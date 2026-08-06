Priemyselný vysávač IVR-L 65/12-1 Tc
Priemyselný vysávač IVR-L 65/12-1 Tc je kompaktný základný stroj so sklopným podvozkom na vysávanie kvapalín a/alebo pilín v kovospracujúcom priemysle.
Priemyselný vysávač Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc je vhodný na vysávanie a oddeľovanie chladiacich kvapalín, mazív, vody alebo oleja od pevných látok (napríklad kovových pilín). Po vysatí môžu byť piliny zhromaždené v koši na piliny, zatiaľ čo kvapalina sa vracia do okruhu pomocou vypúšťacej hadice. Alternatívne možno na vyprázdňovanie použiť aj sklopný podvozok. Aktuálnu úroveň naplnenia je možné kedykoľvek vidieť cez vypúšťaciu hadicu. O 360° otočná hadicová prípojka na sacej hlave umožňuje vysať nečistoty okolo vysávača bez toho, aby došlo k zamotaniu hadíc. Integrované mechanické vypínanie úrovne naplnenia chráni vysávač pred preplnením. S výkonom 1,2 kW je IVR-L 65/12-1 Tc základným strojom na vysávanie kvapalín a/alebo pilín. Hlava pohonu je čiastočne vyrobená z recyklovaného materiálu.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický sklopný podvozok
- Sofistikovaný systém pre bezpečné vyprázdňovanie bez námahy.
- Rámový systém umožňuje ergonomické vyprázdnenie vyklopením pomocou valivého mechanizmu.
- Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie nádoby: jednoducho vyklopte dozadu a hotovo.
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
- Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
- Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom.
- Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Vybavený tichým motorom ventilátora
- Veľmi kompaktný stroj s motorom ventilátora a jednoduchou manipuláciou.
- Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
- Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Vysávanie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Objem nádoby (l)
|65
|Materiál nádoby
|Oceľ
|menovitý príkon (kW)
|1,2
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 40
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,25
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|68
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|40
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|43,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|44,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|737 x 532 x 1100
Výbava
- Hlavný filter: Povrchový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
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