Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te Basic M
NT 30/1 Tact Te Basic M bezpečne a spoľahlivo odstraňuje jemný prach triedy prachu M, ktorý sa často vyskytuje na stavbách. Kompaktný vysávač na mokré a suché vysávanie s 30-litrovou nádobou
Na stavbách a v dielňach sa každý deň produkuje nebezpečný, dýchateľný jemný prach všetkého druhu. Náš kompaktný mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te Basic M vďaka svojmu novému plne automatickému systému čistenia filtra odstraňuje bezprecedentné množstvo jemného prachu a zároveň zaručuje účinnosť filtrácie 99,9 percent. Má plochý skladaný filter „Wet & Dry“ odolný voči vlhkosti z materiálu PES vlákna na vysávanie jemného prachu, tekutín a hrubých nečistôt prachovej triedy M. Čistenie filtra a sací výkon sú po celý čas monitorované a regulované elektronikou riadenou senzormi . Prístroj je vhodný najmä na priame vysávanie z elektrického náradia generujúceho prach vďaka integrovanej zásuvke stroja s automatickým spustením, ako aj kompletnému antistatickému systému (vrátane vodivého príslušenstva). Prach usadený na podlahe alebo strojoch je možné bez námahy a úplne vysať do robustnej 30-litrovej nádoby s kovovými kolieskami a nárazníkom pomocou novo vyvinutého príslušenstva, ktoré je vždy bezpečne uložené na stroji.
Vlastnosti a výhody
Systém čistenia filtra riadený dotykovým senzoromZaručuje maximálny sací výkon a kapacitu filtra. Optimálna frekvencia čistenia filtra podľa potrieb. Minimalizované emisie hluku.
Testovaná 99,9-percentná efektivita filtrovaniaTakmer kompletné odstránenie jemného prachu zaručuje čisté a bezpečné pracoviská.
Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvomZvýšená bezpečnosť používateľov. Disipácia elektrostatického náboja. Ochrana pred elektrostatickým výbojom.
Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním
- Elektrické náradie sa ľahko pripája k vysávaču.
- Jednoduchá obsluha vďaka funkcii automatického zapnutia/vypnutia.
- Energeticky úsporný: vysávač sa automaticky vypne.
Bezpečnostný vysávač triedy prachu M
- Účinnosť filtrácie 99,9 %.
- Elektronické monitorovanie prietoku.
- Zabezpečuje čisté a bezpečné pracoviská.
Wet & Dry plochý skladaný filter
- Certifikované pre triedu prachu M. Stupeň separácie prachu: 99,9 %.
- Materiál PES vlákna: odolný voči hnilobe a odolný voči opotrebovaniu.
- Efektívne vysávanie aj pri veľkom množstve nečistôt a kvapalín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádoby (l)
|30
|Príkon (W)
|max. 1380
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Materiál kábla
|Guma
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|69
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|14,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|18,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|560 x 370 x 580
Balenie obsahuje
- Typ sacej hadice: elektricky vodivé
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Koleno: elektricky vodivé
- Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
- Štrbinová hubica
- Pripojovacia objímka pre elektronáradie
- Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom
- PE plastové vrece na bezprašnú likvidáciu odpadu: 1 Kus(y)
Výbava
- Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
- Antistatický systém
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
- Oklep filtra: Čistenie filtra Tact riadené senzormi a orientované na potreby
- Prachová trieda: M
- Materiál nádoby: Plast
Video
Oblasti využitia
- Bezpečnostný vysávač prachovej triedy M na každý druh jemného prachu
- Na vysávanie jemného prachu a hrubých nečistôt
- Na vysávanie tekutín a mokrých nečistôt
- Na odsávanie všetkých druhov kamenného prachu, dreveného prachu, keramického prachu atď.
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te Basic M náhradný diel
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