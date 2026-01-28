Podlahový automat BR 30/4 C Bp Pack
Náš ľahký a veľmi kompaktný umývací automat na batériový pohon BR 30/4 C Bp Pack, zaručuje suché a nešmykľavé podlahy ihneď po vyčistení, váži iba 14 kg.
Podobne ako ručne, len oveľa lepšie: Vďaka svojmu kompaktnému tvaru, veľmi nízkej hmotnosti iba 14 kilogramov a lítium-iónovej batérii s dlhou životnosťou a výdržou asi 30 minút je náš batériový umývací automat BR 30/4 C Bp Pack skutočnou alternatívnou ručného čistenia tvrdých plôch s rozsahom až do 200 m². Prítlak, ktorý je v porovnaní s bežným mopom 10-násobne vyšší, ako aj rýchlosť valcov s cca 1500 otáčkami zaručujú výrazne lepšie výsledky čistenia. A odsávanie je pritom možné dopredu aj dozadu. Pri obzvlášť nepoddajnom znečistení je možné sacie lišty nadvihnúť, aby sa predĺžila doba pôsobenia čistiaceho roztoku. Po čistení ostávajú podlahy okamžite čisté a hlavne suché – teda nešmykľavé. Tento veľmi mobilný bezkáblový stroj sa ideálne hodí na čistenie podláh v malých obchodoch, reštauráciách, čerpacích staniciach, supermarketoch, sanitárnych priestoroch a kuchyniach alebo aj ako doplnok k existujúcim veľkým umývacím automatom.
Vlastnosti a výhody
Rýchlo rotujúca valcová kefa
- Pre 10-násobne vyšší prítlak ako pri ručnom čistení.
- Valcová kefa vyčistí aj štruktúrované povrchy alebo škáry.
- Valec automaticky zabezpečuje posun, takže stroj nie je potrebné tlačiť.
Okamžite suché
- Mäkké sacie stierky vysajú podlahu dosucha – dopredu i dozadu.
- Na zintenzívnenie sa odsávanie dá vypnúť pomocou nožného pedálu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Postup pomocou otáčania kefy
|Pracovná šírka kief (mm)
|300
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|300
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|4 / 4
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|200
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|150
|Typ batérie
|Odnímateľná lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Kapacita (Ah)
|7,5
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 35
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Nabíjací prúd (A)
|6
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Otáčky kief (rpm)
|1270
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|100
|Spotreba vody (l/min)
|0,3
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|max. 72,4
|Príkon (W)
|550
|Farba
|Antracitová
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|365 x 345 x 1162
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Prepravné kolesá
- Valcová kefa: 1 Kus(y)
- 2 sacie lišty, rovné: 1 Kus(y)
Výbava
- Systém s 2 nádržami
Podlahový automat BR 30/4 C Bp Pack náhradný diel
