Podlahový automat BD 50/60 C Ep Classic
Ideálny základný model: BD 50/60 C Ep Classic, ručne vedený, elektricky napájaný umývací stroj s kotúčovou technológiou a 60-litrovou nádržou pre plošný výkon až 2 000 m²/h.
Kompaktný podlahový automat BD 50/60 C Ep Classic poskytuje maximálny čistiaci výkon s minimálnym vybavením. Funkcie stroja boli zredukované na najdôležitejšie nastavenia a funkcie pre efektívne používanie. Systém EASY-Operation umožňuje veľmi jednoduchú obsluhu stroja. Tento kompaktný stroj je veľmi obratný a ponúka obsluhe jasný výhľad na čistenú plochu. Okrem toho je tento podlahový automat s kotúčovou technológiou napájaný zo siete aj veľmi cenovo dostupný. BD 50/60 C Ep Classic je ideálny na príležitostné aj nepretržité používanie.
Vlastnosti a výhody
Cenovo výhodný základný modelVeľmi dobrým pomerom ceny a výkonu. Zredukované na najdôležitejšie funkcie.
Veľký objem nádrže pri kompaktných rozmerochObzvlášť obratný. Umožňuje veľmi dobrý výhľad na čistenú plochu.
Veľká pracovná šírkaZabudovaná kotúčová hlava s 51 cm kefou. Na hospodárne čistenie stredne veľkých objektov.
Prevádzka na sieť (230 V, 50 Hz)
- Nízka hmotnosť.
- Hodí sa tak na príležitostné ako aj na trvalé použitie.
Systém Home Base
- Môže sa umiestniť ďalšie príslušenstvo alebo pracovné zariadenia.
- Možnosť prepravovať dodatočné čistiace pomôcky.
Panel EASY Operation
- Ovládanie jedným tlačidlom.
- Veľmi jednoduché používanie.
Jednoduché priraďovanie funkcií pomocou žltých ovládacích prvkov
- Krátka doba zaučenia aj pre nevyškolený personál.
Robustné ovládacie prvky s dlhou životnosťou
- Hodí sa na každodenné použitie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Napájanie zo siete
|Pohon pojazdu
|Postup pomocou otáčania kefy
|Pracovná šírka kief (mm)
|510
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|900
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|60 / 60
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|2040
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|1020
|Otáčky kief (rpm)
|180
|Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Spotreba vody (l/min)
|max. 2,3
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Príkon (W)
|max. 1100
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|52
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Balenie obsahuje
- Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
- Prepravné kolesá
- Sacia lišta, v tvare V
Výbava
- Systém s 2 nádržami
- Napájanie zo siete
Video