Mokro-suchý vysávač NT 55/2 Tact² Me I
Vysokovýkonný vysávač s automatickým čistením filtra Tact² a nádobou z nehrdzavejúcej ocele.
NT 55/2 Tact² Me I patrí k novej top triede profesionálnych mokro-suchých vysávačov Kärcher. Stroj je vybavený novou verziou osvedčeného systému Tact na čistenie filtra, čím sa zvýšila produktivita. Inovačný mokro-suchý vysávač ponúka dva motory a vyznačuje sa konštantne vysokým sacím výkonom. Okrem toho tento stroj presviedča extra dlhou životnosťou filtrov. Pre plynulú prácu bez prerušovania bez neustáleho myslenia na výmenu filtra. Tento mokro-suchý vysávač sa hodí tak na odstraňovanie veľkého množstva jemného prachu, ako aj na odstránenie veľkých nečistôt a vody. Klasickými oblasťami využitia sú napríklad stavebníctvo, potravinárstvo, automobilový priemysel alebo priemysel vo všeobecnosti.
Vlastnosti a výhody
Mechanické zariadenie na skladanie nádoby
- Jednoduché zdvíhanie a skladanie nádoby.
- Pre vyprázdnenie sa odoberie iba nádoba, stroj a podvozok ostávajú v mieste použitia.
Skutočný mokro-suchý vysávač
- Ak sa pri vysávaní tekutín dosiahne maximálny stav naplnenia, vysávač sa vďaka elektronickej kontrole hladiny automaticky vypne.
Pojazdná antikorová nádoba
- Zložená nádoba sa dá pohodlne vybrať z podvozku a previesť na miesto vyprázdnenia alebo likvidácie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|2 x 74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádoby (l)
|55
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Príkon (W)
|max. 2760
|Štandardný priemer ( )
|ID 40
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|43
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|51,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|710 x 570 x 1070
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Typ sacej hadice: elektricky vodivé
- Koleno: elektricky vodivé
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Plochý skladaný filter: Materiál z celulózových vlákien
- Posuvné držadlo
Výbava
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Antistatická príprava
- Oklep filtra: Automatický oklep filtra Tact
- Trieda krytia: I
- Otočné koliesko s aretáciou
Video
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 55/2 Tact² Me I náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher