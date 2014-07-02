Mokro-suchý vysávač NT 65/2 Ap
NT 65/2 Ap je výkonný, 2-motorový mokro-suchý vysávač na profesionálne používanie. Prostredníctvom účinného oklepávania plochého skladaného filtra nárazom vzduchu zostáva sací výkon takmer konštantný.
V prípade stroja NT 65/2 Ap ide o výkonovo silný mokro-suchý vysávač so systémom ApClean pre konštantne vysoký sací výkon a dlhé pracovné intervaly. Vysávač disponuje kompaktným krytom turbíny s integrovaným filtrom nasávaného vzduchu pre ľahké vyberanie veľkého plochého skladaného filtra. Ten sa pomocou poloautomatického oklepu filtra ApClean účinne čistí. Tým je zabezpečený konštantný sací výkon, dlhé pracovné intervaly a dlhú životnosť filtra. NT 65/2 Ap má taktiež elektronickú kontrolu stavu naplnenia pri vysávaní mokrých hmôt, ktorá zabraňuje prekročeniu maximálneho stavu naplnenia. Nasaté kvapaliny sa môžu pomocou pevne pripojenej, olejuvzdornej vypúšťacej hadice bez problémov vyprázdniť. Príslušenstvo sa na vysávač pripája jednoducho a rýchlo - pomocou klipového systému. Na stroji sa nachádza odkladanie hadice, držiak príslušenstva ako aj veľká odkladacia plocha, napr. pre náradie. Dve veľké kolesá a dve otočné kolieska dodávajú NT 65/2 Ap požadovanú mobilitu.
Vlastnosti a výhody
Integrovaná odkladacia plocha
- Veľká praktická odkladacia plocha na vrchnej časti.
- Nástroje a príslušenstvo sú vždy po ruke.
Integrovaná vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)
- Vypúšťacia hadica je ľahko a rýchlo prístupná.
- Kvapaliny sa dajú ľahko a bez znečistenia okolia zlikvidovať.
Poloautomatický oklep filtra
- Optimálna účinnosť čistenia filtra stlačením tlačidla.
- Umožňuje trvalo vysoký výkon filtra a sací výkon.
- Časovo úsporný dizajn filtra a jeho dlhšia životnosť.
Držiak hadice a kolena
- Počas prepravy vždy sa dá bezpečne upevniť.
- Praktické a prehľadné uloženie stroja.
Ergonomické držadlo na posúvanie
- Pohodlná a jednoduchá preprava vysávača.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|2 x 74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádoby (l)
|65
|Materiál nádoby
|Plast
|Príkon (W)
|max. 2760
|Štandardný priemer ( )
|ID 40
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|20
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|600 x 480 x 920
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Papier
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)
- Plochý skladaný filter: Materiál z celulózových vlákien
- Posuvné držadlo
Výbava
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Oklep filtra: Poloautomatické čistenie filtra Ap
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: II
- Otočné koliesko s aretáciou
