Príslušenstvo pre stacionárne riešenia
Pre priemyselné vysávače a odprašovače v náročnom stacionárnom nepretržitom používaní nájdete príslušenstvo pre každý účel v našom sortimente od potrubí až po manuálne odsávacie stanice.
Stacionárne riešenie
Pre stacionárne použitie priemyselných vysávačov a priemyselných odprašovačov vám ponúkame kompletný sortiment príslušenstva špeciálne navrhnutého pre nepretržité priemyselné použitie.
Príslušenstvo pre stacionárne priemyselné vysávače
Príslušenstvo pre stacionárne priemyselné vysávače
Naše príslušenstvo pre stacionárne priemyselné vysávače má dlhú životnosť aj v náročných podmienkach s nepretržitou prevádzkou. Jedným takým príkladom sú špeciálne potrubia s vysokou hrúbkou steny.
Príslušenstvo pre stacionárne priemyselné odprašovače
Pretože priemyselné odsávače prachu pracujú s vysokým prietokom vzduchu, potrebujú v stacionárnej prevádzke potrubia so zodpovedajúco veľkými priemermi. V dôsledku aplikácie sa iné príslušenstvo líši od príslušenstva pre stacionárne priemyselné vysávače.
Systém potrubí
Naše robustné potrubné systémy vám umožňujú používať priemyselné vákua aj priemyselné odprašovače v stacionárnych aplikáciách. Potrubia sú k dispozícii v rôznych priemeroch a dĺžkach. Môžete pripojiť niekoľko obrábacích centier a tiež niekoľko manuálnych extrakčných miest, a to aj na veľké vzdialenosti.
Robustné a spoľahlivé spojenia
Potrebujete stabilné a odolné spojenia pre variabilnú kombináciu rôznych častí potrubia. Na pripojenie stacionárnych štandardných strojov k potrubiam máme k dispozícii potrubné adaptéry, tiež špeciálne adaptéry na pripojenie sacích hadíc k potrubiam, ako aj konzoly a podporné pätky na inštaláciu potrubí.
Špeciálne príslušenstvo pre potrubie
S našimi ručnými alebo pneumatickými blokovacími posúvačmi a uzatváracími ventilmi môžete podľa potreby optimálne regulovať prietok vzduchu, ako aj dopravu nasávaného média do potrubí.
Prispôsobené obslužné miesta
Trvale inštalované manuálne odsávacie miesta na čistenie stroja v tomto procese sú v priemysle štandardnou aplikáciou. Na prispôsobenie týchto miest manuálneho odsávania podľa požiadaviek sú k dispozícii rôzne dýzy a držiaky dýz, ako aj jednotlivé diely na pripojenie hadíc k potrubiu.