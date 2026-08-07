Vozík Classic II

Čistiaci vozík s jednoducho ovládateľným čeľusťovým žmýkacím zariadením ako aj dvomi farebne odlíšenými 4 litrovými a dvomi 15 litrovými vedrami.

Čistenie bez únavy pomocou vozíka Classic II. Cenovo výhodný čistiaci vozík je vybavený veľmi robustným, ale ergonomickým lisom na mop a je ideálnym prostriedkom na každodenné čistenie. Zahŕňa dve farebne rozlíšené 6-litrové a 15-litrové vedrá, ako aj veľkorysý modul na likvidáciu odpadu na rýchlu likvidáciu odpadu. Štyri otočné kolesá zaisťujú ľahkú manipuláciu, zatiaľ čo lakovaný oceľový rám zaručuje dlhú životnosť.

Vlastnosti a výhody
Vysoká kvalita
  • Vysoko kvalitné materiály a veľmi robustné, ľahké prevedenie.
Najlepšia ergonómia
  • Efektívny žmýkací mechanizmus vhodný pre chrbát.
Ľahká manévrovateľnosť
  • Štyri otočné kolesá umožňujú ľahké manévrovanie v obmedzených priestoroch.
Špecifikácie

Technické údaje

Program CLASSIC
Materiál Oceľ potiahnutá plastom / PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 14,1
Hmotnosť balenia (kg) 16,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 1070 x 660 x 1120
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 1070 x 660 x 1120
Príslušenstvo