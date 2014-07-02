Mokro-suchý vysávač NT 70/3 Me Tc

Šetrí čas a chrbát – výklopný podvozok radu NT 70 maximálne uľahčuje vyprázdňovanie veľkej nádoby: presunúť sa k miestu vyprázdňovania, nadvihnúť rukoväť a dovidenia špina.

Skupina strojov NT 70 sa skladá z veľkých, výkonných mokro-suchých vysávačov, ktoré majú až 1 až 3 motory. Kompletná paleta modelov, ktorej výhody sa osvedčia najmú pri použití na mokré hmoty, ako aj pri vysávaní veľkých nečistôt. Silný sací výkon a osvedčená kvalita značky Kärcher za výhodnú cenu.

Vlastnosti a výhody
Integrované odkladanie príslušenstva
Integrované odkladanie príslušenstva
Vo veľkom nárazníku je umiestnený priečinok na odkladanie príslušenstva.
Ergonomické držadlo na posúvanie
Ergonomické držadlo na posúvanie
Vďaka ergonomickému držadlu na posúvanie sa môže NT 70 Tact na pracovisko pritlačiť.
Vyklápací podvozok
Vyklápací podvozok
Rýchlo a jednoducho: Nádoba sa pri vyprázdňovaní jednoducho vyklopí smerom dozadu.
Ergonomické držadlo
  • Ergonomicky tvarovaná rukoväť vpredu dole na nádrži uľahčuje manipuláciu v mnohých situáciách.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s) 3 x 74
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádoby (l) 70
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Príkon (W) max. 3600
Štandardný priemer ( ) ID 40
Dĺžka kábla (m) 10
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 83
Farba strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 29,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 35,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 510 x 645 x 990

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 4 m
  • Koleno: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
  • Vyklápací podvozok
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Patrónový filter: Papier
  • Vypúšťacia hadica
  • Antikorová nádoba
  • Posuvné držadlo

Výbava

  • Trieda krytia: II
  • Otočné koliesko s aretáciou
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 70/3 Me Tc
Oblasti využitia
  • Vhodný na mokré a suché vysávanie
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 70/3 Me Tc náhradný diel

