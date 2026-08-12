Čistič rohoží M 80 3

Čistenie, ktoré vás nadchne: Čistič rohoží dôkladne vyčistí rohože až do šírky 80 cm bez vody.

Čistič rohoží pomocou svojich výkonných kief a absolútne bez vody jemne, ale efektívne odstraňuje nečistoty, ktoré sa hromadia v autokobercoch. V porovnaní s bežnými strojmi má čistič extra široký vstupný otvor, ktorý pojme rohože až do šírky 80 centimetrov. Dobu chodu je možné ľubovoľne nastavovať až do maximálne 10 minút. Elektronický akceptor mincí je možné naprogramovať na rôzne mince a žetóny spôsobom, ktorý je rýchly a špecifický pre danú aplikáciu. Držiak podložky, ktorý je k dispozícii ako voliteľný doplnok, zvyšuje pohodlie pri upratovaní, zatiaľ čo voliteľný kryt proti dažďu minimalizuje množstvo dažďovej vody, ktorá sa dostane do stroja. Tento produkt určite zapôsobí na vašich zákazníkov a zvýši ich záujem o Vaše služby!

Vlastnosti a výhody
Doplnková výbava Čistič rohoží M 80 3: Výkonné kefy
Výkonné kefy
Rýchle a dôkladné čistenie rohoží zaručené pre všetkých zákazníkov umývacieho centra.
Doplnková výbava Čistič rohoží M 80 3: Široká zásuvná šachta
Široká zásuvná šachta
Efektívne čistenie koberčekov do šírky 80 centimetrov.
Doplnková výbava Čistič rohoží M 80 3: Elektronický mincovník
Elektronický mincovník
Individuálne a jednoduché programovanie. Prijíma rôzne druhy mincí a žetónov.
Programovateľná doba chodu
  • Plynulé nastavenie doby chodu do 10 minút.
  • Pre individuálne prispôsobenie miestnym danostiam.
Rohože sa napájajú spredu
  • Špina neostáva ležať na zariadení.
  • Čistý vzhľad.
Násypka na špinu
  • Špina padá okamžite do zbernej nádoby.
  • Zaručuje vždy čisté koberčeky.
Špecifikácie

Technické údaje

Trieda krytia IP44
Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Oblasti využitia
  • Suché čistenie rohoží na čerpacích staniciach a samoobslužných umývacích centrách
Príslušenstvo