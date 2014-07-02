Mokro-suchý vysávač NT 55/2 Tact² Me I

Vysokovýkonný vysávač s automatickým čistením filtra Tact² a nádobou z nehrdzavejúcej ocele.

NT 55/2 Tact² Me I patrí k novej top triede profesionálnych mokro-suchých vysávačov Kärcher. Stroj je vybavený novou verziou osvedčeného systému Tact na čistenie filtra, čím sa zvýšila produktivita. Inovačný mokro-suchý vysávač ponúka dva motory a vyznačuje sa konštantne vysokým sacím výkonom. Okrem toho tento stroj presviedča extra dlhou životnosťou filtrov. Pre plynulú prácu bez prerušovania bez neustáleho myslenia na výmenu filtra. Tento mokro-suchý vysávač sa hodí tak na odstraňovanie veľkého množstva jemného prachu, ako aj na odstránenie veľkých nečistôt a vody. Klasickými oblasťami využitia sú napríklad stavebníctvo, potravinárstvo, automobilový priemysel alebo priemysel vo všeobecnosti.

Vlastnosti a výhody
Mechanické zariadenie na skladanie nádoby
  • Jednoduché zdvíhanie a skladanie nádoby.
  • Pre vyprázdnenie sa odoberie iba nádoba, stroj a podvozok ostávajú v mieste použitia.
Skutočný mokro-suchý vysávač
  • Ak sa pri vysávaní tekutín dosiahne maximálny stav naplnenia, vysávač sa vďaka elektronickej kontrole hladiny automaticky vypne.
Pojazdná antikorová nádoba
  • Zložená nádoba sa dá pohodlne vybrať z podvozku a previesť na miesto vyprázdnenia alebo likvidácie.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s) 2 x 74
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádoby (l) 55
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Príkon (W) max. 2760
Štandardný priemer ( ) ID 40
Dĺžka kábla (m) 10
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 73
Farba strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 43
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 51,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 710 x 570 x 1070

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 4 m
  • Typ sacej hadice: elektricky vodivé
  • Koleno: elektricky vodivé
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Plochý skladaný filter: Materiál z celulózových vlákien
  • Posuvné držadlo

Výbava

  • Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
  • Antistatická príprava
  • Oklep filtra: Automatický oklep filtra Tact
  • Trieda krytia: I
  • Otočné koliesko s aretáciou
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 55/2 Tact² Me I
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač NT 55/2 Tact² Me I

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Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač NT 55/2 Tact² Me I náhradný diel

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