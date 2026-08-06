Priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 s príslušenstvom

Ideálny pre kovospracujúci priemysel: kompaktný priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 s príslušenstvom je vhodný na vysávanie a oddeľovanie kvapalín a pevných látok, ako sú kovové piliny.

Priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 s dvoma výnimočne tichými dúchadlami pre vynikajúci sací výkon a nízku prevádzkovú hlučnosť poskytuje pôsobivý výkon pri vysávaní a oddeľovaní malých množstiev kvapalín a pevných látok, ako sú oleje, chladiace emulzie alebo hrubé abrazívne triesky. To znamená, že IVR-L 65/24-2 môže byť použitý pre širokú škálu aplikácií, ale je obzvlášť vhodný pre použitie v kovopriemysle. Kompaktný, priestor šetriaci dizajn a robustný podvozok tiež uľahčujú prepravu vysávača na rôzne pracoviská. Štandardná hubica, 3-metrová PU hadica, rukoväť DN 50 a 20-litrový sitový kôš z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (V2A) sú štandardne súčasťou dodávky. Hlava pohonu je čiastočne vyrobená z recyklovaného materiálu.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 s príslušenstvom: Dodáva sa so sitkom
Dodáva sa so sitkom
Umožňuje jednoduchú likvidáciu vysávaných pevných častíc Umožňuje zachytávanie vysávaných kvapalín. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 s príslušenstvom: Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné. Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 s príslušenstvom: Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 144 / 520
Vysávanie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Objem nádoby (l) 65
Materiál nádoby Oceľ
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50
Prachová trieda hlavného filtra L
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 0,25
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 68
Dĺžka kábla (m) 10
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 46
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 46,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 47,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 718 x 526 x 1251

Výbava

  • Hlavný filter: Povrchový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Áno
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 s príslušenstvom
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 s príslušenstvom

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Oblasti využitia
  • Pre malé množstvá hrubých a abrazívnych triesok
  • Pre malé množstvá kvapalín, ako sú oleje alebo chladiace emulzie
Príslušenstvo