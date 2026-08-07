Samoobslužný umývací box SB MB
Technicky premyslené, výkonné a hospodárne samoobslužné viacmiestne umývacie zariadenie až pre 4 umývacie miesta.
Samoobslužné umývacie zariadenie SB MB prevádzkované na mince alebo žetóny je možné v závislosti od želania dodať ako skriňovú verziu pre inštaláciu v exteriéri alebo ako predmontovanú podstavcovú verziu pre inštaláciu v technickej miestnosti. Zariadenie je dimenzované pre prevádzku až 4 štyroch umývacích miest a vyrába sa individuálne pre zákazníka podľa jeho potrieb. To zaručuje, že zariadenie je vybavené iba komponentmi, ktoré sú skutočne potrebné a želané. SB MB je k dispozícii v skriňovej verzii (Cab, Cab 1 a Cab 2) pre inštaláciu v exteriéri a ako verzia Skid pre inštaláciu v existujúcej technickej miestnosti. Verzie Cab 1 a Cab 2 sa inštalujú medzi umývacie miesta, pretože sú vybavené obslužnými terminálmi a odkladacím priečinkami pre umývacie náradie. Verzia Cab nemá obslužné terminály, a preto sa neinštaluje medzi umývacie miesta. Jednotlivé umývacie miesta sa obsluhujú diaľkovo.
Vlastnosti a výhody
Spoľahlivé dávkovaniePneumatické dávkovacie čerpadlá sa starajú o bezpečnosť procesu a tým o spokojných zákazníkov na každom umývacom mieste. Chrániť životné prostredie a súčasne znižovať náklady
Úsporné čisteniePoužitím koncentrovaného čistiaceho prostriedku sa dosiahne nižšia spotreba, čím bude prevádzka vašich zariadení úsporná a ekologická.
Jednoduchá údržbaCez veľké čelné dvere s vyberateľným stredovým mostíkom sú konštrukčné moduly ľahko prístupné – šetrí to čas údržby a zariadenie je rýchlo opäť pripravené na prevádzku.
Ochrana pred krádežou
- Dvojkľúčový systém: po jednom kľúči pre technickú časť a kazetu na mince
Šetrenie prírodnými zdrojmi
- Použitím suchej peny sa znižuje spotreba vody a šetria sa prírodné zdroje.
Bezproblémové čistenie diskov
- Disky sa čistia pomocou vysokotlakového pracovného nadstavca. Takže nie je potrebné žiadne zvláštne umývacie náradie.
Lesk bez šmúh
- Sušenie vozidiel bez fľakov vďaka zabudovanému zariadeniu na zmäkčovanie vody a osmotickému zariadeniu
Špecifikácie
Technické údaje
|Teplota horúcej vody (°C)
|max. 60
|Pracovný tlak (bar)
|100 - 120
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok na jedno čerpadlo (l/h)
|500
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2031-01-01
Výbava
- Samoobslužné umyvárky: 2, 4
- Umývacie programy: 11 Kus(y)
- 2-kľúčový systém
- Pneumatické dávkovacie čerpadlá
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