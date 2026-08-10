Priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further

IVR-L 65/24-2 Set Go!Further je limitovaná edícia s 33 % recyklovaného plastu¹⁾ a exkluzívnym príslušenstvom: sada na čistenie podláh Liquid Advanced DN 50.

Priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further v limitovanej edícii, vyrobený z 33 percent recyklovaného plastu¹⁾ s exkluzívnym príslušenstvom, je vybavený dvoma veľmi tichými ventilátormi a ponúka silný sací výkon s nízkou prevádzkovou hlučnosťou. Je ideálny na vysávanie malého množstva kvapalín a pevných látok, ako sú oleje, chladiace emulzie alebo hrubé, abrazívne triesky. Kompaktný, priestorovo úsporný dizajn a robustný podvozok umožňujú bezproblémovú prepravu na rôzne miesta. Príslušenstvo na čistenie podláh zahŕňa flexibilnú hadicu z EVA, rukoväť, 2 sacie trubice a podlahovú hubicu. Súčasťou balenia je aj kompatibilná štandardná hubica na bodové čistenie.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further: Optický ukazovateľ stavu naplnenia
Optický ukazovateľ stavu naplnenia
Priehľadná hadica na kontrolu množstva absorbovanej tekutiny. Hadica slúži aj na jednoduché vyprázdňovanie.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further: Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné. Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further: Prvky udržateľnosti
Prvky udržateľnosti
Dizajn s 33 % recyklovaného plastu¹⁾. Vyššia účinnosť pri prevádzke iba s jednou turbínou. Nízka prevádzková hlučnosť iba 68 dB(A).
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 144 / 520
Vysávanie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Objem nádoby (l) 65
Materiál nádoby Oceľ
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50
Prachová trieda hlavného filtra L
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 0,25
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 68
Dĺžka kábla (m) 10
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 40
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 49,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 50,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 718 x 526 x 1000

¹⁾ Iba zariadenie, všetky plastové diely bez príslušenstva.

Výbava

  • Hlavný filter: Povrchový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Áno
  • Autom. vypínanie pri naplnení
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-L 65/24-2 Set Go!Further

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Oblasti využitia
  • Pre malé množstvá hrubých a abrazívnych triesok
  • Pre malé množstvá kvapalín, ako sú oleje alebo chladiace emulzie
Príslušenstvo