Podlahový automat BR 30/4 C Adv
Veľmi kompaktný a veľmi ľahký (iba 12 kg) umývací automat BR 30/4 C je inovatívnou a silnou alternatívou k manuálnemu čisteniu tvrdých plôch od 20 do 200 m².
Vďaka jeho tvaru sa strojom dá manévrovať tak jednoducho, ako s kefovým vysávačom. Oproti bežnému stieraniu podlahy má stroj výhodu 10-násobného prítlaku, čo znamená výrazne vyšší čistiaci výkon. A to pri rýchlosti valcov okolo 1500 otáčok. Môže vysávať dopredu a dozadu. Pri zažratých nečistotách je možné sacie lišty nadvihnúť. Tým sa dosiahne dlhšia doba pôsobenia čistiaceho roztoku.
Vlastnosti a výhody
Rýchlo rotujúca valcová kefaPre 10-násobne vyšší prítlak ako pri ručnom čistení. Valcová kefa vyčistí aj štruktúrované povrchy alebo škáry. Valec automaticky zabezpečuje posun, takže stroj nie je potrebné tlačiť.
Okamžite suchéMäkké sacie stierky vysajú podlahu dosucha – dopredu i dozadu. Na zintenzívnenie sa odsávanie dá vypnúť pomocou nožného pedálu.
Vyberateľné nádrže
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Napájanie zo siete
|Pohon pojazdu
|Postup pomocou otáčania kefy
|Pracovná šírka kief (mm)
|300
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|300
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|4 / 4
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|200
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|130
|Otáčky kief (rpm)
|1450
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|100
|Spotreba vody (l/min)
|0,3
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|max. 72
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Príkon (W)
|820
|Farba
|Antracitová
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|495 x 340 x 1145
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 1 Kus(y)
- Mikrofázové valce: 1 Kus(y)
- Prepravné kolesá
- 2 sacie lišty, rovné: 1 Kus(y)
- Ručné vysávanie
Výbava
- Systém s 2 nádržami
- Napájanie zo siete
Video
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Podlahový automat BR 30/4 C Adv náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher