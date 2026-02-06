Podlahový automat BR 30/4 C Bp

Náš ľahký a veľmi kompaktný umývací automat na batériový pohon BR 30/4 C Bp, zaručuje suché a nešmykľavé podlahy ihneď po vyčistení, váži iba 14 kg.

Podobne ako ručne, len oveľa lepšie: Vďaka svojmu kompaktnému tvaru, veľmi nízkej hmotnosti iba 14 kilogramov a lítium-iónovej batérii s dlhou životnosťou a výdržou asi 30 minút je náš batériový umývací automat BR 30/4 C Bp skutočnou alternatívnou ručného čistenia tvrdých plôch s rozsahom až do 200 m². Prítlak, ktorý je v porovnaní s bežným mopom 10-násobne vyšší, ako aj rýchlosť valcov s cca 1500 otáčkami zaručujú výrazne lepšie výsledky čistenia. A odsávanie je pritom možné dopredu aj dozadu. Pri obzvlášť nepoddajnom znečistení je možné sacie lišty nadvihnúť, aby sa predĺžila doba pôsobenia čistiaceho roztoku. Po čistení zostávajú podlahy okamžite čisté a hlavne suché – teda nešmykľavé. Tento veľmi mobilný bezkáblový stroj sa ideálne hodí na čistenie podláh v malých obchodoch, reštauráciách, čerpacích staniciach, supermarketoch, sanitárnych priestoroch a kuchyniach alebo aj ako doplnok k existujúcim veľkým umývacím automatom. Batéria nie je súčasťou výbavy.

Vlastnosti a výhody
Rýchlo rotujúca valcová kefa
  • Pre 10-násobne vyšší prítlak ako pri ručnom čistení.
  • Valcová kefa vyčistí aj štruktúrované povrchy alebo škáry.
  • Valec automaticky zabezpečuje posun, takže stroj nie je potrebné tlačiť.
Okamžite suché
  • Mäkké sacie stierky vysajú podlahu dosucha – dopredu i dozadu.
  • Na zintenzívnenie sa odsávanie dá vypnúť pomocou nožného pedálu.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kief (mm) 300
Pracovná šírka vysávania (mm) 300
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 4 / 4
Teoretický plošný výkon (m²/h) 200
Reálny plošný výkon (m²/h) 150
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 35
Otáčky kief (rpm) 1270
Prítlačný tlak kief (g/cm²) 100
Spotreba vody (l/min) 0,3
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 72,4
Príkon (W) 550
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 13
Rozmery (d x š x v) (mm) 365 x 345 x 1162

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Prepravné kolesá
  • Valcová kefa: 1 Kus(y)
  • 2 sacie lišty, rovné: 1 Kus(y)

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
