nádrž na špinavú vodu sa ľahko vyprázdni a vyčistí.
Integrované odkladanie príslušenstva
  • Pripevňuje sa pomocou pevnej gumičky a háčika.
  • Žiadne riziko straty sacej hadice a hubice na čalúnenie pri preprave.
  • Stroj vrátane príslušenstva sa dá ľahko uskladniť.
Možnosť: dostupné kompatibilné čistiace prostriedky
  • Naplňte nádobu čerstvou vodou podľa pokynov.
  • Vynikajúce odstraňovanie škvŕn na čalúnení a textíliách.
  • Čistiaci roztok sa odsaje a vysáva späť spolu s nečistotami.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 1,7 / 2,9
Prietok vzduchu (l/s) 16
Vysávanie (kPa) 16
Objem nástreku (ml/min) 350
Tlak nástreku (MPa) 0,16 - 0,22
Výkon turbíny (W) 350
Výkon čerpadla (W) 4
Príkon (W) 350
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 72
Vnút. priemer príslušenstva ( ) ID 30
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min) Normálny režim: / 46 (7,5 Ah) Normálny režim: / 37 (6,0 Ah)
Nabíjací prúd (A) 6
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 410 x 235 x 250

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Hadica na nástrek a extrakciu: 1.9 m
  • Krátka hubica na čalúnenie s rukoväťou
  • Nádrž na čerstvú vodu
  • Nádrž na špinavú vodu
  • Čistiace prostriedky: RM 764 N, 125 ml

Výbava

  • Prepravný zámok na hadicu
  • Integrované odkladanie príslušenstva
  • Nástavec trysky: Hubica na čalúnenie, Oranžová
Oblasti využitia
  • Odstraňovanie škvŕn na čalúnenom a čalúnenom nábytku
  • Cielená úprava lazúr na koberce
  • Odstraňovanie škvŕn na textilných sedadlách vozidiel
  • Čistenie všetkých textilných povrchov
