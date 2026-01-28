Čistič tvrdých podláh BR 30/1 C Bp Pack

Ideálne na hygienické čistenie, čistenie a dezinfekciu podláh na malých plochách: kompaktný akumulátorový čistič BR 30/1 C Bp Pack s technológiou valcov z mikrovlákien od spoločnosti Kärcher

Náš nový, ultrakompaktný bezdrôtový čistič podláh BR 30/1 C Bp Pack je ideálnou voľbou pre hygienické čistenie všetkých druhov tvrdých podláh vrátane dlaždíc a bezpečnostných podláh. V porovnaní s ručným čistením podlahy dosahuje technológia valcov z mikrovlákna až o 20% lepšie výsledky čistenia a až o 60% kratšie doby sušenia. Balenie BR 30/1 C Bp Pack, poháňané vysoko výkonnou 18-voltovou lítium-iónovou batériou z Kärcher Battery Universe, je ideálnym riešením pre údržbové čistenie menších plôch v kanceláriách, obchodoch, lekárskych ordináciách, recepciách, hoteloch a reštauráciách. alebo dokonca v jedálňach, školách a nemocniciach. Navyše, pri použití s dezinfekčným čistiacim prostriedkom Kärcher RM 732 je ideálny aj na dezinfekciu podlahových plôch.

Vlastnosti a výhody
Sušič Čistič tvrdých podláh BR 30/1 C Bp Pack: Vynikajúce výsledky čistenia
Vynikajúce výsledky čistenia
Až o 20% lepšie výsledky ako ručné čistenie podláh. Dôkladné zachytenie špinavej vody, čistiacich prostriedkov, hrubých nečistôt a chĺpkov. Zvyšuje kvalitu čistenia a úroveň hygieny.
Sušič Čistič tvrdých podláh BR 30/1 C Bp Pack: Rýchle schnutie
Rýchle schnutie
Až o 60% rýchlejšia doba schnutia ako pri manuálnom čistení podlahy. Krátke doby schnutia znižujú riziko pošmyknutia mokrých podláh. Kratšie doby čistenia znamenajú vyššiu produktivitu a nižšie náklady.
Sušič Čistič tvrdých podláh BR 30/1 C Bp Pack: Vysoká úroveň hygieny
Vysoká úroveň hygieny
Dôkladné zachytenie špinavej vody, čistiacich prostriedkov, hrubých nečistôt a chĺpkov. Hygienický čistiaci proces pre vyššiu bezpečnosť pri práci. Nižšie riziko krížovej kontaminácie a prenosu patogénov.
Parkovacia poloha s parkovacími opierkami
  • V parkovacej polohe nie je žiadny kontakt medzi mokrými valcami a podlahou.
  • Rýchloschnúce valčeky.
Lítium-iónová batéria
  • Kompatibilné so strojmi z 18 V akumulátorovej platformy v Kärcher Battery Universe.
  • Dlhá životnosť a doba chodu, krátke doby nabíjania, možnosť predbežného nabíjania.
  • Až o 25% produktívnejšie ako káblové stroje.
Integrovaná funkcia predzametania s hrebeňom na zachytávanie vlasov
  • Znižuje a dokonca odstraňuje potrebu utierania prachu a vysávania.
  • Skracuje čas čistenia až o 50%.
  • Znižuje celkové prevádzkové náklady a náklady na čistenie až o 50%.
Kompaktný a mimoriadne robustný dizajn
  • Vysoko kvalitné a odolné komponenty vyrobené z kovu.
  • Pre vysoký výkon a nízke náklady na údržbu.
Vhodný na dezinfekciu podlahy pomocou dezinfekčného čističa RM 732
  • Znižuje a dokonca zabraňuje prenosu patogénov, vrátane SARS-CoV-2.
  • Vytvára hygienicky čisté prostredie.
  • Vysoký štandard hygieny na pracovisku znižuje počet dní stratených kvôli absencii v dôsledku choroby.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 18 V Systém batérií
Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kief (mm) 300
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 1 / 0,7
Teoretický plošný výkon (m²/h) 200
Typ batérie Odnímateľná lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 3
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) max. 200 (3,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 60
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 39 / 65
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Otáčky kief (rpm) 500 - 650
Prítlačný tlak kief (g/cm²) 40
Spotreba vody (ml/min) 30
Hladina akustického tlaku (dB(A)) max. 55
Príkon (W) 70
Celková povolená hmotnosť (kg) 12
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 340 x 305 x 1200

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Valcová kefa: 1 Kus(y)

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
Oblasti využitia
  • Ideálne riešenie pre kancelárie, lekárske ordinácie, recepcie, hotely a reštaurácie
  • Vhodný na čistenie podláh v jedálňach, školách a nemocniciach
  • Ideálne sa hodí pre kancelárie, maloobchod, hotely, ambulancie a kancelárie, závodné jedálne, nemocnice alebo školy
