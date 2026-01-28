Čistič tvrdých podláh BR 30/1 C Bp Pack
Ideálne na hygienické čistenie, čistenie a dezinfekciu podláh na malých plochách: kompaktný akumulátorový čistič BR 30/1 C Bp Pack s technológiou valcov z mikrovlákien od spoločnosti Kärcher
Náš nový, ultrakompaktný bezdrôtový čistič podláh BR 30/1 C Bp Pack je ideálnou voľbou pre hygienické čistenie všetkých druhov tvrdých podláh vrátane dlaždíc a bezpečnostných podláh. V porovnaní s ručným čistením podlahy dosahuje technológia valcov z mikrovlákna až o 20% lepšie výsledky čistenia a až o 60% kratšie doby sušenia. Balenie BR 30/1 C Bp Pack, poháňané vysoko výkonnou 18-voltovou lítium-iónovou batériou z Kärcher Battery Universe, je ideálnym riešením pre údržbové čistenie menších plôch v kanceláriách, obchodoch, lekárskych ordináciách, recepciách, hoteloch a reštauráciách. alebo dokonca v jedálňach, školách a nemocniciach. Navyše, pri použití s dezinfekčným čistiacim prostriedkom Kärcher RM 732 je ideálny aj na dezinfekciu podlahových plôch.
Vlastnosti a výhody
Vynikajúce výsledky čisteniaAž o 20% lepšie výsledky ako ručné čistenie podláh. Dôkladné zachytenie špinavej vody, čistiacich prostriedkov, hrubých nečistôt a chĺpkov. Zvyšuje kvalitu čistenia a úroveň hygieny.
Rýchle schnutieAž o 60% rýchlejšia doba schnutia ako pri manuálnom čistení podlahy. Krátke doby schnutia znižujú riziko pošmyknutia mokrých podláh. Kratšie doby čistenia znamenajú vyššiu produktivitu a nižšie náklady.
Vysoká úroveň hygienyDôkladné zachytenie špinavej vody, čistiacich prostriedkov, hrubých nečistôt a chĺpkov. Hygienický čistiaci proces pre vyššiu bezpečnosť pri práci. Nižšie riziko krížovej kontaminácie a prenosu patogénov.
Parkovacia poloha s parkovacími opierkami
- V parkovacej polohe nie je žiadny kontakt medzi mokrými valcami a podlahou.
- Rýchloschnúce valčeky.
Lítium-iónová batéria
- Kompatibilné so strojmi z 18 V akumulátorovej platformy v Kärcher Battery Universe.
- Dlhá životnosť a doba chodu, krátke doby nabíjania, možnosť predbežného nabíjania.
- Až o 25% produktívnejšie ako káblové stroje.
Integrovaná funkcia predzametania s hrebeňom na zachytávanie vlasov
- Znižuje a dokonca odstraňuje potrebu utierania prachu a vysávania.
- Skracuje čas čistenia až o 50%.
- Znižuje celkové prevádzkové náklady a náklady na čistenie až o 50%.
Kompaktný a mimoriadne robustný dizajn
- Vysoko kvalitné a odolné komponenty vyrobené z kovu.
- Pre vysoký výkon a nízke náklady na údržbu.
Vhodný na dezinfekciu podlahy pomocou dezinfekčného čističa RM 732
- Znižuje a dokonca zabraňuje prenosu patogénov, vrátane SARS-CoV-2.
- Vytvára hygienicky čisté prostredie.
- Vysoký štandard hygieny na pracovisku znižuje počet dní stratených kvôli absencii v dôsledku choroby.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Postup pomocou otáčania kefy
|Pracovná šírka kief (mm)
|300
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|1 / 0,7
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|200
|Typ batérie
|Odnímateľná lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|3
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|max. 200 (3,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 60
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|39 / 65
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Otáčky kief (rpm)
|500 - 650
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|40
|Spotreba vody (ml/min)
|30
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|max. 55
|Príkon (W)
|70
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|12
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|340 x 305 x 1200
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Valcová kefa: 1 Kus(y)
Výbava
- Systém s 2 nádržami
Oblasti využitia
- Ideálne riešenie pre kancelárie, lekárske ordinácie, recepcie, hotely a reštaurácie
- Vhodný na čistenie podláh v jedálňach, školách a nemocniciach
- Ideálne sa hodí pre kancelárie, maloobchod, hotely, ambulancie a kancelárie, závodné jedálne, nemocnice alebo školy
