Podlahový automat BDP 43/400 C

Vďaka vysokým otáčkam 400 ot/min presviedča náš komfortný a výkonný jednokotúčový stroj BDP 43/400 C rýchlymi a dôkladnými výsledkami pri čistení a leštení.

Perfektný na rýchle a dôkladné čistenie a leštenie tvrdých a elastických podlahových krytín: Náš komfortný a výkonný jednokotúčový stroj BDP 43/400 C presviedča vysokými otáčkami 400 ot/min pri súčasne nízkej pracovnej hlučnosti. Okrem toho je tento vysokorýchlostný stroj použiteľný aj na zapracovanie ošetrovacích prostriedkov do drevených podláh. Aby pri práci nedochádzalo k víreniu prachu, je možné dokúpiť jednoducho montovateľnú odsávaciu jednotku vrátane kruhu. Unášač sa sériovo nachádza v štandardnej výbave.

Vlastnosti a výhody
Vysokootáčkový jednokotúčový stroj so 400 ot/min
  • Veľmi tichá prevádzka s pokrytím veľkej oblasti.
  • Veľmi dobré výsledky leštenia.
Prídavná zásuvka
  • Na pripojenie odsávacej jednotky, ktorá zníži prašnosť.
  • Nie je potrebný žiadny ďalší kábel, čo znamená efektívnejšie čistenie.
Veľké kolesá
  • Jednoduchá preprava aj na dlhších trasách.
  • Pohodlné zvládanie schodov.
  • Preprava možná aj v parkovacej polohe
Veľmi tichý
  • Použiteľný aj v priestoroch veľmi citlivých na hluk (napr. hotely, nemocnice alebo kancelárie)
Veľmi nízky kryt
  • Na čistenie pod nábytkom a radiátormi.
Bohaté príslušenstvo
  • Príslušenstvo šité na rôzne aplikácie, napr. kefy v rôznych stupňoch tvrdosti, unášače padu, rôzne pady, sacia jednotka atď.
  • Systémové čistenie: Na každé použitie správne príslušenstvo.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Napájanie zo siete
Otáčky kief (rpm) 400
Prítlačný tlak kief (g/cm²) 22
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 55
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 33,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 620 x 430 x 1230

Balenie obsahuje

  • Unášač

Výbava

  • Nádrž voliteľne: 12 l
  • Napájanie zo siete

Video

Oblasti využitia
  • Hodí sa na čistenie a leštenie tvrdých a elastických podlahových krytín
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Podlahový automat BDP 43/400 C náhradný diel

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