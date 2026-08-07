Samoobslužný umývací box SB MB

Technicky premyslené, výkonné a hospodárne samoobslužné viacmiestne umývacie zariadenie až pre 4 umývacie miesta.

Samoobslužné umývacie zariadenie SB MB prevádzkované na mince alebo žetóny je možné v závislosti od želania dodať ako skriňovú verziu pre inštaláciu v exteriéri alebo ako predmontovanú podstavcovú verziu pre inštaláciu v technickej miestnosti. Zariadenie je dimenzované pre prevádzku až 4 štyroch umývacích miest a vyrába sa individuálne pre zákazníka podľa jeho potrieb. To zaručuje, že zariadenie je vybavené iba komponentmi, ktoré sú skutočne potrebné a želané. SB MB je k dispozícii v skriňovej verzii (Cab, Cab 1 a Cab 2) pre inštaláciu v exteriéri a ako verzia Skid pre inštaláciu v existujúcej technickej miestnosti. Verzie Cab 1 a Cab 2 sa inštalujú medzi umývacie miesta, pretože sú vybavené obslužnými terminálmi a odkladacím priečinkami pre umývacie náradie. Verzia Cab nemá obslužné terminály, a preto sa neinštaluje medzi umývacie miesta. Jednotlivé umývacie miesta sa obsluhujú diaľkovo.

Vlastnosti a výhody
Samoobslužný vysokotlakový čistič Samoobslužný umývací box SB MB: Spoľahlivé dávkovanie
Spoľahlivé dávkovanie
Pneumatické dávkovacie čerpadlá sa starajú o bezpečnosť procesu a tým o spokojných zákazníkov na každom umývacom mieste. Chrániť životné prostredie a súčasne znižovať náklady
Samoobslužný vysokotlakový čistič Samoobslužný umývací box SB MB: Úsporné čistenie
Úsporné čistenie
Použitím koncentrovaného čistiaceho prostriedku sa dosiahne nižšia spotreba, čím bude prevádzka vašich zariadení úsporná a ekologická.
Samoobslužný vysokotlakový čistič Samoobslužný umývací box SB MB: Jednoduchá údržba
Jednoduchá údržba
Cez veľké čelné dvere s vyberateľným stredovým mostíkom sú konštrukčné moduly ľahko prístupné – šetrí to čas údržby a zariadenie je rýchlo opäť pripravené na prevádzku.
Ochrana pred krádežou
  • Dvojkľúčový systém: po jednom kľúči pre technickú časť a kazetu na mince
Šetrenie prírodnými zdrojmi
  • Použitím suchej peny sa znižuje spotreba vody a šetria sa prírodné zdroje.
Bezproblémové čistenie diskov
  • Disky sa čistia pomocou vysokotlakového pracovného nadstavca. Takže nie je potrebné žiadne zvláštne umývacie náradie.
Lesk bez šmúh
  • Sušenie vozidiel bez fľakov vďaka zabudovanému zariadeniu na zmäkčovanie vody a osmotickému zariadeniu
Špecifikácie

Technické údaje

Teplota horúcej vody (°C) max. 60
Pracovný tlak (bar) 100 - 120
Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok na jedno čerpadlo (l/h) 500
Aktualizácie softvéru dostupné do 2031-01-01

Výbava

  • Samoobslužné umyvárky: 2, 4
  • Umývacie programy: 11 Kus(y)
  • 2-kľúčový systém
  • Pneumatické dávkovacie čerpadlá

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