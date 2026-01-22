Podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp
BD 50/50 C Bp Classic je cenovo výhodný a kompaktný základný model umývacieho automatu s pohonom na batérie. Umožňuje plošný výkon do 2000 m²/h. Batéria nie je súčasťou balenia.
S BD 50/50 C Bp Classic budete mať vždy dobrý výhľad na čistenú plochu. O to sa starajú malé rozmery tohto kompaktného umývacieho automatu s pohonom na batérie a s vyzretou kotúčovou technikou. Rovnako ako je dobrý výhľad, je jednoduchá aj obsluha vďaka panelu EASY Operation od firmy Kärcher. Možnosti nastavovania a funkcie sú zredukované na najdôležitejšie, takže odpadajú dlhé fázy zaúčania. BD 50/50 C Bp Classic odporúčame na použitie v supermarketoch, hoteloch alebo zdravotníckych zariadeniach.
Vlastnosti a výhody
Komfortné vybavenie magnetickým ventilom a prepravným kolieskomSolenoidový ventil pre automatické vypnutie vody po uvoľnení bezpečnostného spínača. Vyklápacie prepravné koliesko umožňuje pohodlnú dvojkrokovú metódu. Vyklápacie prepravné koliesko podstatne uľahčuje prepravu stroja.
Jednoduchá obsluha pomocou panelu Easy OperationZrozumiteľné symboly a prehľadný ovládací panel. Krátke čas zaučenia. Jednoduchá manipulácia so strojom vďaka nízkemu počtu ovládacích prvkov v žltej farbe.
Cenovo výhodný základný modelVeľmi dobrým pomerom ceny a výkonu. Zredukované na najdôležitejšie funkcie.
Veľký objem nádrže pri kompaktných rozmeroch
- Obzvlášť obratný.
- Umožňuje veľmi dobrý výhľad na čistenú plochu.
Veľký priečinok na batérie pre všetky bežné typy batérií.
- Ľahko prístupný priečinok na batérie pre rýchlu výmenu batérií.
- Vhodný aj pre viaczmennú prevádzku.
Systém Home Base
- Možnosť upevnenia ďalšie príslušenstva alebo pracovných prístrojov.
- Možnosť prepravovať dodatočné čistiace pomôcky.
Panel EASY Operation
- Ovládanie jedným tlačidlom.
- Veľmi jednoduché používanie.
Jednoduché priraďovanie funkcií pomocou ovládacích prvkov v žltej farbe
- Krátka doba zaučenia aj pre nevyškolený personál.
Robustné ovládacie prvky s dlhou životnosťou
- Hodí sa na každodenné použitie.
- Veľmi dlhá životnosť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Postup pomocou otáčania kefy
|Pracovná šírka kief (mm)
|510
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|900
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|50 / 50
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|max. 2040
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|1200
|Batéria (V)
|24
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1240
|Spotreba vody (l/min)
|max. 2,3
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|66 - 66
|Príkon (W)
|max. 1100
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|52
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
- Sacia lišta, v tvare V
Výbava
- Systém s 2 nádržami
