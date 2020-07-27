Accessories for every application

Our range of accessories is modular and can be individually combined, from the filter through to the nozzle. All accessories are conductive and available in 3 nominal sizes: DN 40, DN 50 and DN 70.

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Správne príslušenstvo pre každú aplikáciu

S naším originálnym príslušenstvom pre priemyselné vysávače a odprašovače vám dávame všetky možnosti na optimálne využitie potenciálu vašich strojov v každej aplikácii. Všetko príslušenstvo je optimalizované pre náročné priemyselné použitie.

Industriesauger Standardzubehör neu
Perfect filtering and simple emptying

Perfektné filtrovanie a jednoduché vyprázdňovanie

K dispozícii sú rôzne filtre na filtrovanie prachu z papiera alebo PE, s vrstvou PTFE alebo bez nej. Praktické vrecká na likvidáciu vyrobené z papiera alebo PE umožňujú jednoduché vyprázdňovanie bez prachu.

 

 

Industriesauger Adapter

Adaptéry, rozvádzače a redukcie

Flexibilita a univerzálnosť sú v priemysle obzvlášť dôležité. Ponúkame vám rôzne adaptéry, rozvádzače a redukcie. S našimi adaptérmi Kärcher môžete napríklad ľahko pripojiť naše vysávače k ​​príslušenstvu Professional NT. Distribútori vám umožňujú pripojiť dve sacie hadice k jednému vysávaču súčasne. A s našimi kompatibilnými redukciami môžete ľubovoľne kombinovať všetky nominálne priemery.

Industriesauger Schläuche

Všetko tu prechádza: hadice

Všetko tu prechádza: hadice

Nasávacie hadice sú kľúčovým článkom medzi sacou hlavou a vysávačom. V našej ponuke hadíc nájdete vhodnú hadicu pre každú aplikáciu.

Industriesauger Handgriff

Bezpečné držanie a vedenie

S vhodnou rukoväťou pre naše potiahnuté ohyby a sacie trubice môžete pracovať ergonomicky a rozšíriť svoj pracovný polomer.

 

 

Industriesauger Düsen

Variabilita je prvoradá: dýzy a kefy

Vyberte si vhodnú dýzu a kefu z našej ponuky štrbinových, plochých a podlahových dýz a kefiek, aby ste mohli rýchlo a efektívne vysávať v každej situácii.

Industriesauger Vorabscheider

Dokonale oddelené: predseparátor

Naše mobilné predseparátory oddeľujú tekutiny, pevné látky a prach priamo počas vysávania. To znamená, že tiež môžete oveľa ľahšie zachytávať veľké množstvo nečistôt a tekutín a šetriť ich časom.

Zubehörkits

Vždy pripravený pomôcť: súpravy príslušenstva

S našimi praktickými súpravami príslušenstva budete mať vždy po ruke všetko príslušenstvo pre praktické použitie.