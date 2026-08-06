Podlahový automat BDP 43/400 C
Vďaka vysokým otáčkam 400 ot/min presviedča náš komfortný a výkonný jednokotúčový stroj BDP 43/400 C rýchlymi a dôkladnými výsledkami pri čistení a leštení.
Perfektný na rýchle a dôkladné čistenie a leštenie tvrdých a elastických podlahových krytín: Náš komfortný a výkonný jednokotúčový stroj BDP 43/400 C presviedča vysokými otáčkami 400 ot/min pri súčasne nízkej pracovnej hlučnosti. Okrem toho je tento vysokorýchlostný stroj použiteľný aj na zapracovanie ošetrovacích prostriedkov do drevených podláh. Aby pri práci nedochádzalo k víreniu prachu, je možné dokúpiť jednoducho montovateľnú odsávaciu jednotku vrátane kruhu. Unášač sa sériovo nachádza v štandardnej výbave.
Vlastnosti a výhody
Vysokootáčkový jednokotúčový stroj so 400 ot/min
- Veľmi tichá prevádzka s pokrytím veľkej oblasti.
- Veľmi dobré výsledky leštenia.
Prídavná zásuvka
- Na pripojenie odsávacej jednotky, ktorá zníži prašnosť.
- Nie je potrebný žiadny ďalší kábel, čo znamená efektívnejšie čistenie.
Veľké kolesá
- Jednoduchá preprava aj na dlhších trasách.
- Pohodlné zvládanie schodov.
- Preprava možná aj v parkovacej polohe
Veľmi tichý
- Použiteľný aj v priestoroch veľmi citlivých na hluk (napr. hotely, nemocnice alebo kancelárie)
Veľmi nízky kryt
- Na čistenie pod nábytkom a radiátormi.
Bohaté príslušenstvo
- Príslušenstvo šité na rôzne aplikácie, napr. kefy v rôznych stupňoch tvrdosti, unášače padu, rôzne pady, sacia jednotka atď.
- Systémové čistenie: Na každé použitie správne príslušenstvo.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Napájanie zo siete
|Otáčky kief (rpm)
|400
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|22
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|55
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|33,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|620 x 430 x 1230
Balenie obsahuje
- Unášač
Výbava
- Nádrž voliteľne: 12 l
- Napájanie zo siete
Video
Oblasti využitia
- Hodí sa na čistenie a leštenie tvrdých a elastických podlahových krytín
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
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