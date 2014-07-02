Podlahový automat BDP 50/1500 C

Ultra vysoko rýchlostný stroj BDP 50/1500 C dosahuje až o 30 % vyššiu produktivitu ako obvyklé vysokorýchlostné stroje pri leštení hladkých podláh s vysokým leskom.

Leštiaci stroj BDP 50/1500 C láka svojimi kompaktnými rozmermi a jednoduchou manévrovateľnosťou vďaka centrálnemu odľahčovaciemu koliesku. S otáčkami 1500 ot/min poskytuje skvelé výsledky leštenia. Jednoduché ovládacie prvky zabezpečujú intuitívnu manipuláciu. Zástera po celom obvode zabraňuje rozvíreniu prachu. Prach sa pomocou pasívneho odsávania zbiera v cca 1 liter veľkom látkovom filtračnom vrecku. Stroj je pohybovo neutrálny a umožňuje dôslednú jazdu priamym smerom - pre maximálnu produktivitu. Prestaviteľná rúčka zaručuje pohodlnú pracovnú výšky a pre úsporné odkladanie sa môže sklopiť. Odťahovacia páka zabraňuje nechcenému spusteniu stroja a zastaví stroj, ako náhle sa páka pustí. Plávajúci unášač padu sa automatický nastaví podľa podkladu. Je pružinovo odľahčený a poskytuje optimálny prítlak. Nadstavbová súprava na sprejové čistenie (na objednávku) sa postará o to, aby sa čistiaci prostriedok nastriekal iba tam, kde je potrebný.

Vlastnosti a výhody
Integrované odsávanie prachu
  • Zástera sa stará o to, aby prach z leštenia ostal pod strojom. Ten sa pomocou pasívneho odsávania zbiera v nádobe na prach a znižuje tak prašnosť pri leštení.
  • Nazbieraný prach sa jednoducho vyprázdňuje, filtračné vrecko sa dá použiť viackrát.
Automatický prítlak
  • Unášač je pružne uložený. Prítlak sa reguluje automaticky, čím sa dosahuje rovnomerný výsledok leštenia.
  • Pad dosadá celou plochou a sleduje nerovnosti podlahy.
Vysoká rýchlosť leštenia
  • 1500 ot/min sa stará o dobrý výsledok čistenia.
Integrovaný podvozok
  • Stabilná stopa - žiadne "vybočovanie" doprava alebo doľava - jednoduchá manipulácia.
Kompaktný
  • S kompaktným BDP 50/1500 C je manévrovanie mimoriadne ľahké.
Motor s remeňovým pohonom
  • Veľmi tichý.
Napájanie zo siete
  • dlhé pracovné intervaly bez prerušenia -
Unášač padu so stredovou aretáciou
  • Bezpečné a stredové upevnenie padu.
Centrálne vodiace koliesko
  • Pre vysávanie v blízkosti krajov - aj vpredu.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Napájanie zo siete
Otáčky kief (rpm) 1500
Prítlačný tlak kief (g/cm²) 4
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 56 - 61
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 35,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 1215 x 580 x 1115

Balenie obsahuje

  • Unášač

Výbava

  • Odsávanie prachu
  • Napájanie zo siete
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Podlahový automat BDP 50/1500 C náhradný diel

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