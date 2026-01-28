Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack
Umývací automat na podlahy s pohonom na batérie BR 35/12 C, ktorý je vybavený inovatívnou KART technológiou vás zaujme vynikajúcou agilitou, nízkou hmotnosťou a vysokým čistiacim výkonom.
Profesionálny podlahový automat na efektívne čistenie podláh vám pomôže vyčistiť viac ako 1000 metrov štvorcových za hodinu, vďaka čomu je vhodný pre množstvo obchodných a iných verejných priestorov s vysokou frekvenciou pohybu ľudí. Poradí si aj s odolnými nečistotami. Čistí smerom dopredu aj dozadu. Vďaka svojej nízkej hmotnosti zvládne aj schody a okrem toho sa obzvlášť jednoducho prepravuje: Náš umývací automat s pohonom na batérie BR 35/12 C je ideálne a efektívne riešenie čistenia pre malé a zapratané plochy. Jeho otočná valcová kefová hlava s KART technológiou (Kärcher Advanced Response Technology) umožňuje jednoduchý prejazd úzkymi zákrutami, čím zabezpečuje maximálnu obratnosť a agilitu. Výkonná lítium-iónová batéria s dlhou výdržou umožňuje dlhé pracovné intervaly, súčasne sa rýchlo dobíja, je absolútne bezúdržbová a v porovnaní s bežnými olovenými batériami vydrží až trikrát dlhšie. Veľmi dobrú výbavu BR 35/12 C dopĺňa zapínateľný stupeň eco!efficiency, ktorý stlačením jedného tlačidla výrazne znižuje spotrebu energie, predlžuje výdrž batérie a znižuje pracovnú hlučnosť až o 40 percent, čím umožňuje využitie v priestoroch citlivých na hluk (nemocnice a podobne).
Vlastnosti a výhody
Kefová otočná hlava o +/– 200° s technológiou KART umožňuje so strojom zatáčať. Pre pohodlnú jazdu do zákrut
- Extrémne obratný a efektívny – ideálny na plochy husto zastavané nábytkom.
- Kefa je vždy priečne k smeru jazdy. Sacia lišta spoľahlivo pozbiera vodu v každej zákrute.
- V prípade potreby je možné čistiť aj odsávať smerom dozadu.
Udržateľný: 30 % recyklovaného materiálu a režim eko!efficiency
- Šetrí zdroje a predlžuje dobu práce až o 50 %.
- O 40% tichší.
- Znížené emisie CO2.
Vrátane výkonnej lítium-iónovej batérie
- Plne bezúdržbová aj napriek trojnásobne dlhšej životnosti oproti bežným batériám.
- V prípade potreby je možné dobitie alebo čiastočné nabitie.
- Rýchle nabíjanie (do plna za 3 hodiny, do polovice za 1 hodinu).
Kompaktný stroj
- Možnosť odsunutia od steny v 90° uhle.
- Žiadne prečnievajúce časti; jednoduchá obsluha.
Veľmi malá hmotnosť stroja
- O 35% ľahší ako porovnateľné stroje.
- Ľahšie prechádzanie cez stupne, prahy a po schodoch.
- Jednoduchšia preprava v aute.
Vodiaca tyč sa dá sklopiť
- Kompaktné skladovanie.
- Preprava možná aj v malých autách.
Výškovo prestaviteľná vodiaca tyč
- Nastavenie je možné pre osoby s akoukoľvek výškou.
Vrátane výkonnej zabudovanej nabíjačky
- Nabíjačka je vždy poruke; nabíjanie je možné kedykoľvek.
- Plné nabitie trvá 3 hodiny, polovičné 1 hodinu. Čiastočné dobitie je možné kedykoľvek.
- Stroj sa sám vypne. Žiadna spotreba energie v režime Stand-by.
Technológia valcov
- Vysoký prítlak na odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
- Veľmi dobre sa hodí pri drsných podlahových krytinách alebo na čistenie škár.
- Rovnomerný výsledok čistenia.
Vrátane zametacej funkcie
- Efektívne zametanie, umývanie a odsávanie v jednom pracovnom kroku.
- Zbiera kamienky, úlomky dreva a iné malé diely.
- Zabezpečuje optimálne fungovanie sacej lišty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Batéria
|Pohon pojazdu
|Postup pomocou otáčania kefy
|Pracovná šírka kief (mm)
|350
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|450
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|12 / 12
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|1400
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|1050
|Typ batérie
|Li-Ion
|Batéria (V/Ah)
|25,2 / 21
|Životnosť batérie (h)
|max. 1,5
|Doba nabíjania batérie (h)
|Približne 2,7
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Otáčky kief (rpm)
|700 - 1500
|Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Šírka otáčania v uličke (mm)
|1050
|Spotreba vody (l/min)
|1
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|max. 65
|Príkon (W)
|500
|Farba
|Antracitová
|Celková povolená hmotnosť (kg)
|48
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|36
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|930 x 420 x 1100
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 1 Kus(y)
- Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
- Prepravné kolesá
- Sacie lišty, rovné: 1 Kus(y)
Výbava
- Systém s 2 nádržami
- Variabilný prítlak
