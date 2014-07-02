Mokro-suchý vysávač NT 70/3

Výkonný mokro-suchý vysávač s objemom nádrže 70 l a až s tromi motormi.

Skupina strojov NT 70 sa skladá z veľkých, výkonných mokro-suchých vysávačov, ktoré majú až 1 až 3 motory. Kompletná paleta modelov, ktorej výhody sa osvedčia najmú pri použití na mokré hmoty, ako aj pri vysávaní veľkých nečistôt. Silný sací výkon a osvedčená kvalita značky Kärcher za výhodnú cenu.

Vlastnosti a výhody
Integrované odkladanie príslušenstva
  • Vo veľkom nárazníku je umiestnený priečinok na odkladanie príslušenstva.
Integrovaná vypúšťacia hadica
  • Nádoba sa vyprázdňuje jednoducho pomocou vypúšťacej hadice. Vzhľadom na veľmi veľký objem nádoby 70 l je to jasná výhoda.
Ergonomické držadlo na posúvanie
  • Vďaka ergonomickému držadlu na posúvanie sa môže NT 70 Tact na pracovisko pritlačiť.
Robustný nárazník
  • Robustný nárazník chráni stroj pred nárazmi a údermi.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s) 3 x 74
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádoby (l) 70
Materiál nádoby Plast
Príkon (W) max. 3600
Štandardný priemer ( ) ID 40
Dĺžka kábla (m) 10
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 83
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 27,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 720 x 510 x 975

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 4 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Patrónový filter: Papier
  • Vypúšťacia hadica
  • Posuvné držadlo

Výbava

  • Robustný nárazník
  • Trieda krytia: II
