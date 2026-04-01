Čistič schodov BD 17/5 C
Kompaktný umývací ručný stroj na čistenie malých plôch a schodov s kotúčovou kefou je vhodný na čistenie, leštenie a kryštalizáciu, ako sú schody alebo parapety.
Čistič schodov a menších plôch BD 17/5 C napájaný zo siete je obzvlášť vhodný na použitie v priestoroch, kde nie je miesto na klasické čistiace práce, vďaka jeho kompaktným rozmerom (33 cm x 17-20 cm x 29 cm). Kryt stroja je vyrobený z pevného, nárazuvzdorného plastu. Kotúčová kefa a podložka sa dajú ľahko vymeniť v priebehu niekoľkých sekúnd. Ovládacie prvky, ktoré sú umiestnené na boku, zaručujú rýchlu a pohodlnú manipuláciu. Vďaka dvom rukovätiam je možné stroj s hmotnosťou 5 kg bezpečne používať. Pomocou regulátora otáčok otáčania (0 - 450 ot / min) je možné stroj prispôsobiť spôsobu čistenia. Hĺbkové čistenie, kryštalizácia alebo leštenie tvrdých plôch je rýchle a dôkladné. Najmä pri čistení schodísk, vodorovných a vertikálnych plôch, tento šikovný čistiaci nástroj šetrí čas, minimalizuje námahu a náklady. BD 17/5 C zvyšuje účinnosť procesu čistenia pri čistení komerčných alebo komunálnych budov. V závislosti od požiadaviek je k dispozícii aj voliteľné príslušenstvo.
Vlastnosti a výhody
Ľahký a kompaktnýVhodný na malé plochy, ako sú schody alebo okenné parapety Pre jednoduchú prepravu
Regulácia otáčokPrispôsobenie otáčok príslušnému čisteniu.
Na objednávku dodávaná kútová kefaPre prácu v kútoch. (S kútovou kefou dodávanou na objednávku je možné pracovať súčasne horizontálne aj vertikálne)
Vysoko kvalitné komponenty
- Stroj si nevyžaduje takmer žiadnu údržbu
Rozsiahle príslušenstvo v predaji
- Na všestranné použitie
- Kefy sú k dispozícii v rôznej tvrdosti a priemere. Aj na čistenie kobercov.
- Pady a unášače pre hladké podlahy.
Jednoduché ovládacie prvky
- Prehľadná a jednoduchá manipulácia
Všetko príslušenstvo je možné demontovať
- Úsporné odkladanie
Použitie vertikálne alebo horizontálne
- Väčšia flexibilita: Čistenie horizontálnych plôch (napr. schodov alebo okenných parapiet) a vertikálnych plôch (napr. čelných strán)
Násuvná nádrž
- Uľahčuje prácu na schodíkoch (na objednávku)
Výmena kief a unášačov
- Rýchle a jednoduché prispôsobenie príslušnému čisteniu
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Napájanie zo siete
|Pracovná šírka kief (mm)
|170 - 200
|Otáčky kief (rpm)
|450
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|69
|Napätie (V)
|220 - 230
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|5,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|330 x 136 x 290
Výbava
- Nastaviteľná rýchlosť kief
- Napájanie zo siete
- Nádrž voliteľne: 2.5 l
Oblasti využitia
- Jednoduché čistenie schodov
- Na dôkladné čistenie všetkých podlahových plôch – od tvrdých povrchov až po koberce.
- N čistenie v stiesnených priestoroch
- Na cielené hĺbkové čistenie menších kobercových plôch