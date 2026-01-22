Podlahový automat BD 43/25 C Classic Bp

S pohonom na batérie a veľmi úsporný: podlahový umývací stroj s kotúčovou technológiou čistí až 1700 m²/h. Na základné a udržiavacie čistenie plôch do 900 m².

Kompaktný, obratný, tichý a ľahko ovládateľný: to sú vynikajúce vlastnosti batériového umývacieho automatu s kotúčovou technológiou BD 43/25 C, pracovnou plochou 43 cm a objemom nádrže 25 litrov. Tento umývací stroj na batérie je ideálny pre reštaurácie, hotely, obchody, obchody s potravinami a čerpacie stanice. Volant značne uľahčuje presné manévrovanie.Tento stroj je ideálny pre malé a zastavané priestory, ľahko sa používa a ponúka jasný výhľad na čistenú plochu. BD 43/25 C so systémom EASY-Operation a žltými ovládacími prvkami sa ľahko ovláda aj neškolenou obsluhou. Stroj sa tiež ľahko čistí. Tento stroj odporúčame na efektívne základné a udržiavacie čistenie plôch do 900 m². Rovné a zakrivené stierky sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.

Vlastnosti a výhody
Sušič Podlahový automat BD 43/25 C Classic Bp: Robustné ovládacie prvky
Robustné ovládacie prvky
Vyvinutý na každodenné použitie. Robustný a spoľahlivý stroj s dlhou životnosťou.
Sušič Podlahový automat BD 43/25 C Classic Bp: Jednoduchá obsluha pomocou panelu Easy Operation
Jednoduchá obsluha pomocou panelu Easy Operation
Zrozumiteľné symboly a prehľadný ovládací panel. Solenoidový ventil pre automatické vypnutie vody po uvoľnení bezpečnostného spínača. Jednoduchá manipulácia so strojom vďaka nízkemu počtu ovládacích prvkov v žltej farbe.
Sušič Podlahový automat BD 43/25 C Classic Bp: Malý, kompaktný stroj
Malý, kompaktný stroj
Vysoká obratnosť a jednoduché manévrovanie. Dobrý výhľad na čistenú plochu.
Veľký priečinok na batérie pre všetky bežné typy batérií.
  • Priečinok na batérie jednoducho prístupný pre výmenu batérií.
  • Vhodný aj pre viaczmennú prevádzku.
Systém Home Base
  • Možnosť upevnenia hákov, nádob, mopu a pod.
  • Možnosť prepravovať dodatočné čistiace pomôcky.
Cenovo výhodný základný model v triede 25 až 35 litrov
  • Veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu.
  • Zredukované na to najdôležitejšie.
Žlté, veľmi dobre viditeľné ovládacie prvky
  • Žlté ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
V predaji s rovnou alebo zahnutou sacou lištou
  • Umožňuje optimálne prispôsobenie príslušnej podlahe.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kief (mm) 430
Pracovná šírka vysávania (mm) 750
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 25 / 25
Teoretický plošný výkon (m²/h) 1720
Reálny plošný výkon (m²/h) 1250
Batéria (V) 24
Životnosť batérie (h) max. 2
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Spotreba vody (l/min) max. 2,7
Príkon (W) 1100
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 44
Rozmery (d x š x v) (mm) 1135 x 520 x 1025

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
  • Sacia lišta, v tvare V

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
Video

Príslušenstvo
Čistiace prostriedky