Dávkovač vody WPD 200 Adv. Black
Naša stolová jednotka na dávkovač vody WPD 200 Adv v čiernej farbe dodáva 4 druhy neperlivej vody (okolitú, chladenú, horúcu, extra horúcu) až pre 100 osôb. S patentovaným termickým čistením
Chladená a okolitá, horúca a extra horúca voda: náš dávkovač vody WPD 200 Adv v čiernej farbe spoľahlivo dodáva neperlivú vodu až pre 100 osôb pri 4 rôznych teplotných úrovniach podľa vašich individuálnych potrieb. Pokročilá stolová jednotka s čiernym krytom má ľahko čitateľný displej a je možné ju ovládať pomocou filtrov Active-Pure alebo Hy-Protect, ktoré sú k dispozícii osobitne od spoločnosti Kärcher. Zvyšková voda z odkvapkávacej misky sa odvádza priamo do potrubia na odpadovú vodu, je možné aj zabudovanie čerpadla a odtoku do nádoby. Čistenie stroja sa vykonáva pomocou patentovanej tepelnej dezinfekcie častí prenášajúcich vodu, štandardne sú integrované užitočné funkcie úspory energie (režimy so zníženou energiou a pohotovostný režim).
Vlastnosti a výhody
Multifunkčný farebný displej so senzorovými tlačidlamiĽahká obsluha: napr. výber tepoty, intenzita CO₂, ukazovateľ výmeny filtra, individuálna galéria obrázkov.
Extra vysoký priestor pre výdaj vodyAž 30 cm vysoký dávkovací priestor na pohodlné plnenie nádob.
Ďalšie typy vody
Dávkovanie množstva
- Dávkované množstvo sa dá prispôsobiť veľkosti nádob: 0,2 l pre plastové poháre/sklenené poháre: 0,5 l alebo 1 l pre fľaše.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Vstupný tlak (bar)
|1,5 - 6
|Prietokové množstvo vody (l/h)
|120
|Chladiaci výkon (l/h)
|65
|Dodávanie horúcej pitnej vody (l/h)
|10
|Príkon (W)
|max. 1900
|Chladiaci prostriedok
|R290
|Horúca voda
|Áno
|Studená voda neperlivá
|Áno
|Nechladená voda
|Áno
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|25,6
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|25,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|29,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|545 x 365 x 465
Balenie obsahuje
- Odkvapkávacia miska zabezpečená proti pretečeniu
Výbava
- Automatická tepelná dezinfekcia
- Automatický preplach
- Dávkovací ventil s ochranou proti dotyku
- Dávkovanie množstva vody pre pohár, fľašu alebo karafu
- Pomôcka na umiestnenie pohára
- Odtok odkvapkávacej misky: bez odtoku
- Eco režim
- Funkcia časovača
- Verzia: Stolová verzia
- Elektronický balík: Advanced
- Hygienické čistenie: tepelné
Video
Oblasti využitia
- Vhodný dávkovač vody pre každé miesto
- Kancelárie, výroba, maloobchod, autopredajne, školy, univerzity, radnice, hotely, reštaurácie, jedálne, nemocnice, ambulancie