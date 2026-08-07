Samoobslužný umývací box SB MU
Modulárne koncipované viacmiestne zariadenie SB MU na výstavbu samoobslužného centra na umývanie áut. Dimenzované pre 4 až 8 umývacích boxov, s možnosťou individuálneho vybavenia a flexibilného rozširovania.
Toto modulárne koncipované viacmiestne samoobslužné zariadenie SB MU pre 4 až 8 umývacích boxov na umývanie áut je možné individuálne vybaviť a flexibilne rozširovať. 5 hlavných komponentov čerpadlový modul, zariadenie na ohrev vody, zmäkčovacie a osmotické zariadenie, riadiaca skriňa a vybavenie umývacieho boxu sa inštaluje v technickej miestnosti. Pre jednoduchú, rýchlu a úspornú inštaláciu priamo na mieste sa moduly už vo výrobe montujú na rámový podstavec. Všetky komponenty sú dobre prístupné a ich servis je maximálne jednoduchý. Kvalitné konštrukčné diely zaručujú vysokú bezpečnosť celého procesu. V závislosti od požiadaviek je možné každý umývací box vybaviť 11 umývacími programami (predumytie, hlavné umývanie a ošetrenie). Penovací systém Vario slúži na umývanie penou pomocou umývacej kefy. Prietok vody a konzistenciu peny (mokrá alebo suchá pena) môže nastavovať prevádzkovateľ. Zákazníci profitujú hlavne z jednoduchej obsluhy, logického usporiadania ergonomického umývacieho náradia ako aj efektívnych programov na čistenie diskov a inovačných ošetrujúcich programov na konzerváciu laku (penové leštenie).
Vlastnosti a výhody
Modulárna konštrukcia
- Zariadenie je možné individuálne zostaviť a flexibilne rozširovať.
Atraktívne umývacie programy (max. 11)
- Zákazníkom umyvárne sa splnia všetky želania.
Čerpadlové moduly sa predmontujú vo výrobe
- Rýchla a úsporná inštalácia priamo na mieste
- Čerpadlové moduly sú už vo výrobe testované ohľadom plnej funkčnosti.
Pneumatické dávkovacie čerpadlá
- Používanie koncentrovaného čistiaceho prostriedku, vysoká bezpečnosť procesu.
Penovací systém Vario
- Prepínanie mokrej a suchej peny umožňuje rôzne variácie.
Optimálny prístup k všetkým komponentom
- Jednoduchý servis.
Špecifikácie
Technické údaje
|Teplota horúcej vody (°C)
|max. 60
|Pracovný tlak (bar)
|100 - 120
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok na jedno čerpadlo (l/h)
|500
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2031-01-01
Výbava
- Samoobslužné umyvárky: 4, 8
- Umývacie programy: 11 Kus(y)
- Pneumatické dávkovacie čerpadlá
- Penovací systém Vario
Oblasti využitia
- Samoobslužné umývanie áut