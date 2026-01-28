Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack

Umývací automat na podlahy s pohonom na batérie BR 35/12 C, ktorý je vybavený inovatívnou KART technológiou vás zaujme vynikajúcou agilitou, nízkou hmotnosťou a vysokým čistiacim výkonom.

Profesionálny podlahový automat na efektívne čistenie podláh vám pomôže vyčistiť viac ako 1000 metrov štvorcových za hodinu, vďaka čomu je vhodný pre množstvo obchodných a iných verejných priestorov s vysokou frekvenciou pohybu ľudí. Poradí si aj s odolnými nečistotami. Čistí smerom dopredu aj dozadu. Vďaka svojej nízkej hmotnosti zvládne aj schody a okrem toho sa obzvlášť jednoducho prepravuje: Náš umývací automat s pohonom na batérie BR 35/12 C je ideálne a efektívne riešenie čistenia pre malé a zapratané plochy. Jeho otočná valcová kefová hlava s KART technológiou (Kärcher Advanced Response Technology) umožňuje jednoduchý prejazd úzkymi zákrutami, čím zabezpečuje maximálnu obratnosť a agilitu. Výkonná lítium-iónová batéria s dlhou výdržou umožňuje dlhé pracovné intervaly, súčasne sa rýchlo dobíja, je absolútne bezúdržbová a v porovnaní s bežnými olovenými batériami vydrží až trikrát dlhšie. Veľmi dobrú výbavu BR 35/12 C dopĺňa zapínateľný stupeň eco!efficiency, ktorý stlačením jedného tlačidla výrazne znižuje spotrebu energie, predlžuje výdrž batérie a znižuje pracovnú hlučnosť až o 40 percent, čím umožňuje využitie v priestoroch citlivých na hluk (nemocnice a podobne).

Vlastnosti a výhody
Kefová otočná hlava o +/– 200° s technológiou KART umožňuje so strojom zatáčať. Pre pohodlnú jazdu do zákrut
  • Extrémne obratný a efektívny – ideálny na plochy husto zastavané nábytkom.
  • Kefa je vždy priečne k smeru jazdy. Sacia lišta spoľahlivo pozbiera vodu v každej zákrute.
  • V prípade potreby je možné čistiť aj odsávať smerom dozadu.
Udržateľný: 30 % recyklovaného materiálu a režim eko!efficiency
  • Šetrí zdroje a predlžuje dobu práce až o 50 %.
  • O 40% tichší.
  • Znížené emisie CO2.
Vrátane výkonnej lítium-iónovej batérie
  • Plne bezúdržbová aj napriek trojnásobne dlhšej životnosti oproti bežným batériám.
  • V prípade potreby je možné dobitie alebo čiastočné nabitie.
  • Rýchle nabíjanie (do plna za 3 hodiny, do polovice za 1 hodinu).
Kompaktný stroj
  • Možnosť odsunutia od steny v 90° uhle.
  • Žiadne prečnievajúce časti; jednoduchá obsluha.
Veľmi malá hmotnosť stroja
  • O 35% ľahší ako porovnateľné stroje.
  • Ľahšie prechádzanie cez stupne, prahy a po schodoch.
  • Jednoduchšia preprava v aute.
Vodiaca tyč sa dá sklopiť
  • Kompaktné skladovanie.
  • Preprava možná aj v malých autách.
Výškovo prestaviteľná vodiaca tyč
  • Nastavenie je možné pre osoby s akoukoľvek výškou.
Vrátane výkonnej zabudovanej nabíjačky
  • Nabíjačka je vždy poruke; nabíjanie je možné kedykoľvek.
  • Plné nabitie trvá 3 hodiny, polovičné 1 hodinu. Čiastočné dobitie je možné kedykoľvek.
  • Stroj sa sám vypne. Žiadna spotreba energie v režime Stand-by.
Technológia valcov
  • Vysoký prítlak na odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
  • Veľmi dobre sa hodí pri drsných podlahových krytinách alebo na čistenie škár.
  • Rovnomerný výsledok čistenia.
Vrátane zametacej funkcie
  • Efektívne zametanie, umývanie a odsávanie v jednom pracovnom kroku.
  • Zbiera kamienky, úlomky dreva a iné malé diely.
  • Zabezpečuje optimálne fungovanie sacej lišty.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Batéria
Pohon pojazdu Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kief (mm) 350
Pracovná šírka vysávania (mm) 450
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 12 / 12
Teoretický plošný výkon (m²/h) 1400
Reálny plošný výkon (m²/h) 1050
Typ batérie Li-Ion
Batéria (V/Ah) 25,2 / 21
Životnosť batérie (h) max. 1,5
Doba nabíjania batérie (h) Približne 2,7
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Otáčky kief (rpm) 700 - 1500
Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
Šírka otáčania v uličke (mm) 1050
Spotreba vody (l/min) 1
Hladina akustického tlaku (dB(A)) max. 65
Príkon (W) 500
Farba Antracitová
Celková povolená hmotnosť (kg) 48
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 36
Rozmery (d x š x v) (mm) 930 x 420 x 1100

Balenie obsahuje

  • Valcová kefa: 1 Kus(y)
  • Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
  • Prepravné kolesá
  • Sacie lišty, rovné: 1 Kus(y)

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
  • Variabilný prítlak
