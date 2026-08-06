Mokro suchý vysávač NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Mobilný, robustný a všestranný všestranný prístroj s vysokým sacím výkonom a výkonom plochy a jedinečným systémom čistenia filtra Tact² pre nepretržité čistenie.
Robustný mokro suchý vysávač NT 75/2 Tact² Me Adv od spoločnosti Kärcher, navrhnutý tak, aby spĺňal vysoké požiadavky poľnohospodárskeho, stavebného, priemyselného a automobilového sektora, poskytuje pôsobivý výkon aj v tých najnáročnejších čistiacich aplikáciách. Dvojitá turbína s veľmi vysokým objemovým prietokom a silným vákuom v kombinácii s 640 mm širokou stierkovou hubicou so samostatným podvozkom zabezpečujú maximálny plošný výkon. Unikátny systém čistenia filtra Tact² zároveň poskytuje trvalý prietok nasávania pre neprerušované a dlhé čistiace operácie a zároveň výrazne predlžuje životnosť filtra. 75-litrová nádoba z nehrdzavejúcej ocele s robustným kovovým podvozkom zachytí akýkoľvek druh nečistôt a vďaka vyklápacej nádobe ponúka maximálnu bezpečnosť používateľa pri vyprázdňovaní aj hrubých nečistôt. Integrovaná vypúšťacia hadica navyše umožňuje jednoduché a bezkontaktné vyprázdňovanie vysávaných kvapalín. Vysokokvalitné komponenty, ako napr. 4 m dlhá sacia hadica, kovové sacie rúrky, univerzálna podlahová hubica a 30 m dlhý napájací kábel, dopĺňajú koncepciu stroja. Pre každú mysliteľnú aplikáciu je k dispozícii aj široká škála voliteľného špecializovaného príslušenstva.
Vlastnosti a výhody
Extra široká stierková tryskaEfektívne vysávanie aj pri veľkom množstve nečistôt a kvapalín. Rýchlo dosahuje maximálny výkon plochy vďaka šírke 640 mm. Samostatný podvozok na tryske pre najlepšie výsledky vysávania.
Pohodlná vypúšťacia hadicaJednoduchá a bezpečná likvidácia vákuovaných kvapalín. Bezkontaktné vyprázdňovanie nádoby pre maximálnu bezpečnosť práce.
Úložisko príslušenstva nezávislé od smeruBezpečné uskladnenie sacích trubíc a podlahovej hubice. Dodatočný priestor pre 4 m hadicu a 30 m pogumovaný napájací kábel. Príslušenstvo ľahko ovládateľné kedykoľvek a z akéhokoľvek uhla.
Veľa dnu, rýchlo von s výklopným podvozkom
- Maximálna bezpečnosť používateľa počas vyprázdňovania nádoby.
- Kovový podvozok pre maximálnu stabilitu.
- Jednoduché vyprázdňovanie pomocou pohodlnej vyklápacej nádoby.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|2 x 74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádoby (l)
|75
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Príkon (W)
|max. 2760
|Štandardný priemer ( )
|ID 40
|Dĺžka kábla (m)
|30
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|28,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|46
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|670 x 560 x 930
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 4 m
- Typ sacej hadice: elektricky vodivé
- Koleno: elektricky vodivé
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Papier
- Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
- Štrbinová hubica
- Pojazdná hubica: 640 mm
- Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)
- Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom
- Vyklápací podvozok
- Posuvné držadlo
Výbava
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Antistatický systém
- Oklep filtra: Automatický oklep filtra Tact
- Robustný nárazník
- Trieda krytia: II
- Otočné koliesko s aretáciou
Video
Oblasti využitia
- Poľnohospodárstvo
- Stavebníctvo
- Priemysel
- Automobilový priemysel
- Potravinársky priemysel
Príslušenstvo
Mokro suchý vysávač NT 75/2 Tact² Me Tc Adv náhradný diel
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