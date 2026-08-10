Priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further
IVR-L 65/24-2 Set Go!Further je limitovaná edícia s 33 % recyklovaného plastu¹⁾ a exkluzívnym príslušenstvom: sada na čistenie podláh Liquid Advanced DN 50.
Priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further v limitovanej edícii, vyrobený z 33 percent recyklovaného plastu¹⁾ s exkluzívnym príslušenstvom, je vybavený dvoma veľmi tichými ventilátormi a ponúka silný sací výkon s nízkou prevádzkovou hlučnosťou. Je ideálny na vysávanie malého množstva kvapalín a pevných látok, ako sú oleje, chladiace emulzie alebo hrubé, abrazívne triesky. Kompaktný, priestorovo úsporný dizajn a robustný podvozok umožňujú bezproblémovú prepravu na rôzne miesta. Príslušenstvo na čistenie podláh zahŕňa flexibilnú hadicu z EVA, rukoväť, 2 sacie trubice a podlahovú hubicu. Súčasťou balenia je aj kompatibilná štandardná hubica na bodové čistenie.
Vlastnosti a výhody
Optický ukazovateľ stavu naplneniaPriehľadná hadica na kontrolu množstva absorbovanej tekutiny. Hadica slúži aj na jednoduché vyprázdňovanie.
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularitaStroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné. Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom.
Prvky udržateľnostiDizajn s 33 % recyklovaného plastu¹⁾. Vyššia účinnosť pri prevádzke iba s jednou turbínou. Nízka prevádzková hlučnosť iba 68 dB(A).
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Vysávanie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Objem nádoby (l)
|65
|Materiál nádoby
|Oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,25
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|68
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|40
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|49,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|50,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|718 x 526 x 1000
¹⁾ Iba zariadenie, všetky plastové diely bez príslušenstva.
Výbava
- Hlavný filter: Povrchový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Áno
- Autom. vypínanie pri naplnení
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Oblasti využitia
- Pre malé množstvá hrubých a abrazívnych triesok
- Pre malé množstvá kvapalín, ako sú oleje alebo chladiace emulzie