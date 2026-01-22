Podlahový automat BR 30/4 C + MF
Veľmi kompaktný a veľmi ľahký (iba 11,5 kg) profesionálny podlahový umývací automat BR 30/4 C je inovatívnou a silnou alternatívou k manuálnemu čisteniu tvrdých plôch od 20 do 200 m².
Automat na čistenie podláh BR 30/4 C z nášho produktového radu Professional vám pomôže udržiavať maximálnu čistotu tvrdých podláh v objektoch s častým pohybom veľkého množstva ľudí, kde je potrebné dodržiavať vysoký hygienický štandard (ako sú ambulancie, čakárne, gastro prevádzky a podobne). Umývací automat nájde svoje uplatnenie aj v priestrannejších domoch a bytoch, prípadne ako výkonný pomocník v upratovacích službách. Keďže je napájaný zo siete, je kedykoľvek pripravený na použitie a nie je potrebné ho nabíjať. Jeho tvar umožňuje manévrovanie jednoducho, ako s kefovým vysávačom. Oproti bežnému stieraniu podlahy má stroj výhodu 10-násobného prítlaku, čo znamená výrazne vyšší čistiaci výkon, a to pri rýchlosti valcov okolo 1500 otáčok. Podlahový automat môže vysávať dopredu a dozadu. Pri zažratých nečistotách je možné sacie lišty nadvihnúť, čím sa dosiahne dlhšia doba pôsobenia čistiaceho roztoku. Umývací automat je ideálnym riešením pre čistenie veľkých podlahových plôch (vo verejných budovách, ale aj v prevádzkach súkromných spoločností) na pravidelnej báze. Najlepšie výsledky dosiahnete pri použití čistiacich prostriedkov z našej širokej ponuky doplnkov a príslušenstva.
Vlastnosti a výhody
Rýchlo rotujúca valcová kefa
- Pre 10-násobne vyšší prítlak ako pri ručnom čistení.
- Valcová kefa vyčistí aj štruktúrované povrchy alebo škáry.
- Valec automaticky zabezpečuje posun, takže stroj nie je potrebné tlačiť.
Okamžite suché
- Mäkké sacie stierky vysajú podlahu dosucha – dopredu i dozadu.
- Podlaha veľmi rýchlo uschne.
- Na zintenzívnenie sa odsávanie dá vypnúť pomocou nožného pedálu.
Odsávanie vypínateľné
- Odsávanie sa dá vypnúť pomocou nožného pedálu.
- Na dôkladné čistenie môže byť v prvom kroku nanesený čistiaci roztok a v druhom odsatý.
Vyberateľné nádrže
- Šikovná nádrž na čistú vodu sa dá zvlášť vybrať a dá sa naplniť aj v malom umývadle.
- Nádrž na špinavú vodu sa dá zvlášť vybrať a môže sa vyprázdniť napríklad do umývadla.
- Nádrže sa dajú vybrať súčasne alebo každá zvlášť. Vrátane úchytky pre jednoduchú prepravu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Napájanie zo siete
|Pohon pojazdu
|Postup pomocou otáčania kefy
|Pracovná šírka kief (mm)
|300
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|300
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|4 / 4
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|200
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|150
|Otáčky kief (rpm)
|1450
|Prítlačný tlak kief (g/cm²)
|100
|Spotreba vody (l/min)
|0,3
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|max. 72
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Príkon (W)
|820
|Farba
|Antracitová
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|495 x 340 x 1145
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 1 Kus(y)
- Mikrofázové valce: 1 Kus(y)
- Prepravné kolesá
- 2 sacie lišty, rovné: 1 Kus(y)
Výbava
- Systém s 2 nádržami
- Napájanie zo siete
