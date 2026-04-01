Čistič schodov BD 17/5 C

Kompaktný umývací ručný stroj na čistenie malých plôch a schodov s kotúčovou kefou je vhodný na čistenie, leštenie a kryštalizáciu, ako sú schody alebo parapety.

Čistič schodov a menších plôch BD 17/5 C napájaný zo siete je obzvlášť vhodný na použitie v priestoroch, kde nie je miesto na klasické čistiace práce, vďaka jeho kompaktným rozmerom (33 cm x 17-20 cm x 29 cm). Kryt stroja je vyrobený z pevného, nárazuvzdorného plastu. Kotúčová kefa a podložka sa dajú ľahko vymeniť v priebehu niekoľkých sekúnd. Ovládacie prvky, ktoré sú umiestnené na boku, zaručujú rýchlu a pohodlnú manipuláciu. Vďaka dvom rukovätiam je možné stroj s hmotnosťou 5 kg bezpečne používať. Pomocou regulátora otáčok otáčania (0 - 450 ot / min) je možné stroj prispôsobiť spôsobu čistenia. Hĺbkové čistenie, kryštalizácia alebo leštenie tvrdých plôch je rýchle a dôkladné. Najmä pri čistení schodísk, vodorovných a vertikálnych plôch, tento šikovný čistiaci nástroj šetrí čas, minimalizuje námahu a náklady. BD 17/5 C zvyšuje účinnosť procesu čistenia pri čistení komerčných alebo komunálnych budov. V závislosti od požiadaviek je k dispozícii aj voliteľné príslušenstvo.

Vlastnosti a výhody
Ľahký a kompaktný
Vhodný na malé plochy, ako sú schody alebo okenné parapety Pre jednoduchú prepravu
Regulácia otáčok
Prispôsobenie otáčok príslušnému čisteniu.
Na objednávku dodávaná kútová kefa
Pre prácu v kútoch. (S kútovou kefou dodávanou na objednávku je možné pracovať súčasne horizontálne aj vertikálne)
Vysoko kvalitné komponenty
  • Stroj si nevyžaduje takmer žiadnu údržbu
Rozsiahle príslušenstvo v predaji
  • Na všestranné použitie
  • Kefy sú k dispozícii v rôznej tvrdosti a priemere. Aj na čistenie kobercov.
  • Pady a unášače pre hladké podlahy.
Jednoduché ovládacie prvky
  • Prehľadná a jednoduchá manipulácia
Všetko príslušenstvo je možné demontovať
  • Úsporné odkladanie
Použitie vertikálne alebo horizontálne
  • Väčšia flexibilita: Čistenie horizontálnych plôch (napr. schodov alebo okenných parapiet) a vertikálnych plôch (napr. čelných strán)
Násuvná nádrž
  • Uľahčuje prácu na schodíkoch (na objednávku)
Výmena kief a unášačov
  • Rýchle a jednoduché prispôsobenie príslušnému čisteniu
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Napájanie zo siete
Pracovná šírka kief (mm) 170 - 200
Otáčky kief (rpm) 450
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 69
Napätie (V) 220 - 230
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 5,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 330 x 136 x 290

Výbava

  • Nastaviteľná rýchlosť kief
  • Napájanie zo siete
  • Nádrž voliteľne: 2.5 l

Video

Oblasti využitia
  • Jednoduché čistenie schodov
  • Na dôkladné čistenie všetkých podlahových plôch – od tvrdých povrchov až po koberce.
  • N čistenie v stiesnených priestoroch
  • Na cielené hĺbkové čistenie menších kobercových plôch
Príslušenstvo