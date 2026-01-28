Podlahový automat BD 30/4 C Bp Pack Li

Flexibilné používanie, ultra kompaktný tvar, hmotnosť iba 20 kg: umývací automat BD 30/4 C Bp Pack s pohonom na batérie pre rýchle čistenie plôch do 300 m².

Náš ultrakompaktný umývací stroj s odsávaním BD 30/4 C Bp Pack, napájaný z batérie, a teda bez káblov a s nimi spojených nebezpečenstiev zakopnutia, poskytuje pôsobivý výkon na malých plochách do 300 m². Či už na prírodnom alebo umelom kameni, epoxidovej živici, linoleu alebo PVC: výrazne rýchlejšie a dôkladnejšie ako ručné čistenie, stroj v prípade potreby vysáva aj v opačnom smere a vďaka rotačným stierkam aj pri všetkých ostatných manévroch. Premyslený a mimoriadne jednoduchý koncept obsluhy s farebne odlíšenými ovládacími prvkami sa prejavuje aj v rýchlej a jednoduchej výmene výkonnej a rýchlo dobíjateľnej lítium-iónovej batérie. Mimochodom, nízka hmotnosť stroja, len približne 20 kilogramov, uľahčuje jeho použitie na rôznych poschodiach, aj keď nie je k dispozícii výťah.

Vlastnosti a výhody
Sušič Podlahový automat BD 30/4 C Bp Pack Li: Vrátane výkonnej lítium-iónovej batérie
Vrátane výkonnej lítium-iónovej batérie
Úplná bezúdržbovosť pri viacnásobne vyššej životnosti v porovnaní s bežnými batériami. Čiastočné nabíjanie alebo dobíjanie v prípade potreby je možné bez problémov.
Sušič Podlahový automat BD 30/4 C Bp Pack Li: Malé rozmery
Malé rozmery
Pri skladovaní nezaberá veľa miesta. Dá sa prepravovať aj v bežnom osobnom aute.
Sušič Podlahový automat BD 30/4 C Bp Pack Li: Sacia lišta kopírujúca stroj
Sacia lišta kopírujúca stroj
Spoľahlivé odsávanie vody aj v úzkych zákrutách. V prípade potreby je možné odsávanie sa pri pohybe dozadu. Vrátane mäkkých, olejuvzdorných polyuretánových odsávacích stierok.
Vrátane malej externej nabíjačky
  • Jednoduché odkladanie.
  • Dá sa použiť v každej zástrčke.
  • Umožňuje krátky čas nabíjania.
Kvalitné komponenty a materiály
  • Uzáver a podvozok z kvalitného hliníka.
  • Odolná kvalita s dlhou životnosťou.
Úsporný režim eco!efficiency
  • Pomáha šetriť vodu a predlžuje výdrž batérie.
  • Šetrí náklady vďaka dlhším čistiacim intervalom a zníženej spotrebe čistiacich prostriedkov.
  • Znižuje pracovnú hlučnosť.
Extrémne kompaktný, agilný a jednoduché manévrovanie
  • Efektívne čistenie malých plôch a aj plôch zastavaných predmetmi.
  • Prestaviteľná rukoväť umožňuje odsunutie od stien v 90° uhle.
Nízka hmotnosť stroja (20 kg)
  • Uľahčuje prepravu.
  • Pri používaní na rôznych poschodiach nie je potrebný výťah.
  • Aj jedna osoba ho bez námahy naloží do osobného auta.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kief (mm) 280
Pracovná šírka vysávania (mm) 325
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 4 / 4
Teoretický plošný výkon (m²/h) 900
Reálny plošný výkon (m²/h) 600
Batéria (V/Ah) 36,5 / 5,2
Životnosť batérie (h) max. 1
Doba nabíjania batérie (h) 3
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Otáčky kief (rpm) 150
Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg) 20 / 10
Spotreba vody (l/min) 1
Hladina akustického tlaku (dB(A)) max. 70
Príkon (W) max. 240
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 19,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 555 x 375 x 1050

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
  • Batéria
  • Nabíjačka
  • Prepravné kolesá
  • Sacie lišty, oblé

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
Sušič Podlahový automat BD 30/4 C Bp Pack Li
Sušič Podlahový automat BD 30/4 C Bp Pack Li

Video

Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Podlahový automat BD 30/4 C Bp Pack Li náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher