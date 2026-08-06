Priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 s príslušenstvom
Ideálny pre kovospracujúci priemysel: kompaktný priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 s príslušenstvom je vhodný na vysávanie a oddeľovanie kvapalín a pevných látok, ako sú kovové piliny.
Priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 s dvoma výnimočne tichými dúchadlami pre vynikajúci sací výkon a nízku prevádzkovú hlučnosť poskytuje pôsobivý výkon pri vysávaní a oddeľovaní malých množstiev kvapalín a pevných látok, ako sú oleje, chladiace emulzie alebo hrubé abrazívne triesky. To znamená, že IVR-L 65/24-2 môže byť použitý pre širokú škálu aplikácií, ale je obzvlášť vhodný pre použitie v kovopriemysle. Kompaktný, priestor šetriaci dizajn a robustný podvozok tiež uľahčujú prepravu vysávača na rôzne pracoviská. Štandardná hubica, 3-metrová PU hadica, rukoväť DN 50 a 20-litrový sitový kôš z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (V2A) sú štandardne súčasťou dodávky. Hlava pohonu je čiastočne vyrobená z recyklovaného materiálu.
Vlastnosti a výhody
Dodáva sa so sitkomUmožňuje jednoduchú likvidáciu vysávaných pevných častíc Umožňuje zachytávanie vysávaných kvapalín. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularitaStroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné. Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátoraPre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Vysávanie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Objem nádoby (l)
|65
|Materiál nádoby
|Oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,25
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|68
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|46
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|46,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|47,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|718 x 526 x 1251
Výbava
- Hlavný filter: Povrchový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Áno
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Oblasti využitia
- Pre malé množstvá hrubých a abrazívnych triesok
- Pre malé množstvá kvapalín, ako sú oleje alebo chladiace emulzie