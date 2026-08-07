Umývacia linka pre úžitkové vozidlá TB

Umývací systém pre úžitkové vozidlá na efektívne čistenie nákladných vozidiel a autobusov. Modulárna konštrukcia, flexibilné prispôsobenie rôznym podmienkam.

Systém umývania úžitkových vozidiel presvedčí maximálnou spoľahlivosťou, flexibilitou a optimálnymi výsledkami čistenia – s minimálnymi nárokmi na údržbu. Je vhodný pre širokú škálu lokalít a možno ho individuálne prispôsobiť špecifickým podmienkam na mieste. Štyri nastaviteľné výšky umývania, ktoré je možné znížiť až o 300 milimetrov v krokoch po 100 mm, a nastaviteľná šírka systému (zmenšená o 100 mm na každej strane) umožňujú presnú konfiguráciu v závislosti od typu vozidla a dostupného priestoru. Vďaka výkonným vysokotlakovým čističom sú dôkladne vyčistené aj vozidlá s rôznymi kontúrami. Robustná žiarovo pozinkovaná oceľová konštrukcia zaisťuje dlhú životnosť – aj v náročných podmienkach. Remeňové a priame pohony zabezpečujú nenáročnú prevádzku bez potreby mazania. Systém je preto ideálnym riešením pre špedičné spoločnosti, prevádzkovateľov autobusov a každého, kto potrebuje efektívne a prispôsobivé čistenie úžitkových vozidiel.

Vlastnosti a výhody
Umývacia linka pre úžitkové vozidlá Umývacia linka pre úžitkové vozidlá TB: Patentovaný systém zavesenia bočných kief
Patentovaný systém zavesenia bočných kief
Kefy sa môžu voľne pohybovať vo všetkých smeroch. Žiadne ohýbanie hriadeľov. Prítlak sa individuálne prispôsobuje vozidlu pre optimálne výsledky umývania.
Umývacia linka pre úžitkové vozidlá Umývacia linka pre úžitkové vozidlá TB: Riadiaca jednotka s integrovanou dotykovou obrazovkou
Riadiaca jednotka s integrovanou dotykovou obrazovkou
Flexibilná konfigurácia všetkých parametrov. Prispôsobenie akémukoľvek vozovému parku.
Umývacia linka pre úžitkové vozidlá Umývacia linka pre úžitkové vozidlá TB: Flexibilné prispôsobenie akémukoľvek miestu
Flexibilné prispôsobenie akémukoľvek miestu
Štyri rôzne výšky umývania, ktoré je možné znížiť až o 300 mm v krokoch po 100 mm. Šírku systému je možné znížiť o 100 mm na každej strane.
Špecifikácie

Technické údaje

Potreba umývacieho miesta (mm) 2800 x 4800 x 5990
Umývacia výška (mm) 3600 / 4250 / 4600 / 5050
Výška zariadenia (mm) 4539 / 5189 / 5539 / 5989
Výška zariadenia s ochranou proti rozstreku (mm) 4597 / 5247 / 5597 / 6047
Šírka zariadenia s ochranou proti rozstreku (mm) 5000
Šírka systému s rotujúcimi bočnými kefami (mm) 4830
Prípojka čistej vody objem (l/min) 100
Prípojka čistej vody tlak (bar) 4 / 6
Príkon (kW) 5,3
Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Aktualizácie softvéru dostupné do 2031-01-01

Výbava

  • Individuálne vybavenie kefou
  • Flexibilný ovládací panel
Umývacia linka pre úžitkové vozidlá Umývacia linka pre úžitkové vozidlá TB
Umývacia linka pre úžitkové vozidlá Umývacia linka pre úžitkové vozidlá TB
Oblasti využitia
  • Automatické vonkajšie čistenie úžitkových vozidiel
Čistiace prostriedky