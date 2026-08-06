Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te Basic M

NT 30/1 Tact Te Basic M bezpečne a spoľahlivo odstraňuje jemný prach triedy prachu M, ktorý sa často vyskytuje na stavbách. Kompaktný vysávač na mokré a suché vysávanie s 30-litrovou nádobou

Na stavbách a v dielňach sa každý deň produkuje nebezpečný, dýchateľný jemný prach všetkého druhu. Náš kompaktný mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te Basic M vďaka svojmu novému plne automatickému systému čistenia filtra odstraňuje bezprecedentné množstvo jemného prachu a zároveň zaručuje účinnosť filtrácie 99,9 percent. Má plochý skladaný filter „Wet & Dry“ odolný voči vlhkosti z materiálu PES vlákna na vysávanie jemného prachu, tekutín a hrubých nečistôt prachovej triedy M. Čistenie filtra a sací výkon sú po celý čas monitorované a regulované elektronikou riadenou senzormi . Prístroj je vhodný najmä na priame vysávanie z elektrického náradia generujúceho prach vďaka integrovanej zásuvke stroja s automatickým spustením, ako aj kompletnému antistatickému systému (vrátane vodivého príslušenstva). Prach usadený na podlahe alebo strojoch je možné bez námahy a úplne vysať do robustnej 30-litrovej nádoby s kovovými kolieskami a nárazníkom pomocou novo vyvinutého príslušenstva, ktoré je vždy bezpečne uložené na stroji.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te Basic M: Systém čistenia filtra riadený dotykovým senzorom
Systém čistenia filtra riadený dotykovým senzorom
Zaručuje maximálny sací výkon a kapacitu filtra. Optimálna frekvencia čistenia filtra podľa potrieb. Minimalizované emisie hluku.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te Basic M: Testovaná 99,9-percentná efektivita filtrovania﻿﻿
Testovaná 99,9-percentná efektivita filtrovania﻿﻿
Takmer kompletné odstránenie jemného prachu zaručuje čisté a bezpečné pracoviská.﻿
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te Basic M: Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom
Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom
Zvýšená bezpečnosť používateľov. Disipácia elektrostatického náboja. Ochrana pred elektrostatickým výbojom.
Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním
  • Elektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču.
  • Jednoduchá obsluha vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia.
  • Energeticky úsporný: vysávač sa automaticky vypne.
Bezpečnostný vysávač triedy prachu M
  • Účinnosť filtrácie 99,9 %.
  • Elektronické monitorovanie prietoku.
  • Zabezpečuje čisté a bezpečné pracoviská.
Wet & Dry plochý skladaný filter
  • Certifikované pre triedu prachu M. Stupeň separácie prachu: 99,9 %.
  • Materiál PES vlákna: odolný voči hnilobe a odolný voči opotrebovaniu.
  • Efektívne vysávanie aj pri veľkom množstve nečistôt a kvapalín.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s) 74
Vysávanie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Objem nádoby (l) 30
Príkon (W) max. 1380
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 7,5
Materiál kábla Guma
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 69
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 14,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 18,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 560 x 370 x 580

Balenie obsahuje

  • Typ sacej hadice: elektricky vodivé
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
  • Koleno: elektricky vodivé
  • Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
  • Štrbinová hubica
  • Pripojovacia objímka pre elektronáradie
  • Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom
  • PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu odpadu: 1 Kus(y)

Výbava

  • Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
  • Antistatický systém
  • Robustný nárazník
  • Trieda krytia: I
  • Otočné koliesko s aretáciou
  • Oklep filtra: Čistenie filtra Tact riadené senzormi a orientované na potreby
  • Prachová trieda: M
  • Materiál nádoby: Plast
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te Basic M
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te Basic M

Video

Oblasti využitia
  • Bezpečnostný vysávač prachovej triedy M na každý druh jemného prachu
  • Na vysávanie jemného prachu a hrubých nečistôt
  • Na vysávanie tekutín a mokrých nečistôt
  • Na odsávanie všetkých druhov kamenného prachu, dreveného prachu, keramického prachu atď.
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te Basic M náhradný diel

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