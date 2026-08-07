Umývacia linka pre úžitkové vozidlá TB
Umývací systém pre úžitkové vozidlá na efektívne čistenie nákladných vozidiel a autobusov. Modulárna konštrukcia, flexibilné prispôsobenie rôznym podmienkam.
Systém umývania úžitkových vozidiel presvedčí maximálnou spoľahlivosťou, flexibilitou a optimálnymi výsledkami čistenia – s minimálnymi nárokmi na údržbu. Je vhodný pre širokú škálu lokalít a možno ho individuálne prispôsobiť špecifickým podmienkam na mieste. Štyri nastaviteľné výšky umývania, ktoré je možné znížiť až o 300 milimetrov v krokoch po 100 mm, a nastaviteľná šírka systému (zmenšená o 100 mm na každej strane) umožňujú presnú konfiguráciu v závislosti od typu vozidla a dostupného priestoru. Vďaka výkonným vysokotlakovým čističom sú dôkladne vyčistené aj vozidlá s rôznymi kontúrami. Robustná žiarovo pozinkovaná oceľová konštrukcia zaisťuje dlhú životnosť – aj v náročných podmienkach. Remeňové a priame pohony zabezpečujú nenáročnú prevádzku bez potreby mazania. Systém je preto ideálnym riešením pre špedičné spoločnosti, prevádzkovateľov autobusov a každého, kto potrebuje efektívne a prispôsobivé čistenie úžitkových vozidiel.
Vlastnosti a výhody
Patentovaný systém zavesenia bočných kiefKefy sa môžu voľne pohybovať vo všetkých smeroch. Žiadne ohýbanie hriadeľov. Prítlak sa individuálne prispôsobuje vozidlu pre optimálne výsledky umývania.
Riadiaca jednotka s integrovanou dotykovou obrazovkouFlexibilná konfigurácia všetkých parametrov. Prispôsobenie akémukoľvek vozovému parku.
Flexibilné prispôsobenie akémukoľvek miestuŠtyri rôzne výšky umývania, ktoré je možné znížiť až o 300 mm v krokoch po 100 mm. Šírku systému je možné znížiť o 100 mm na každej strane.
Špecifikácie
Technické údaje
|Potreba umývacieho miesta (mm)
|2800 x 4800 x 5990
|Umývacia výška (mm)
|3600 / 4250 / 4600 / 5050
|Výška zariadenia (mm)
|4539 / 5189 / 5539 / 5989
|Výška zariadenia s ochranou proti rozstreku (mm)
|4597 / 5247 / 5597 / 6047
|Šírka zariadenia s ochranou proti rozstreku (mm)
|5000
|Šírka systému s rotujúcimi bočnými kefami (mm)
|4830
|Prípojka čistej vody objem (l/min)
|100
|Prípojka čistej vody tlak (bar)
|4 / 6
|Príkon (kW)
|5,3
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2031-01-01
Výbava
- Individuálne vybavenie kefou
- Flexibilný ovládací panel
Oblasti využitia
- Automatické vonkajšie čistenie úžitkových vozidiel