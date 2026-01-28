Podlahový automat BD 30/4 C Bp Pack Li
Flexibilné používanie, ultra kompaktný tvar, hmotnosť iba 20 kg: umývací automat BD 30/4 C Bp Pack s pohonom na batérie pre rýchle čistenie plôch do 300 m².
Náš ultrakompaktný umývací stroj s odsávaním BD 30/4 C Bp Pack, napájaný z batérie, a teda bez káblov a s nimi spojených nebezpečenstiev zakopnutia, poskytuje pôsobivý výkon na malých plochách do 300 m². Či už na prírodnom alebo umelom kameni, epoxidovej živici, linoleu alebo PVC: výrazne rýchlejšie a dôkladnejšie ako ručné čistenie, stroj v prípade potreby vysáva aj v opačnom smere a vďaka rotačným stierkam aj pri všetkých ostatných manévroch. Premyslený a mimoriadne jednoduchý koncept obsluhy s farebne odlíšenými ovládacími prvkami sa prejavuje aj v rýchlej a jednoduchej výmene výkonnej a rýchlo dobíjateľnej lítium-iónovej batérie. Mimochodom, nízka hmotnosť stroja, len približne 20 kilogramov, uľahčuje jeho použitie na rôznych poschodiach, aj keď nie je k dispozícii výťah.
Vlastnosti a výhody
Vrátane výkonnej lítium-iónovej batérieÚplná bezúdržbovosť pri viacnásobne vyššej životnosti v porovnaní s bežnými batériami. Čiastočné nabíjanie alebo dobíjanie v prípade potreby je možné bez problémov.
Malé rozmeryPri skladovaní nezaberá veľa miesta. Dá sa prepravovať aj v bežnom osobnom aute.
Sacia lišta kopírujúca strojSpoľahlivé odsávanie vody aj v úzkych zákrutách. V prípade potreby je možné odsávanie sa pri pohybe dozadu. Vrátane mäkkých, olejuvzdorných polyuretánových odsávacích stierok.
Vrátane malej externej nabíjačky
- Jednoduché odkladanie.
- Dá sa použiť v každej zástrčke.
- Umožňuje krátky čas nabíjania.
Kvalitné komponenty a materiály
- Uzáver a podvozok z kvalitného hliníka.
- Odolná kvalita s dlhou životnosťou.
Úsporný režim eco!efficiency
- Pomáha šetriť vodu a predlžuje výdrž batérie.
- Šetrí náklady vďaka dlhším čistiacim intervalom a zníženej spotrebe čistiacich prostriedkov.
- Znižuje pracovnú hlučnosť.
Extrémne kompaktný, agilný a jednoduché manévrovanie
- Efektívne čistenie malých plôch a aj plôch zastavaných predmetmi.
- Prestaviteľná rukoväť umožňuje odsunutie od stien v 90° uhle.
Nízka hmotnosť stroja (20 kg)
- Uľahčuje prepravu.
- Pri používaní na rôznych poschodiach nie je potrebný výťah.
- Aj jedna osoba ho bez námahy naloží do osobného auta.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Postup pomocou otáčania kefy
|Pracovná šírka kief (mm)
|280
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|325
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|4 / 4
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|900
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|600
|Batéria (V/Ah)
|36,5 / 5,2
|Životnosť batérie (h)
|max. 1
|Doba nabíjania batérie (h)
|3
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Otáčky kief (rpm)
|150
|Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg)
|20 / 10
|Spotreba vody (l/min)
|1
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|max. 70
|Príkon (W)
|max. 240
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|19,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|555 x 375 x 1050
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
- Batéria
- Nabíjačka
- Prepravné kolesá
- Sacie lišty, oblé
Výbava
- Systém s 2 nádržami
