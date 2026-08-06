Mokro suchý vysávač NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

Mobilný, robustný a všestranný všestranný prístroj s vysokým sacím výkonom a výkonom plochy a jedinečným systémom čistenia filtra Tact² pre nepretržité čistenie.

Robustný mokro suchý vysávač NT 75/2 Tact² Me Adv od spoločnosti Kärcher, navrhnutý tak, aby spĺňal vysoké požiadavky poľnohospodárskeho, stavebného, priemyselného a automobilového sektora, poskytuje pôsobivý výkon aj v tých najnáročnejších čistiacich aplikáciách. Dvojitá turbína s veľmi vysokým objemovým prietokom a silným vákuom v kombinácii s 640 mm širokou stierkovou hubicou so samostatným podvozkom zabezpečujú maximálny plošný výkon. Unikátny systém čistenia filtra Tact² zároveň poskytuje trvalý prietok nasávania pre neprerušované a dlhé čistiace operácie a zároveň výrazne predlžuje životnosť filtra. 75-litrová nádoba z nehrdzavejúcej ocele s robustným kovovým podvozkom zachytí akýkoľvek druh nečistôt a vďaka vyklápacej nádobe ponúka maximálnu bezpečnosť používateľa pri vyprázdňovaní aj hrubých nečistôt. Integrovaná vypúšťacia hadica navyše umožňuje jednoduché a bezkontaktné vyprázdňovanie vysávaných kvapalín. Vysokokvalitné komponenty, ako napr. 4 m dlhá sacia hadica, kovové sacie rúrky, univerzálna podlahová hubica a 30 m dlhý napájací kábel, dopĺňajú koncepciu stroja. Pre každú mysliteľnú aplikáciu je k dispozícii aj široká škála voliteľného špecializovaného príslušenstva.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Mokro suchý vysávač NT 75/2 Tact² Me Tc Adv: Extra široká stierková tryska
Extra široká stierková tryska
Efektívne vysávanie aj pri veľkom množstve nečistôt a kvapalín. Rýchlo dosahuje maximálny výkon plochy vďaka šírke 640 mm. Samostatný podvozok na tryske pre najlepšie výsledky vysávania.
Mokro suchý vysávač Mokro suchý vysávač NT 75/2 Tact² Me Tc Adv: Pohodlná vypúšťacia hadica
Pohodlná vypúšťacia hadica
Jednoduchá a bezpečná likvidácia vákuovaných kvapalín. Bezkontaktné vyprázdňovanie nádoby pre maximálnu bezpečnosť práce.
Mokro suchý vysávač Mokro suchý vysávač NT 75/2 Tact² Me Tc Adv: Úložisko príslušenstva nezávislé od smeru
Úložisko príslušenstva nezávislé od smeru
Bezpečné uskladnenie sacích trubíc a podlahovej hubice. Dodatočný priestor pre 4 m hadicu a 30 m pogumovaný napájací kábel. Príslušenstvo ľahko ovládateľné kedykoľvek a z akéhokoľvek uhla.
Veľa dnu, rýchlo von s výklopným podvozkom
  • Maximálna bezpečnosť používateľa počas vyprázdňovania nádoby.
  • Kovový podvozok pre maximálnu stabilitu.
  • Jednoduché vyprázdňovanie pomocou pohodlnej vyklápacej nádoby.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s) 2 x 74
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádoby (l) 75
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Príkon (W) max. 2760
Štandardný priemer ( ) ID 40
Dĺžka kábla (m) 30
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 73
Farba strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 28,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 46
Rozmery (d x š x v) (mm) 670 x 560 x 930

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 4 m
  • Typ sacej hadice: elektricky vodivé
  • Koleno: elektricky vodivé
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 550 mm
  • Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
  • Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Papier
  • Širka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
  • Štrbinová hubica
  • Pojazdná hubica: 640 mm
  • Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)
  • Plochý skladaný filter: PES s PTFE povrchom
  • Vyklápací podvozok
  • Posuvné držadlo

Výbava

  • Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
  • Antistatický systém
  • Oklep filtra: Automatický oklep filtra Tact
  • Robustný nárazník
  • Trieda krytia: II
  • Otočné koliesko s aretáciou
Mokro suchý vysávač Mokro suchý vysávač NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Mokro suchý vysávač Mokro suchý vysávač NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

Video

Oblasti využitia
  • Poľnohospodárstvo
  • Stavebníctvo
  • Priemysel
  • Automobilový priemysel
  • Potravinársky priemysel
Príslušenstvo
Mokro suchý vysávač NT 75/2 Tact² Me Tc Adv náhradný diel

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