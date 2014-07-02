Tepovač Puzzi 30/4
Tepovač-extraktor Puzzi 30/4 je ekonomickým riešením pre čistenie veľkých textilných plôch a zaručuje ergonomickú prácu bez námahy, ktorá šetrí čas.
Stroj na nástrek a extrakciu Puzzi 30/4 je so 66 dB (A) najtichším vysávačom mokrých hmôt svojho druhu, čím sa ideálne hodí na tiché čistenie. S kapacitou nádrže na čistú vodu 30 l a 350 mm podlahovou hubicou sa tento inovačný obzvlášť hodí na čistenie veľkých plôch. Pri jeho koncepcii bol veľký dôraz kladený na ergonomickú a neunavujúcu prácu. Koncept obsluhy EASY Operation a ergonomický vertikálny koncept enormne uľahčujú manipuláciu. Vďaka zrozumiteľným piktogramom odpadajú dlhé fázy zaúčania. Nádoba na špinavú vodu je vyberateľná, rúčka a tvar nádrže sú dimenzované pre jednoduchú prepravu. Nádoby sa ľahko čistí, čím sa hodí aj na plnenie nádrže na čistú vodu. Krátka doba prípravy šetrí čas a náklady. Tento stroj ponúka až o 30 % kratšiu dobu schnutia ako konkurencia. K tomu prispieva aj flexibilná sacia stierka, ktorá vždy zaručuje optimálny sací uhol. Puzzi 30/4 sa dá – aj v poloheležmo s naplnenou nádobou na čistú vodu – jednoducho prepravovať a vďaka veľkým kolesám výborne zvláda aj schody.
Vlastnosti a výhody
Zásuvka pre PW 30Integrovaná zásuvka umožňuje flexibilné využitie PW 30/1 bez dodatočného zdroja energie. V čase nepoužívania je zásuvka chránená automaticky zatvárajúcou sa klapkou. PW 30/1 zvyšuje plošný výkon, čistí mechanicky rotujúcou kefou kobercový vlas.
Odnímateľná nádrž na špinavú voduRukoväť na nádrži so špinavou vodou je na vonkajšej strane z dôvodu ochrany pred znečistením. Nádrž na špinavú vodu je ľahko odnímateľná a môže byť použitá na naplnenie nádrže na čistú vodu. Krátky popis na zadnej časti nádrže na špinavú vodu vysvetľuje zjednodušene a rýchlo pochopiteľne postup pri práci.
Extrémne tichýIba so 66 dB(A) je Puzzi 30/4 najtichším mokrým vysávačom svojho druhu. Vďaka nízkej hlučnosti je tepovč - extraktor univerzálne použiteľný aj v priestoroch s požiadavkou na zníženú hlučnosť - aj počas otváracích hodín, v hoteloch... Nízka hlučnosť chráni používateľov a umožňuje dlhší pracovný čas.
Veľký objem nádrže
- Aj s plnou 30 l nádržou na čistú vodu je Puzzi 30/4 ľahko prenosná.
- Integrovaný indikátor hladiny vždy zobrazuje užívateľovi aktuálny stav čistej vody v nádrži.
- Vodný filter chráni komponenty, je možné ho vybrať a rýchlo vyčistiť bez použitia náradia.
Koncept jednoduchej obsluhy EASY-Operation koncept
- Jednoduchá voľba pomocou otočného spínača (stroj vypnutý, striekanie, vysávanie, striekanie-vysávanie).
- Zrozumiteľné piktogramy uľahčujú obsluhu.
- Ľahko prístupná poloha otočného spínača na hornej strane stroja.
Ergonomický vzpriamený koncept
- Používatelia môžu pracovať bez únavy a šetriť čas vďaka dobre navrhnutej koncepcii stroja.
- Ergonomický transport vďaka špeciálnej geometrii nádrže a rukoväti.
Veľké kolesá na transport
- Vďaka veľkým kolesám je možné s Puzzi 30/4 príjemne ľahko manévrovať aj pri plnej nádrži.
- Kolesá s ľahkým chodom s priemerom 30 cm.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|60 - 75
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nástreku (l/min)
|3
|Tlak nástreku (bar)
|4
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|30 / 15
|Výkon turbíny (W)
|1200
|Výkon čerpadla (W)
|70
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Dĺžka kábla (m)
|15
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|26
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|580 x 460 x 930
Balenie obsahuje
- Zásuvka pre profesionálnu umývaciu hlavu: PW 30/1
- Hadica na nástrek a extrakciu: 4 m
- Podlahová hubica: 350 mm
- Striekacia/sacia pištoľ
- D-rukoväť pre rozprašovačku/saciu trubicu
- Trubica na tepovanie a extrakciu: 1 Kus(y), 700 mm, nehrdzavejúca oceľ
Výbava
- Nástavec trysky: Podlahová hubica, Žltá
Video