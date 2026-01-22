Podlahový automat BD 50/60 C Ep Classic

Ideálny základný model: BD 50/60 C Ep Classic, ručne vedený, elektricky napájaný umývací stroj s kotúčovou technológiou a 60-litrovou nádržou pre plošný výkon až 2 000 m²/h.

Kompaktný podlahový automat BD 50/60 C Ep Classic poskytuje maximálny čistiaci výkon s minimálnym vybavením. Funkcie stroja boli zredukované na najdôležitejšie nastavenia a funkcie pre efektívne používanie. Systém EASY-Operation umožňuje veľmi jednoduchú obsluhu stroja. Tento kompaktný stroj je veľmi obratný a ponúka obsluhe jasný výhľad na čistenú plochu. Okrem toho je tento podlahový automat s kotúčovou technológiou napájaný zo siete aj veľmi cenovo dostupný. BD 50/60 C Ep Classic je ideálny na príležitostné aj nepretržité používanie.

Vlastnosti a výhody
Cenovo výhodný základný model
Veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu. Zredukované na najdôležitejšie funkcie.
Veľký objem nádrže pri kompaktných rozmeroch
Obzvlášť obratný. Umožňuje veľmi dobrý výhľad na čistenú plochu.
Veľká pracovná šírka
Zabudovaná kotúčová hlava s 51 cm kefou. Na hospodárne čistenie stredne veľkých objektov.
Prevádzka na sieť (230 V, 50 Hz)
  • Nízka hmotnosť.
  • Hodí sa tak na príležitostné ako aj na trvalé použitie.
Systém Home Base
  • Môže sa umiestniť ďalšie príslušenstvo alebo pracovné zariadenia.
  • Možnosť prepravovať dodatočné čistiace pomôcky.
Panel EASY Operation
  • Ovládanie jedným tlačidlom.
  • Veľmi jednoduché používanie.
Jednoduché priraďovanie funkcií pomocou žltých ovládacích prvkov
  • Krátka doba zaučenia aj pre nevyškolený personál.
Robustné ovládacie prvky s dlhou životnosťou
  • Hodí sa na každodenné použitie.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Napájanie zo siete
Pohon pojazdu Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kief (mm) 510
Pracovná šírka vysávania (mm) 900
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 60 / 60
Teoretický plošný výkon (m²/h) 2040
Reálny plošný výkon (m²/h) 1020
Otáčky kief (rpm) 180
Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Spotreba vody (l/min) max. 2,3
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 67
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Príkon (W) max. 1100
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 52
Rozmery (d x š x v) (mm) 1170 x 570 x 1025

Balenie obsahuje

  • Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
  • Prepravné kolesá
  • Sacia lišta, v tvare V

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
  • Napájanie zo siete

Video

