Mokro-suchý vysávač NT 50/1 Tact Te L
Profesionálny mokro-suchý vysávač NT 50/1 Tact Te L s rozsiahlou výbavou. Obsahuje 50-litrovú nádobu s nastaviteľnou rukoväťou a odtokovou hadicou, ako aj integrovanú zásuvku pre zariadenie.
Jemný prach, hrubé nečistoty, kvapaliny: náš profesionálny vysávač na mokro-suché nečistoty NT 50/1 Tact Te sa pred ničím nezastaví. S nádobou o obsahu 50 l, nárazníkom, kovovými kolieskami a vypúšťacou hadicou odolnou voči oleju a výškovo nastaviteľným madlom sa optimálne hodí na čistenie pracovísk a strojov vo výrobe, dielňach a na stavbách. Tým je predurčený pre obzvlášť náročných zákazníkov z oblasti priemyslu a poľnohospodárstva, ktorí sa každodenne spoliehajú na profesionálne stroje a ocenia možnosti práce bez prachu a prerušenia práce. O bezprašné prostredie sa okrem iného postará osvedčený systém na čistenie filtra Tact System a plochý skladaný PES filter odolný voči vlhkosti. Integrovaná zásuvka pre pripojenie náradia, s automatickým zapínaním a vypínaním, zjednodušuje prácu s elektrickým náradím, zatiaľ čo nový centrálny prepínač umožňuje jednoduchú voľbu programu vysávaniaa počet otáčok je plynulo nastaviteľný samostatným prepínačom. Súčasťou výbavy je bohaté, nové príslušenstvo, ktoré možno pohodlne odložiť do integrovaného uloženia hadice a príslušenstva.
Vlastnosti a výhody
Nastaviteľné ergonomické madloPrestaviteľné madlo sa vďaka rýchlouzáveru dá prispôsobiť telesnej veľkosti používateľa. Pre priestorovo nenáročné uloženie vysávača sa madlo jednoducho sklopí nadol.
Olejuvzdorná vypúšťacia hadicaIntegrovaná olejuvzdorná vypúšťacia hadica na pohodlné vypúšťanie tekutín.
Široká podlahová hubica s rýchlo vymeniteľnými nadstavcamiPodlahová hubica so sadou štetinových a gumených líšt. Jednoduchá a rýchla výmena medzi mokrým a suchým vysávaním.
Centrálny otočný prepínač
- Sacie programy je možné pohodlne ovládať pomocou centrálneho prepínača.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádoby (l)
|50
|Materiál nádoby
|Plast
|Príkon (W)
|max. 1380
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|68
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|18,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|24
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|640 x 370 x 1045
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Koleno: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Pripojovacia objímka pre elektronáradie
- Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)
- Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom
- Posuvné držadlo
Výbava
- Prachová trieda: L
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
- Antistatická príprava
- Oklep filtra: Automatické čistenie filtra Tact
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
Video
Oblasti využitia
- Vhodný na mokré a suché vysávanie
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 50/1 Tact Te L náhradný diel
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