Príslušenstvo pre stacionárne riešenia


Pre priemyselné vysávače a odprašovače v náročnom stacionárnom nepretržitom používaní nájdete príslušenstvo pre každý účel v našom sortimente od potrubí až po manuálne odsávacie stanice.

Header stationäre Zubehöre

Stacionárne riešenie

Pre stacionárne použitie priemyselných vysávačov a priemyselných odprašovačov vám ponúkame kompletný sortiment príslušenstva špeciálne navrhnutého pre nepretržité priemyselné použitie.

Industriesauger Stationär

Príslušenstvo pre stacionárne priemyselné vysávače

Príslušenstvo pre stacionárne priemyselné vysávače

Naše príslušenstvo pre stacionárne priemyselné vysávače má dlhú životnosť aj v náročných podmienkach s nepretržitou prevádzkou. Jedným takým príkladom sú špeciálne potrubia s vysokou hrúbkou steny.

Industrieentstauber stationär

Príslušenstvo pre stacionárne priemyselné odprašovače

Pretože priemyselné odsávače prachu pracujú s vysokým prietokom vzduchu, potrebujú v stacionárnej prevádzke potrubia so zodpovedajúco veľkými priemermi. V dôsledku aplikácie sa iné príslušenstvo líši od príslušenstva pre stacionárne priemyselné vysávače.

Kärcher robust pipeline systems

Systém potrubí

Naše robustné potrubné systémy vám umožňujú používať priemyselné vákua aj priemyselné odprašovače v stacionárnych aplikáciách. Potrubia sú k dispozícii v rôznych priemeroch a dĺžkach. Môžete pripojiť niekoľko obrábacích centier a tiež niekoľko manuálnych extrakčných miest, a to aj na veľké vzdialenosti.

Kärcher Industriesauger Verbindung

Robustné a spoľahlivé spojenia

Potrebujete stabilné a odolné spojenia pre variabilnú kombináciu rôznych častí potrubia. Na pripojenie stacionárnych štandardných strojov k potrubiam máme k dispozícii potrubné adaptéry, tiež špeciálne adaptéry na pripojenie sacích hadíc k potrubiam, ako aj konzoly a podporné pätky na inštaláciu potrubí.

 

 

Industriesauger Rohrleitungszubehör

Špeciálne príslušenstvo pre potrubie

S našimi ručnými alebo pneumatickými blokovacími posúvačmi a uzatváracími ventilmi môžete podľa potreby optimálne regulovať prietok vzduchu, ako aj dopravu nasávaného média do potrubí.

Industriesauger Saugstellen

Prispôsobené obslužné miesta

Trvale inštalované manuálne odsávacie miesta na čistenie stroja v tomto procese sú v priemysle štandardnou aplikáciou. Na prispôsobenie týchto miest manuálneho odsávania podľa požiadaviek sú k dispozícii rôzne dýzy a držiaky dýz, ako aj jednotlivé diely na pripojenie hadíc k potrubiu.