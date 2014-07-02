Mokro-suchý vysávač NT 70/3 Me Tc
Šetrí čas a chrbát – výklopný podvozok radu NT 70 maximálne uľahčuje vyprázdňovanie veľkej nádoby: presunúť sa k miestu vyprázdňovania, nadvihnúť rukoväť a dovidenia špina.
Skupina strojov NT 70 sa skladá z veľkých, výkonných mokro-suchých vysávačov, ktoré majú až 1 až 3 motory. Kompletná paleta modelov, ktorej výhody sa osvedčia najmú pri použití na mokré hmoty, ako aj pri vysávaní veľkých nečistôt. Silný sací výkon a osvedčená kvalita značky Kärcher za výhodnú cenu.
Vlastnosti a výhody
Integrované odkladanie príslušenstvaVo veľkom nárazníku je umiestnený priečinok na odkladanie príslušenstva.
Ergonomické držadlo na posúvanieVďaka ergonomickému držadlu na posúvanie sa môže NT 70 Tact na pracovisko pritlačiť.
Vyklápací podvozokRýchlo a jednoducho: Nádoba sa pri vyprázdňovaní jednoducho vyklopí smerom dozadu.
Ergonomické držadlo
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť vpredu dole na nádrži uľahčuje manipuláciu v mnohých situáciách.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|3 x 74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádoby (l)
|70
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Príkon (W)
|max. 3600
|Štandardný priemer ( )
|ID 40
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|83
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|29,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|35,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|510 x 645 x 990
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Vyklápací podvozok
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Patrónový filter: Papier
- Vypúšťacia hadica
- Antikorová nádoba
- Posuvné držadlo
Výbava
- Trieda krytia: II
- Otočné koliesko s aretáciou
Oblasti využitia
- Vhodný na mokré a suché vysávanie
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 70/3 Me Tc náhradný diel
