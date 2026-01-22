Podlahový automat BD 43/35 C Ep

S pohonom na sieť (230 V/50 Hz) a výhodne: Tento umývací automat s kotúčovou technikou zvládne až 1700 m²/h. Na hospodárne základné a udržiavacie čistenie plôch do 900 m².

Pri umývacom automate BD 43/35 C Ep s elektrickým pohonom a kotúčovou technikou odpadá možnosť prevádzky na batérie, čo robí stroj cenovo výhodným. Technicky je stroj vybavený veľmi kvalitne. Presviedča pracovnou šírkou 43 centimetrov, objemom nádrže 35 litrov, sacou lištou v tvare V so šírkou 900 mm a vďaka systému EASY Operation s výraznými žltými tlačidlami sa jednoducho obsluhuje. Okrem toho je veľmi tichý a ľahko sa čistí. BD 43/35 C Ep je vhodný na malé a husto zastavané plochy do 900 m²/h. Jeho kompaktný tvar umožňuje priamy výhľad na čistenú plochu.

Vlastnosti a výhody
Sušič Podlahový automat BD 43/35 C Ep: Robustné ovládacie prvky
Robustné ovládacie prvky
Vyvinutý na každodenné použitie. Robustný a spoľahlivý stroj s dlhou životnosťou.
Sušič Podlahový automat BD 43/35 C Ep: Jednoduchá obsluha pomocou panelu Easy Operation
Jednoduchá obsluha pomocou panelu Easy Operation
Zrozumiteľné symboly a prehľadný ovládací panel. Krátke čas zaučenia. Jednoduchá manipulácia so strojom vďaka nízkemu počtu ovládacích prvkov v žltej farbe.
Sušič Podlahový automat BD 43/35 C Ep: Malý, kompaktný stroj
Malý, kompaktný stroj
Obzvlášť obratný stroj. Dobrý výhľad na čistenú plochu.
Veľký objem nádrže pre dlhé pracovné intervaly
  • Veľký objem nádrže zaručuje dlhé pracovné intervaly bez prerušovania.
  • Na veľmi efektívne a hospodárne čistenie.
Systém Home Base
  • Možnosť upevnenia hákov, nádob, mopu a pod.
  • Možnosť prepravovať dodatočné čistiace pomôcky.
Cenovo výhodný základný model v triede 25 až 35 litrov
  • Veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu.
  • Zredukované na to najdôležitejšie.
Žlté, veľmi dobre viditeľné ovládacie prvky
  • Žlté ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
Zariadenie s pripojením na sieť
  • Nízka hmotnosť a nízke obstarávacie náklady.
  • Hodí sa tak na príležitostné ako aj na trvalé použitie.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Napájanie zo siete
Pohon pojazdu Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kief (mm) 430
Pracovná šírka vysávania (mm) 750
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 35 / 35
Teoretický plošný výkon (ft²/hr) 1720
Reálny plošný výkon (m²/h) 1250
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg) 30 - 40 / 26,5 - 28,5
Spotreba vody (l/min) max. 2,7
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 70
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Príkon (W) 1400
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 48
Rozmery (d x š x v) (mm) 1135 x 520 x 1025

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
  • Sacia lišta, v tvare V

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
  • Napájanie zo siete
Sušič Podlahový automat BD 43/35 C Ep

Video

Príslušenstvo
Čistiace prostriedky