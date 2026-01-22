Podlahový automat BD 43/35 C Ep
S pohonom na sieť (230 V/50 Hz) a výhodne: Tento umývací automat s kotúčovou technikou zvládne až 1700 m²/h. Na hospodárne základné a udržiavacie čistenie plôch do 900 m².
Pri umývacom automate BD 43/35 C Ep s elektrickým pohonom a kotúčovou technikou odpadá možnosť prevádzky na batérie, čo robí stroj cenovo výhodným. Technicky je stroj vybavený veľmi kvalitne. Presviedča pracovnou šírkou 43 centimetrov, objemom nádrže 35 litrov, sacou lištou v tvare V so šírkou 900 mm a vďaka systému EASY Operation s výraznými žltými tlačidlami sa jednoducho obsluhuje. Okrem toho je veľmi tichý a ľahko sa čistí. BD 43/35 C Ep je vhodný na malé a husto zastavané plochy do 900 m²/h. Jeho kompaktný tvar umožňuje priamy výhľad na čistenú plochu.
Vlastnosti a výhody
Robustné ovládacie prvkyVyvinutý na každodenné použitie. Robustný a spoľahlivý stroj s dlhou životnosťou.
Jednoduchá obsluha pomocou panelu Easy OperationZrozumiteľné symboly a prehľadný ovládací panel. Krátke čas zaučenia. Jednoduchá manipulácia so strojom vďaka nízkemu počtu ovládacích prvkov v žltej farbe.
Malý, kompaktný strojObzvlášť obratný stroj. Dobrý výhľad na čistenú plochu.
Veľký objem nádrže pre dlhé pracovné intervaly
- Veľký objem nádrže zaručuje dlhé pracovné intervaly bez prerušovania.
- Na veľmi efektívne a hospodárne čistenie.
Systém Home Base
- Možnosť upevnenia hákov, nádob, mopu a pod.
- Možnosť prepravovať dodatočné čistiace pomôcky.
Cenovo výhodný základný model v triede 25 až 35 litrov
- Veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu.
- Zredukované na to najdôležitejšie.
Žlté, veľmi dobre viditeľné ovládacie prvky
- Žlté ovládacie prvky zjednodušujú ovládanie a skracujú dobu zaučenia.
Zariadenie s pripojením na sieť
- Nízka hmotnosť a nízke obstarávacie náklady.
- Hodí sa tak na príležitostné ako aj na trvalé použitie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Napájanie zo siete
|Pohon pojazdu
|Postup pomocou otáčania kefy
|Pracovná šírka kief (mm)
|430
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|750
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|35 / 35
|Teoretický plošný výkon (ft²/hr)
|1720
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|1250
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Spotreba vody (l/min)
|max. 2,7
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|70
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Príkon (W)
|1400
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|48
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
- Sacia lišta, v tvare V
Výbava
- Systém s 2 nádržami
- Napájanie zo siete
Video