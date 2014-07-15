Podlahový automat BR 40/10 C Ep Adv
BR 40/10 C - Kompaktný a výkonný stroj má pracovnú šírku 400 mm a objem nádrže 10 l. Verzia Advance má prídavné transportné kolieska a funkciu nastavenia prítlaku kief.
Tento kompaktný umývací automat má flexibilné využitie. Tiché umývanie a vysávanie je možné v obidvoch smeroch. Disponuje sklápacím posuvným držadlom ako aj snímateľnými nádržami, ktoré sa dajú pomocou zaistenej rúčky bez námahy prepravovať. Kefy a odsávacie stierky vymeníte bez náradia v priebehu niekoľkých sekúnd.
Vlastnosti a výhody
Intenzívne a rýchlo
- Dve rýchlo rotujúce valcové kefy s vysokým prítlakom.
- Dva pruhy sacích stierok zbierajú vodu smerom dopredu i dozadu.
- Po podlahe sa dá ihneď chodiť.
Nízka podjazdová výška
- Bezproblémový podjazd pod nábytok
- Držadlo na posúvanie stroja sa dá preložiť do oboch smerov.
- Pri úplne nízkych objektoch sa dá zložiť ešte aj nádrž.
Jednoduchá údržba
- Jednoduchá výmena kief a sacích stierok bez náradia.
- Lišta na rozvádzanie vody sa dá jednoducho vybrať a v prípade potreby vyčistiť.
- Všetky elektrické komponenty sú rýchlo a jednoducho prístupné.
Ergonomické držadlo
- Pre pohodlnejšiu obsluhu.
- S integrovaným riadením prítoku vody a kefy.
- Perfektne sa nosí a odkladá.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Napájanie zo siete
|Pracovná šírka kief (mm)
|400
|Pracovná šírka vysávania (mm)
|400
|Nádrž na čistú / špinavú vodu (l)
|10 / 10
|Teoretický plošný výkon (m²/h)
|400
|Reálny plošný výkon (m²/h)
|300
|Otáčky kief (rpm)
|1100
|Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Spotreba vody (l/min)
|1
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|max. 75
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Príkon (W)
|max. 2300
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|35,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|520 x 470 x 1150
Balenie obsahuje
- Valcová kefa: 2 Kus(y)
- Prepravné kolesá
- 2 sacie lišty, rovné: 1 Kus(y)
Výbava
- Systém s 2 nádržami
- Napájanie zo siete
- Variabilný prítlak
Video
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Podlahový automat BR 40/10 C Ep Adv náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher