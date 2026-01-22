Podlahový automat BD 43/25 C Classic Bp
S pohonom na batérie a veľmi úsporný: podlahový umývací stroj s kotúčovou technológiou čistí až 1700 m²/h. Na základné a udržiavacie čistenie plôch do 900 m².
Kompaktný, obratný, tichý a ľahko ovládateľný: to sú vynikajúce vlastnosti batériového umývacieho automatu s kotúčovou technológiou BD 43/25 C, pracovnou plochou 43 cm a objemom nádrže 25 litrov. Tento umývací stroj na batérie je ideálny pre reštaurácie, hotely, obchody, obchody s potravinami a čerpacie stanice. Volant značne uľahčuje presné manévrovanie.Tento stroj je ideálny pre malé a zastavané priestory, ľahko sa používa a ponúka jasný výhľad na čistenú plochu. BD 43/25 C so systémom EASY-Operation a žltými ovládacími prvkami sa ľahko ovláda aj neškolenou obsluhou. Stroj sa tiež ľahko čistí. Tento stroj odporúčame na efektívne základné a udržiavacie čistenie plôch do 900 m². Rovné a zakrivené stierky sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.
Vlastnosti a výhody
Robustné ovládacie prvkyVyvinutý na každodenné použitie. Robustný a spoľahlivý stroj s dlhou životnosťou.
Jednoduchá obsluha pomocou panelu Easy OperationZrozumiteľné symboly a prehľadný ovládací panel. Solenoidový ventil pre automatické vypnutie vody po uvoľnení bezpečnostného spínača. Jednoduchá manipulácia so strojom vďaka nízkemu počtu ovládacích prvkov v žltej farbe.
Malý, kompaktný strojVysoká obratnosť a jednoduché manévrovanie. Dobrý výhľad na čistenú plochu.
Veľký priečinok na batérie pre všetky bežné typy batérií.
- Priečinok na batérie jednoducho prístupný pre výmenu batérií.
- Vhodný aj pre viaczmennú prevádzku.
Systém Home Base
- Možnosť upevnenia hákov, nádob, mopu a pod.
- Možnosť prepravovať dodatočné čistiace pomôcky.
Cenovo výhodný základný model v triede 25 až 35 litrov
- Veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu.
- Zredukované na to najdôležitejšie.
Žlté, veľmi dobre viditeľné ovládacie prvky
- Žlté ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
V predaji s rovnou alebo zahnutou sacou lištou
- Umožňuje optimálne prispôsobenie príslušnej podlahe.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Postup pomocou otáčania kefy
|Pracovná šírka kief (mm)
|430
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|750
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|25 / 25
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|1720
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|1250
|Batéria (V)
|24
|Životnosť batérie (h)
|max. 2
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Spotreba vody (l/min)
|max. 2,7
|Príkon (W)
|1100
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|44
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
- Sacia lišta, v tvare V
Výbava
- Systém s 2 nádržami
Video