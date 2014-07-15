Podlahový automat BR 30/4 C Adv

Veľmi kompaktný a veľmi ľahký (iba 12 kg) umývací automat BR 30/4 C je inovatívnou a silnou alternatívou k manuálnemu čisteniu tvrdých plôch od 20 do 200 m².

Vďaka jeho tvaru sa strojom dá manévrovať tak jednoducho, ako s kefovým vysávačom. Oproti bežnému stieraniu podlahy má stroj výhodu 10-násobného prítlaku, čo znamená výrazne vyšší čistiaci výkon. A to pri rýchlosti valcov okolo 1500 otáčok. Môže vysávať dopredu a dozadu. Pri zažratých nečistotách je možné sacie lišty nadvihnúť. Tým sa dosiahne dlhšia doba pôsobenia čistiaceho roztoku.

Vlastnosti a výhody
Sušič Podlahový automat BR 30/4 C Adv: Rýchlo rotujúca valcová kefa
Rýchlo rotujúca valcová kefa
Pre 10-násobne vyšší prítlak ako pri ručnom čistení. Valcová kefa vyčistí aj štruktúrované povrchy alebo škáry. Valec automaticky zabezpečuje posun, takže stroj nie je potrebné tlačiť.
Sušič Podlahový automat BR 30/4 C Adv: Okamžite suché
Okamžite suché
Mäkké sacie stierky vysajú podlahu dosucha – dopredu i dozadu. Na zintenzívnenie sa odsávanie dá vypnúť pomocou nožného pedálu.
Sušič Podlahový automat BR 30/4 C Adv: Vyberateľné nádrže
Vyberateľné nádrže
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Napájanie zo siete
Pohon pojazdu Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kief (mm) 300
Pracovná šírka vysávania (mm) 300
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 4 / 4
Teoretický plošný výkon (m²/h) 200
Reálny plošný výkon (m²/h) 130
Otáčky kief (rpm) 1450
Prítlačný tlak kief (g/cm²) 100
Spotreba vody (l/min) 0,3
Hladina akustického tlaku (dB(A)) max. 72
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Príkon (W) 820
Farba Antracitová
Rozmery (d x š x v) (mm) 495 x 340 x 1145

Balenie obsahuje

  • Valcová kefa: 1 Kus(y)
  • Mikrofázové valce: 1 Kus(y)
  • Prepravné kolesá
  • 2 sacie lišty, rovné: 1 Kus(y)
  • Ručné vysávanie

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
  • Napájanie zo siete
