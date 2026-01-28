Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap L
Náš NT 30/1 Ap L je kompaktný mokro-suchý vysávač strednej triedy s vynikajúcim sacím výkonom, kvalitnými komponentmi s dlhou životnosťou a širokým spektrom vybavenia.
Náš NT 30/1 Ap L je kompaktný a kvalitný mokro-suchý strednej triedy s poloautomatickým oklepom filtra. Vysávač sa hodí na veľké množstvo použití, ako je čistenie interiéru áut, odstraňovanie veľkých nečistôt a kvapalín alebo na odsávanie strojov a zariadení. Pritom robí dojem extrémne dobrým sacím výkonom a vysoko efektívnym oklepom filtra, ktoré vo vzájomnej súhre dokonca dovoľujú odstraňovanie stredného množstva jemného prachu, dokonca aj bez filtračného vrecka. Tento stroj, ktorý sa veľmi jednoducho obsluhuje pomocou centrálneho prepínača, presviedča okrem toho svojou nízkou hmotnosťou a premysleným odkladaním kompletne novo vyvinutého príslušenstva – až po plochú hlavu, ktorá disponuje ďalšími možnosťami upevnenia a môže sa na ňu položiť a upevniť napríklad kufor na náradie.
Vlastnosti a výhody
Flexibilné odkladanie hadice a sieťového kábla
- Umožňuje bezpečné upevnenie hadíc rôznej dĺžky a priemeru.
- Bezpečné odkladanie sieťového kábla počas prepravy.
Vyberateľné teleso filtra
- Umožňuje bezprašné vyberanie filtra.
- Účinne zabraňuje nesprávnemu založeniu plochého skladaného filtra.
Premyslené možnosti odkladania príslušenstva na stroji
- Príslušenstvo sa nestratí a je vždy po ruke.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádoby (l)
|30
|Materiál nádoby
|Plast
|Príkon (W)
|max. 1380
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|70
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|11,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|15,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|525 x 370 x 560
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
- Štrbinová hubica
- Plochý skladaný filter: Celulóza
Výbava
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
- Trieda krytia: II
- Otočné koliesko s aretáciou
Video
Oblasti využitia
- Všestranné možnosti použitia od odstraňovania kvapalín až po čistenie interiéru áut
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap L náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher