Dávkovač vody WPD 200 Adv. Black

Naša stolová jednotka na dávkovač vody WPD 200 Adv v čiernej farbe dodáva 4 druhy neperlivej vody (okolitú, chladenú, horúcu, extra horúcu) až pre 100 osôb. S patentovaným termickým čistením

Chladená a okolitá, horúca a extra horúca voda: náš dávkovač vody WPD 200 Adv v čiernej farbe spoľahlivo dodáva neperlivú vodu až pre 100 osôb pri 4 rôznych teplotných úrovniach podľa vašich individuálnych potrieb. Pokročilá stolová jednotka s čiernym krytom má ľahko čitateľný displej a je možné ju ovládať pomocou filtrov Active-Pure alebo Hy-Protect, ktoré sú k dispozícii osobitne od spoločnosti Kärcher. Zvyšková voda z odkvapkávacej misky sa odvádza priamo do potrubia na odpadovú vodu, je možné aj zabudovanie čerpadla a odtoku do nádoby. Čistenie stroja sa vykonáva pomocou patentovanej tepelnej dezinfekcie častí prenášajúcich vodu, štandardne sú integrované užitočné funkcie úspory energie (režimy so zníženou energiou a pohotovostný režim).

Vlastnosti a výhody
Dávkovače vody Dávkovač vody WPD 200 Adv. Black: Multifunkčný farebný displej so senzorovými tlačidlami
Multifunkčný farebný displej so senzorovými tlačidlami
Ľahká obsluha: napr. výber tepoty, intenzita CO₂, ukazovateľ výmeny filtra, individuálna galéria obrázkov.
Dávkovače vody Dávkovač vody WPD 200 Adv. Black: Extra vysoký priestor pre výdaj vody
Extra vysoký priestor pre výdaj vody
Až 30 cm vysoký dávkovací priestor na pohodlné plnenie nádob.
Dávkovače vody Dávkovač vody WPD 200 Adv. Black: Ďalšie typy vody
Ďalšie typy vody
Dávkovanie množstva
  • Dávkované množstvo sa dá prispôsobiť veľkosti nádob: 0,2 l pre plastové poháre/sklenené poháre: 0,5 l alebo 1 l pre fľaše.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Vstupný tlak (bar) 1,5 - 6
Prietokové množstvo vody (l/h) 120
Chladiaci výkon (l/h) 65
Dodávanie horúcej pitnej vody (l/h) 10
Príkon (W) max. 1900
Chladiaci prostriedok R290
Horúca voda Áno
Studená voda neperlivá Áno
Nechladená voda Áno
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 25,6
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 25,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 29,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 545 x 365 x 465

Balenie obsahuje

  • Odkvapkávacia miska zabezpečená proti pretečeniu

Výbava

  • Automatická tepelná dezinfekcia
  • Automatický preplach
  • Dávkovací ventil s ochranou proti dotyku
  • Dávkovanie množstva vody pre pohár, fľašu alebo karafu
  • Pomôcka na umiestnenie pohára
  • Odtok odkvapkávacej misky: bez odtoku
  • Eco režim
  • Funkcia časovača
  • Verzia: Stolová verzia
  • Elektronický balík: Advanced
  • Hygienické čistenie: tepelné
Dávkovače vody Dávkovač vody WPD 200 Adv. Black
Dávkovače vody Dávkovač vody WPD 200 Adv. Black
Dávkovače vody Dávkovač vody WPD 200 Adv. Black

Video

Oblasti využitia
  • Vhodný dávkovač vody pre každé miesto
  • Kancelárie, výroba, maloobchod, autopredajne, školy, univerzity, radnice, hotely, reštaurácie, jedálne, nemocnice, ambulancie
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky