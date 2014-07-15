Podlahový automat BR 40/10 C Ep Adv

BR 40/10 C - Kompaktný a výkonný stroj má pracovnú šírku 400 mm a objem nádrže 10 l. Verzia Advance má prídavné transportné kolieska a funkciu nastavenia prítlaku kief.

Tento kompaktný umývací automat má flexibilné využitie. Tiché umývanie a vysávanie je možné v obidvoch smeroch. Disponuje sklápacím posuvným držadlom ako aj snímateľnými nádržami, ktoré sa dajú pomocou zaistenej rúčky bez námahy prepravovať. Kefy a odsávacie stierky vymeníte bez náradia v priebehu niekoľkých sekúnd.

Vlastnosti a výhody
Intenzívne a rýchlo
  • Dve rýchlo rotujúce valcové kefy s vysokým prítlakom.
  • Dva pruhy sacích stierok zbierajú vodu smerom dopredu i dozadu.
  • Po podlahe sa dá ihneď chodiť.
Nízka podjazdová výška
  • Bezproblémový podjazd pod nábytok
  • Držadlo na posúvanie stroja sa dá preložiť do oboch smerov.
  • Pri úplne nízkych objektoch sa dá zložiť ešte aj nádrž.
Jednoduchá údržba
  • Jednoduchá výmena kief a sacích stierok bez náradia.
  • Lišta na rozvádzanie vody sa dá jednoducho vybrať a v prípade potreby vyčistiť.
  • Všetky elektrické komponenty sú rýchlo a jednoducho prístupné.
Ergonomické držadlo
  • Pre pohodlnejšiu obsluhu.
  • S integrovaným riadením prítoku vody a kefy.
  • Perfektne sa nosí a odkladá.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Napájanie zo siete
Pracovná šírka kief (mm) 400
Pracovná šírka vysávania (mm) 400
Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 10 / 10
Teoretický plošný výkon (m²/h) 400
Reálny plošný výkon (m²/h) 300
Otáčky kief (rpm) 1100
Prítlačný tlak kief (g/cm²/kg) 100 - 200 / 20 - 30
Spotreba vody (l/min) 1
Hladina akustického tlaku (dB(A)) max. 75
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50
Príkon (W) max. 2300
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 35,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 520 x 470 x 1150

Balenie obsahuje

  • Valcová kefa: 2 Kus(y)
  • Prepravné kolesá
  • 2 sacie lišty, rovné: 1 Kus(y)

Výbava

  • Systém s 2 nádržami
  • Napájanie zo siete
  • Variabilný prítlak
