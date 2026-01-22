Podlahový automat BD 38/12 C Bp Pack
Ľahký, tichý a obratný: Umývací automat BD 38/12 C s diskovou hlavou je vybavený výkonnou a rýchlo nabíjateľnou lítium-iónovou batériou a stupňom eco!efficiency.
Pomocou enormne obratného umývacieho automatu BD 38/12 C, ktorý sa vyznačuje jednoduchou a údržbou, vyčistíte malé a predmetmi zastavané plochy profesionálne a efektívne. Stroj je vybavený kotúčovou kefou s priemerom 38 cm. Nová lítium-iónová batéria s extra dlhou výdržou má 3-krát dlhšiu životnosť ako bežné olovené batérie. Je absolútne bezúdržbová a rýchlo nabíjateľná. Stupeň eco!efficiency znižuje spotrebu energie, predlžuje výdrž znižuje hlučnosť cca o 40%. Hmotnosť znížená pri tejto triede strojov o 35 % uľahčuje automatu BD 38/12 C zvládanie schodov a prepravu.
Vlastnosti a výhody
Výkonná Lítium-iónová batéria
Vrátane výkonnej zabudovanej nabíjačky
Veľmi malá hmotnosť stroja
Spoľahlivá disková technológia
Sacia lišta priamo za kefou
Kompaktné rozmery
Vodiaca tyč sa dá sklopiť
Výškovo prestaviteľná vodiaca tyč
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Postup pomocou otáčania kefy
|Pracovná šírka kief (mm)
|380
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|480
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|12 / 12
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|1520
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|1140
|Typ batérie
|Li-Ion
|Batéria (V/Ah)
|25,2 / 21
|Životnosť batérie (h)
|max. 1,5
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 2,7
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1050
|Spotreba vody (l/min)
|1
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65
|Príkon (W)
|500
|Farba
|Antracitová
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|48
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|36
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|995 x 495 x 1090
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
- Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
- Prepravné kolesá
- Sacie lišty, oblé
Výbava
- Systém s 2 nádržami
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Podlahový automat BD 38/12 C Bp Pack náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher