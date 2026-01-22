Podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp

BD 50/50 C Bp Classic je cenovo výhodný a kompaktný základný model umývacieho automatu s pohonom na batérie. Umožňuje plošný výkon do 2000 m²/h. Batéria nie je súčasťou balenia.

S BD 50/50 C Bp Classic budete mať vždy dobrý výhľad na čistenú plochu. O to sa starajú malé rozmery tohto kompaktného umývacieho automatu s pohonom na batérie a s vyzretou kotúčovou technikou. Rovnako ako je dobrý výhľad, je jednoduchá aj obsluha vďaka panelu EASY Operation od firmy Kärcher. Možnosti nastavovania a funkcie sú zredukované na najdôležitejšie, takže odpadajú dlhé fázy zaúčania. BD 50/50 C Bp Classic odporúčame na použitie v supermarketoch, hoteloch alebo zdravotníckych zariadeniach.

Vlastnosti a výhody
Komfortné vybavenie magnetickým ventilom a prepravným kolieskom
Komfortné vybavenie magnetickým ventilom a prepravným kolieskom
Solenoidový ventil pre automatické vypnutie vody po uvoľnení bezpečnostného spínača. Vyklápacie prepravné koliesko umožňuje pohodlnú dvojkrokovú metódu. Vyklápacie prepravné koliesko podstatne uľahčuje prepravu stroja.
Jednoduchá obsluha pomocou panelu Easy Operation
Jednoduchá obsluha pomocou panelu Easy Operation
Zrozumiteľné symboly a prehľadný ovládací panel. Krátke čas zaučenia. Jednoduchá manipulácia so strojom vďaka nízkemu počtu ovládacích prvkov v žltej farbe.
Cenovo výhodný základný model
Cenovo výhodný základný model
Veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu. Zredukované na najdôležitejšie funkcie.
Veľký objem nádrže pri kompaktných rozmeroch
  • Obzvlášť obratný.
  • Umožňuje veľmi dobrý výhľad na čistenú plochu.
Veľký priečinok na batérie pre všetky bežné typy batérií.
  • Ľahko prístupný priečinok na batérie pre rýchlu výmenu batérií.
  • Vhodný aj pre viaczmennú prevádzku.
Systém Home Base
  • Možnosť upevnenia ďalšie príslušenstva alebo pracovných prístrojov.
  • Možnosť prepravovať dodatočné čistiace pomôcky.
Panel EASY Operation
  • Ovládanie jedným tlačidlom.
  • Veľmi jednoduché používanie.
Jednoduché priraďovanie funkcií pomocou ovládacích prvkov v žltej farbe
  • Krátka doba zaučenia aj pre nevyškolený personál.
Robustné ovládacie prvky s dlhou životnosťou
  • Hodí sa na každodenné použitie.
  • Veľmi dlhá životnosť.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kief (mm) 510
Pracovná šírka vysávania (mm) 900
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 50 / 50
Teoretický plošný výkon (m²/h) max. 2040
Reálny plošný výkon (m²/h) 1200
Batéria (V) 24
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Šírka otáčania v uličke (mm) 1240
Spotreba vody (l/min) max. 2,3
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 66 - 66
Príkon (W) max. 1100
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 52
Rozmery (d x š x v) (mm) 1170 x 570 x 1025

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
  • Sacia lišta, v tvare V

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
