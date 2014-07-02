Podlahový automat BDP 50/1500 C
Ultra vysoko rýchlostný stroj BDP 50/1500 C dosahuje až o 30 % vyššiu produktivitu ako obvyklé vysokorýchlostné stroje pri leštení hladkých podláh s vysokým leskom.
Leštiaci stroj BDP 50/1500 C láka svojimi kompaktnými rozmermi a jednoduchou manévrovateľnosťou vďaka centrálnemu odľahčovaciemu koliesku. S otáčkami 1500 ot/min poskytuje skvelé výsledky leštenia. Jednoduché ovládacie prvky zabezpečujú intuitívnu manipuláciu. Zástera po celom obvode zabraňuje rozvíreniu prachu. Prach sa pomocou pasívneho odsávania zbiera v cca 1 liter veľkom látkovom filtračnom vrecku. Stroj je pohybovo neutrálny a umožňuje dôslednú jazdu priamym smerom - pre maximálnu produktivitu. Prestaviteľná rúčka zaručuje pohodlnú pracovnú výšky a pre úsporné odkladanie sa môže sklopiť. Odťahovacia páka zabraňuje nechcenému spusteniu stroja a zastaví stroj, ako náhle sa páka pustí. Plávajúci unášač padu sa automatický nastaví podľa podkladu. Je pružinovo odľahčený a poskytuje optimálny prítlak. Nadstavbová súprava na sprejové čistenie (na objednávku) sa postará o to, aby sa čistiaci prostriedok nastriekal iba tam, kde je potrebný.
Vlastnosti a výhody
Integrované odsávanie prachu
- Zástera sa stará o to, aby prach z leštenia ostal pod strojom. Ten sa pomocou pasívneho odsávania zbiera v nádobe na prach a znižuje tak prašnosť pri leštení.
- Nazbieraný prach sa jednoducho vyprázdňuje, filtračné vrecko sa dá použiť viackrát.
Automatický prítlak
- Unášač je pružne uložený. Prítlak sa reguluje automaticky, čím sa dosahuje rovnomerný výsledok leštenia.
- Pad dosadá celou plochou a sleduje nerovnosti podlahy.
Vysoká rýchlosť leštenia
- 1500 ot/min sa stará o dobrý výsledok čistenia.
Integrovaný podvozok
- Stabilná stopa - žiadne "vybočovanie" doprava alebo doľava - jednoduchá manipulácia.
Kompaktný
- S kompaktným BDP 50/1500 C je manévrovanie mimoriadne ľahké.
Motor s remeňovým pohonom
- Veľmi tichý.
Napájanie zo siete
- dlhé pracovné intervaly bez prerušenia -
Unášač padu so stredovou aretáciou
- Bezpečné a stredové upevnenie padu.
Centrálne vodiace koliesko
- Pre vysávanie v blízkosti krajov - aj vpredu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Napájanie zo siete
|Otáčky kief (rpm)
|1500
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|4
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|56 - 61
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|35,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1215 x 580 x 1115
Balenie obsahuje
- Unášač
Výbava
- Odsávanie prachu
- Napájanie zo siete
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Podlahový automat BDP 50/1500 C náhradný diel
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