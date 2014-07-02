Čistič eskalátorov BR 47/35 Esc

Stroj na základné a údržbové čistenie eskalátorov a pohyblivých chodníkov s výkonom 2-3 eskalátorov za hodinu (údržbové čistenie), 0,5–1 eskalátor za hodinu (hĺbkové čistenie).

Čistenie pomocou BR 47/35 ESC je mimoriadne praktické, pretože sa dá vykonávať aj vtedy, keď je eskalátor alebo pohyblivý chodník v prevádzke. Stroj je umiestnený v spodnej časti eskalátora. Trysky rozprašujú čistiaci roztok na čistiace kefy, ktoré čistia behúň pohyblivého chodníka alebo eskalátora. Znečistená voda sa vysaje v rovnakom kroku. Špeciálne zberné kefy absorbujú vodu a prepravujú ju do sacích štrbín. Tvar hlavy kefy a motor kefy nainštalovaný v strede umožňujú pracovať až po okraj na oboch stranách s dvoma valčekovými kefami. To zaisťuje, že eskalátor je dokonale vyčistený až po najvzdialenejšie drážky v behúni. Centrovací klzný prvok v strede hlavy kefy zaisťuje bezpečné vedenie stroja. BR 47/35 ESC je vhodný pre eskalátory a pohyblivé chodníky od rôznych výrobcov. Stroj je možné prispôsobiť rôznym modelom eskalátorov výmenou štyroch rôznych sád vodiacich hrebeňov, ktoré zasahujú do behúňa povrchu eskalátora a vytvárajú tesnenie počas nasávania.

Vlastnosti a výhody
Jedinečné spätné odsávanie
  • Pomocou dvoch veľmi silných sacích turbín v spojení so 4 rovnými sacími hadicami a vhodnými hrebeňmi sa nanesená voda spoľahlivo odsaje.
  • Zabraňuje tomu, aby voda kvapkala do strojovej šachty eskalátorov.
Prispôsobené eskalátorom
  • Hrebene, ktoré zasahujú do drážok eskalátorov, zabezpečujú potrebný podtlak.
  • Pre rôzne typy eskalátorov sú v predaji rôzne hrebene. Vlhkosť sa tak optimálne odsáva z eskalátorov.
Pohodlné státie na zadnej strane stroja počas prevádzky.
  • Pre jednoduchú obsluhu
Výmena kief a hrebeňa bez náradia
  • Keď sú nádrže prázdne, môžu sa kefy a hrebene vymeniť úplne jednoducho bez dodatočného náradia.
Kefová hlava sa spustí na eskalátor
  • Bezpečná manipulácia
Vysoká kvalita
  • Kvalitné komponenty znižujú náklady na údržbu na minimum
Žiadne vibrácie
  • Väčšie pohodlie
Silná sacia turbína
  • Pre jedinečne dobré spätné odsávanie. V spojení so 4 rovnými sacími hadicami a vhodnými hrebeňmi sa nanesená voda spoľahlivo naspäť odsaje.
Krátka kefová hlava
  • Na univerzálne použitie. Takto je možné čistiť aj eskalátory, ktoré nastupujú už po 1,5 schodu.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Napájanie zo siete
Pracovná šírka kief (mm) 470
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 35 / 35
Otáčky kief (rpm) 870 - 1090
Spotreba vody (l/min) max. 1
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 75
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Rozmery (d x š x v) (mm) 1129 x 480 x 1031

Balenie obsahuje

  • Čistiace kefy
  • Zberné kefy
  • Napájanie zo siete

Výbava

  • Sací motor: 800 W
Čistič eskalátorov Čistič eskalátorov BR 47/35 Esc

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