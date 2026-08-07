Vozík Classic II
Čistiaci vozík s jednoducho ovládateľným čeľusťovým žmýkacím zariadením ako aj dvomi farebne odlíšenými 4 litrovými a dvomi 15 litrovými vedrami.
Čistenie bez únavy pomocou vozíka Classic II. Cenovo výhodný čistiaci vozík je vybavený veľmi robustným, ale ergonomickým lisom na mop a je ideálnym prostriedkom na každodenné čistenie. Zahŕňa dve farebne rozlíšené 6-litrové a 15-litrové vedrá, ako aj veľkorysý modul na likvidáciu odpadu na rýchlu likvidáciu odpadu. Štyri otočné kolesá zaisťujú ľahkú manipuláciu, zatiaľ čo lakovaný oceľový rám zaručuje dlhú životnosť.
Vlastnosti a výhody
Vysoká kvalita
- Vysoko kvalitné materiály a veľmi robustné, ľahké prevedenie.
Najlepšia ergonómia
- Efektívny žmýkací mechanizmus vhodný pre chrbát.
Ľahká manévrovateľnosť
- Štyri otočné kolesá umožňujú ľahké manévrovanie v obmedzených priestoroch.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|CLASSIC
|Materiál
|Oceľ potiahnutá plastom / PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|14,1
|Hmotnosť balenia (kg)
|16,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1070 x 660 x 1120
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|1070 x 660 x 1120