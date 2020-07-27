Príslušenstvo pre priemyselné vysávače a odsávače
Všetko, čo potrebujete. So správnym príslušenstvom môžete optimálne dokončiť každú úlohu. Vyberte si vhodné diely alebo sady podľa vašich požiadaviek z našej komplexnej a sofistikovanej ponuky príslušenstva pre vysávacie systémy - od veľkoplošného čistenia podláh až po stacionárne príslušenstvo pre vysávanie v priemysle.
Príslušenstvo pre každé použitie
Náš sortiment príslušenstva je modulárny a dá sa individuálne kombinovať, od filtra až po dýzu. Všetko príslušenstvo je vodivé a dostupné v 3 nominálnych veľkostiach: DN 40, DN 50 a DN 70.
Príslušenstvo pre stacionárne riešenia
Pre priemyselné vysávače a odprašovače v náročnom stacionárnom nepretržitom používaní nájdete príslušenstvo pre každý účel v našom sortimente od potrubí až po manuálne odsávacie stanice.