Mokro-suchý vysávač NT 27/1 Me
NT 27/1 Me je výkonný mokro-suchý vysávač pre profesionálne použitie. Je obzvlášť kompaktný a vybavený nádobou z nehrdzavejúcej ocele.
NT 27/1 Me je kompaktný, obratný a obzvlášť užívateľsky prívetivý mokro-suchý vysávač na univerzálne komerčné použitie. Obrovský sací výkon NT 27/1 Me je vďaka jeho výkonnej sacej turbíne. Je vybavený kartušovým filtrom. Mechanický plavákový spínač sa pri dosiahnutí maximálnej hladiny naplnenia zaisťuje dlhšiu životnosť a šetrnú prevádzku. Praktický systém klipov pre rýchlu výmenu alebo pripojenie príslušenstva uľahčuje manipuláciu. Päť otočných koliesok zaisťuje jednoduché vedenie, ovládateľnosť a stabilitu. NT 27/1 Me má tiež praktický úložný priestor na hlave fúkača. Ďalšou výhodou NT 27/1 Me je držiak príslušenstva a hák na kábel na stroji. Ergonomická rukoväť s držiakom sacej rúry zaručuje jednoduchú a pohodlnú prepravu stroja so všetkým príslušenstvom. NT 27/1 Me má všestrannú ochranu proti nárazom, ktorá chráni nielen samotný stroj, ale aj steny, stroje a nábytok pred poškodením. Nehrdzavejúce, kyselinám a zásadám odolné puzdro z nehrdzavejúcej ocele tiež zaisťuje dlhú životnosť priemyselného vysávača.
Vlastnosti a výhody
Integrované odkladanie príslušenstvaPohodlné odkladanie príslušenstva na zadnej strane stroja. Nasávací mechanizmus a príslušenstvo sú bezpečne a pohodlne prenášané na stroji, čo znamená, že sú vždy pripravené.
PES patrónový filter necitlivý na vlhkosťJednoduché prepínanie medzi mokrou a suchou prevádzkou vysávača. Patrónový filter PES nie je potrebné pred použitím sušiť. Udržateľnosť: PES patrónový filter je umývateľný.
Stabilné uzávery z kovuObzvlášť robustné kovové uzávery zatvárajú teraz ešte spoľahlivejšie.
Robustný nárazník
Mechanické vypínanie pomocou plaváka
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|72
|Vysávanie (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Objem nádoby (l)
|27
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Príkon (W)
|max. 1380
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|71
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|7,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|420 x 420 x 540
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Papier
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
- Štrbinová hubica
- Patrónový filter: PES
Výbava
- Trieda krytia: II
- Otočné koliesko s aretáciou
Oblasti využitia
- Vhodný na mokré a suché vysávanie
