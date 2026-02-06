Mokro-suchý vysávač NT 27/1 Me

NT 27/1 Me je výkonný mokro-suchý vysávač pre profesionálne použitie. Je obzvlášť kompaktný a vybavený nádobou z nehrdzavejúcej ocele.

NT 27/1 Me je kompaktný, obratný a obzvlášť užívateľsky prívetivý mokro-suchý vysávač na univerzálne komerčné použitie. Obrovský sací výkon NT 27/1 Me je vďaka jeho výkonnej sacej turbíne. Je vybavený kartušovým filtrom. Mechanický plavákový spínač sa pri dosiahnutí maximálnej hladiny naplnenia zaisťuje dlhšiu životnosť a šetrnú prevádzku. Praktický systém klipov pre rýchlu výmenu alebo pripojenie príslušenstva uľahčuje manipuláciu. Päť otočných koliesok zaisťuje jednoduché vedenie, ovládateľnosť a stabilitu. NT 27/1 Me má tiež praktický úložný priestor na hlave fúkača. Ďalšou výhodou NT 27/1 Me je držiak príslušenstva a hák na kábel na stroji. Ergonomická rukoväť s držiakom sacej rúry zaručuje jednoduchú a pohodlnú prepravu stroja so všetkým príslušenstvom. NT 27/1 Me má všestrannú ochranu proti nárazom, ktorá chráni nielen samotný stroj, ale aj steny, stroje a nábytok pred poškodením. Nehrdzavejúce, kyselinám a zásadám odolné puzdro z nehrdzavejúcej ocele tiež zaisťuje dlhú životnosť priemyselného vysávača.

Vlastnosti a výhody
Integrované odkladanie príslušenstva
Pohodlné odkladanie príslušenstva na zadnej strane stroja. Nasávací mechanizmus a príslušenstvo sú bezpečne a pohodlne prenášané na stroji, čo znamená, že sú vždy pripravené.
PES patrónový filter necitlivý na vlhkosť﻿
Jednoduché prepínanie medzi mokrou a suchou prevádzkou vysávača. Patrónový filter PES nie je potrebné pred použitím sušiť. Udržateľnosť: PES patrónový filter je umývateľný.
Stabilné uzávery z kovu
Obzvlášť robustné kovové uzávery zatvárajú teraz ešte spoľahlivejšie.
Robustný nárazník
  • Nasávací mechanizmus a príslušenstvo sú bezpečne a pohodlne prenášané na stroji, čo znamená, že sú vždy pripravené.
Mechanické vypínanie pomocou plaváka
  • Sací výkon ostáva na konštantne vysokej úrovni.
  • Mechanické vypínanie pomocou plaváka spoľahlivo preruší prúd vzduchu pri dosiahnutí maximálneho stavu naplnenia.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s) 72
Vysávanie (mbar/kPa) 249 / 24,9
Objem nádoby (l) 27
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Príkon (W) max. 1380
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 7,5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 71
Farba strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 7,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 420 x 420 x 540

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Papier
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
  • Štrbinová hubica
  • Patrónový filter: PES

Výbava

  • Robustný nárazník
  • Trieda krytia: II
  • Otočné koliesko s aretáciou
Video

Oblasti využitia
  • Vhodný na mokré a suché vysávanie
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 27/1 Me náhradný diel

