Samoobslužný umývací box SB MU

Modulárne koncipované viacmiestne zariadenie SB MU na výstavbu samoobslužného centra na umývanie áut. Dimenzované pre 4 až 8 umývacích boxov, s možnosťou individuálneho vybavenia a flexibilného rozširovania.

Toto modulárne koncipované viacmiestne samoobslužné zariadenie SB MU pre 4 až 8 umývacích boxov na umývanie áut je možné individuálne vybaviť a flexibilne rozširovať. 5 hlavných komponentov čerpadlový modul, zariadenie na ohrev vody, zmäkčovacie a osmotické zariadenie, riadiaca skriňa a vybavenie umývacieho boxu sa inštaluje v technickej miestnosti. Pre jednoduchú, rýchlu a úspornú inštaláciu priamo na mieste sa moduly už vo výrobe montujú na rámový podstavec. Všetky komponenty sú dobre prístupné a ich servis je maximálne jednoduchý. Kvalitné konštrukčné diely zaručujú vysokú bezpečnosť celého procesu. V závislosti od požiadaviek je možné každý umývací box vybaviť 11 umývacími programami (predumytie, hlavné umývanie a ošetrenie). Penovací systém Vario slúži na umývanie penou pomocou umývacej kefy. Prietok vody a konzistenciu peny (mokrá alebo suchá pena) môže nastavovať prevádzkovateľ. Zákazníci profitujú hlavne z jednoduchej obsluhy, logického usporiadania ergonomického umývacieho náradia ako aj efektívnych programov na čistenie diskov a inovačných ošetrujúcich programov na konzerváciu laku (penové leštenie).

Vlastnosti a výhody
Modulárna konštrukcia
  • Zariadenie je možné individuálne zostaviť a flexibilne rozširovať.
Atraktívne umývacie programy (max. 11)
  • Zákazníkom umyvárne sa splnia všetky želania.
Čerpadlové moduly sa predmontujú vo výrobe
  • Rýchla a úsporná inštalácia priamo na mieste
  • Čerpadlové moduly sú už vo výrobe testované ohľadom plnej funkčnosti.
Pneumatické dávkovacie čerpadlá
  • Používanie koncentrovaného čistiaceho prostriedku, vysoká bezpečnosť procesu.
Penovací systém Vario
  • Prepínanie mokrej a suchej peny umožňuje rôzne variácie.
Optimálny prístup k všetkým komponentom
  • Jednoduchý servis.
Špecifikácie

Technické údaje

Teplota horúcej vody (°C) max. 60
Pracovný tlak (bar) 100 - 120
Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok na jedno čerpadlo (l/h) 500
Aktualizácie softvéru dostupné do 2031-01-01

Výbava

  • Samoobslužné umyvárky: 4, 8
  • Umývacie programy: 11 Kus(y)
  • Pneumatické dávkovacie čerpadlá
  • Penovací systém Vario
Oblasti využitia
  • Samoobslužné umývanie áut
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky